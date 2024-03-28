Concurso da Caixa prorroga prazo para pagamento da taxa de inscrição

A Caixa Econômica Federal prorrogou o prazo de pagamento das taxas de inscrição do concurso público com mais de 4.050 vagas. Inicialmente, a data limite para realizar o pagamento estava prevista para quarta-feira (27), mas foi prolongada até 5 de abril.
Os candidatos podem efetuar o pagamento por meio de boletos bancários ou via Pix. A taxa de participação do concurso é de R$ 50 para nível médio e R$ 65 para superior. As mudanças foram publicadas na quarta-feira (27) no Diário Oficial da União.
Além disso, foram alterados os prazos para solicitação de atendimento e nome social, que agora passaram para 8 de abril. A data para contestação contra o indeferimento da solicitação de atendimento especial e nome social vai até 9 de abril e o resultado final será divulgado em 12 de abril.
As inscrições do concurso da Caixa Econômica foram encerradas na segunda-feira (25). São 4.050 oportunidades abertas para os cargos de técnico bancário, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, com remuneração que vai de R$ 3.762,00 a R$ 14.915,00, além de outros benefícios. Segundo a instituição financeira, a seleção tem mais de 1,3 milhão de inscritos.