Concurso abre 200 vagas para analista do Executivo do ES

Seger abre vagas para profissional de TI Crédito: Pixabay

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger) vai abrir concurso para preencher 200 vagas de analista do executivo. A remuneração inicial é de R$ 6.582,60, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 300. A jornada de trabalho para o cargo é de 40 horas semanais.

O edital de abertura do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (3). Para participar, o candidato precisa ter nível superior e registro no conselho de classe, quando houver.

Distribuição das vagas Administração (25) Arquitetura e Urbanismo (13) Arquivologia (1) Artes Plásticas ou Artes Visuais (1) Biblioteconomia (1) Ciências Contábeis (25) Ciências Econômicas (10) Ciências Sociais (1) Comunicação Social (3) Direito (25) Educação Física (1) Engenharia Agronômica (1) Engenharia Ambiental (1) Engenharia Civil (25) Engenharia Elétrica (3) Engenharia Mecânica (1) Estatística (3) História(1) Letras ou Literatura (1) Nutrição (10) Pedagogia (3) Psicologia (10) Serviço Social (10) Tecnologia da Informação - Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação ou Ciências da Computação ou Engenharia da Computação (25).

De acordo com a Seger, os aprovados serão alocados nas secretarias e autarquias do Estado para atuação em áreas de gestão.

As inscrições podem ser feitas das 16 horas do 9 de novembro e seguem até as 16 horas do dia 13 de dezembro de 2022, no site do Instituto Consulplan . A taxa de participação é de R$ 68.

Podem pedir a isenção do valor o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), conforme a Lei Estadual nº 9.652/2011; doador de medula óssea; isento de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física e que comprove a soma da renda familiar mensal de até dois salários mínimos; eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que prestarem serviços no período eleitoral; pessoas com deficiência; e doador de sangue.

"Esse concurso é muito importante, pois possibilitará a estruturação e reforço de diversas atividades na área de gestão, essenciais a uma melhor prestação de serviços à sociedade capixaba. O último certame para o cargo de analista do executivo foi realizado há 10 anos", afirmou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

O concurso contará com provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório. Os exames serão aplicados no dia 22 de janeiro de 2023 em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina, conforme opção realizada pelo candidato no ato da inscrição.