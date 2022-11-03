Concurso abre 200 vagas para analista do Executivo do ES

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger) vai abrir concurso para preencher 200 vagas de analista do executivo. A remuneração inicial é de R$ 6.582,60, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 300. A jornada de trabalho para o cargo é de 40 horas semanais.
O edital de abertura do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (3). Para participar, o candidato precisa ter nível superior e registro no conselho de classe, quando houver.
De acordo com a Seger, os aprovados serão alocados nas secretarias e autarquias do Estado para atuação em áreas de gestão.
As inscrições podem ser feitas das 16 horas do 9 de novembro e seguem até as 16 horas do dia 13 de dezembro de 2022, no site do Instituto Consulplan
. A taxa de participação é de R$ 68.
Podem pedir a isenção do valor o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), conforme a Lei Estadual nº 9.652/2011; doador de medula óssea; isento de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física e que comprove a soma da renda familiar mensal de até dois salários mínimos; eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que prestarem serviços no período eleitoral; pessoas com deficiência; e doador de sangue.
"Esse concurso é muito importante, pois possibilitará a estruturação e reforço de diversas atividades na área de gestão, essenciais a uma melhor prestação de serviços à sociedade capixaba. O último certame para o cargo de analista do executivo foi realizado há 10 anos", afirmou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.
O concurso contará com provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório. Os exames serão aplicados no dia 22 de janeiro de 2023 em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina, conforme opção realizada pelo candidato no ato da inscrição.