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1.000 vagas

Como se preparar para as provas do concurso da Polícia Federal

São 120 vagas para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas, todas para candidatos com nível superior
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 mai 2025 às 12:57

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 12:57

Polícia Federal vai ganhar reforço de profissionais
Polícia Federal vai ganhar reforço de profissionais Crédito: Polícia Federal/ Divulgação
As provas objetivas e discursivas do concurso público da Polícia Federal serão aplicadas no dia 27 de julho. Com um pouco mais de dois meses para os testes, os candidatos devem correr contra o tempo para se preparar.
O  certame da corporação oferece um total de 1.000 vagas, sendo 120 para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas. As inscrições podem ser feitas de 26 de maio a 13 de junho, no site do Cebraspe.
A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, orienta dividir os dias até a prova entre todas as matérias, levando em consideração a quantidade de itens e importância das disciplinas para a prova discursiva. Ela indica ainda que antes de iniciar o plano de estudo, todo o edital deve ser lido e entendido pelo candidato, para total domínio das inúmeras regras do concurso.
A professora da Gran Faculdade, Luana Davico, observa que o concurso para escrivão da PF é bem diferente dos certames para a mesca carreira das polícias civis estaduais. Isso porque o conhecimento em matéria jurídica do direito acaba sendo em menor grau se comparado aos conhecimentos em Informática, Língua Portuguesa e Contabilidade.
“Essas foram as matérias de maior peso dos últimos concursos da PF. É um cargo extremamente concorrido, considerado a elite da polícia brasileira e que demanda uma dedicação total”, comenta Luana.
A professora destaca, ainda, que o concurso para delegado da corporação mantém semelhanças aos processos seletivos para a carreira das polícias estaduais, com a presença de matérias específicas importantes, como Direito Previdenciário e Internacional/Cooperação Internacional.
Segundo ela, essas duas matérias, ainda que bem reduzidas, se comparado com Direito Civil, tiveram maior incidência na última prova da PF.
“É preciso olhar para as particularidades. Em Direito Penal, vai cair mais crimes que envolvam a competência da Justiça federal. E nas legislações extravagantes também, os crimes de tráfico internacional de armas e de drogas”, aponta.

CONFIRA OUTRAS DICAS

O aluno que estuda para escrivão e agente deve incorporar também nos estudos o treinamento da redação. Já para os delegados, é preciso treinar peças para delegados de polícia.

“Eu acredito que o emocional não é algo a ser vencido, é algo para ser convivido. Você precisa saber conviver com o seu emocional. É muito difícil dizer que a pessoa não vai ficar nervosa no dia da prova, que não vai bater angústia, desespero e ansiedade na semana da prova. Isso sempre acontece. O que o aluno tem que saber é conviver com esse sentimento, administrá-lo para, assim, fazer o que tem que ser feito”, comenta Luana Davico. 

Ela ressalta que o melhor treinamento emocional é fazer simulados, reproduzindo exatamente a estética do dia da prova. 

“Não adianta fazer o simulado na sala de TV, com o aparelho ligado, os familiares passando, entre outras distrações. Vá para o seu quarto, coloque no horário da prova. Agente escrivão será à tarde; delegado, pela manhã. Veja como o seu corpo se comporta, com sono, com fome, com vontade de ir ao banheiro.”

COMO DEVE SER A PROVA
Gustavo Trindade, do Estratégia Concursos, lembra que o estilo de prova do Cebraspe tem uma cobrança muito peculiar. Ele salienta que é necessário entender o modelo de teste, o que costuma priorizar de cada disciplina, entre outros pontos. Para isso, é preciso resolver muitas questões.
A metodologia do Cebraspe é de prova objetiva com 120 itens para julgamento como "certo" ou "errado".
DICAS DE ESTUDO PARA CADA CARGO
  • DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
  • Matérias: Direitos Administrativo, Constitucional, Civil, Processual Civil, Empresarial, Internacional Público, Penal, Processual Penal, Previdenciário, Financeiro e Tributário, Ambiental e Direitos Humanos.

  • Superdicas:
  • Priorize revisão intensiva das leis secas, principalmente CP, CPP, CF/88 e leis penais especiais.
  • Treine peças profissionais e questões discursivas diariamente.
  • Leia todos os dias Informativos de Jurisprudência do STF
  • Dedique ao menos 50% do tempo ao tripé Penal + Processo Penal + Legislação Penal.
  • Resolva incontáveis questões anteriores da banca Cebraspe
  • PERITO CRIMINAL FEDERAL
  • Matérias: variam por área, mas, no geral, serão cobradas: Língua Portuguesa, Informática, Noções de Direitos Administrativo, Constitucional, Penal e Direito Processual Penal, Noções de Criminalística, Direitos Humanos, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.

  • Superdicas:
  • Estude com base no conteúdo da sua área específica e foque em resoluções de questões técnicas. A prova discursiva será a respeito dos conhecimentos específicos de cada área.
  • Reforce Direito Penal/Processual e Criminalística com leitura comentada das Leis Penais Especiais exigidas.
  • Faça mapas mentais para fixar fórmulas e conceitos técnicos.
  • Dedique ao menos 2h diárias à parte de conhecimentos específicos.
  • Resolva todas as provas anteriores para perito criminal federal e, depois, outras da banca examinadora.
  • ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL
  • Matérias: Português, Noções de Direitos Administrativo, Constitucional, Penal e Processual Penal, Direitos Humanos, Legislação Especial, Estatística, Raciocínio Lógico, Informática, Contabilidade Geral e Arquivologia.

  • Superdicas:
  • Comece a estudar pelas matérias em que tenha menos domínio.
  • Estude no máximo 2 matérias por dia, fazendo pares de matérias de forma estratégica (ex: português + arquivologia, Penal + Direitos Humanos).
  • Estude as matérias de Direito, no que for possível, por leis secas.
  • É indispensável a resolução de questões da banca examinadora e treino de discursiva, com temas atuais.
  • AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
  • Matérias: Português, Noções de Direitos Administrativo, Constitucional, Penal e Processual Penal, Direitos Humanos, Legislação Especial, Estatística, Raciocínio Lógico, Informática, Contabilidade Geral.

  • Superdicas:
  • Além de considerar as mesmas dicas de estudo para o cargo de escrivão, deverá o candidato lançar mão de resumos para a revisão das matérias e praticar todo o dia a matéria já estudada. 
  • PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL
  • Matérias: Português, Noções de Direitos Administrativo, Constitucional, Penal e Processual Penal, Direitos Humanos, Legislação Especial, Estatística, Raciocínio Lógico, Informática, Biologia, Física e Química.

  • Superdicas:
  • Além de considerar as mesmas dicas de estudo para os cargos de escrivão e agente, deverá o candidato pratique provas anteriores de Papiloscopista (tem estilo próprio em função das matérias).
Fonte: Ivone Goldner, do CEP

TESTE FÍSICO

Luana Davico comenta também que não pode faltar na preparação de quem almeja entrar na PF é o Teste de Aptidão Física (TAF). 

“O exame ocorrerá em setembro, ou seja, está bem próximo, e vai exigir: salto à distância (2,05m para o sexo masculino), ao contrário do último concurso que exigia 1,70m. Tem a natação, que pode ser um obstáculo para quem ainda não sabe nadar, ou tem fobia de água, e precisa ser trabalhado desde já”, afirma. 

O coordenador de carreiras policiais do Estratégia Concursos, Gustavo Trindade, aconselha aos candidatos, desde já, fazer uma verificação de como está em cada um dos exercícios, porque os testes não são fáceis. Ele observa que muitos alunos acabam reprovados do TAF.

“O aconselhamento é de continuar treinando, manter o peso durante a preparação, e logo depois realizar um treinamento específico, direcionado e com um suporte técnico para essa etapa”, orienta Trindade.

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