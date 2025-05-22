Como se preparar para as provas do concurso da Polícia Federal

CONFIRA OUTRAS DICAS
O aluno que estuda para escrivão e agente deve incorporar também nos estudos o treinamento da redação. Já para os delegados, é preciso treinar peças para delegados de polícia.
“Eu acredito que o emocional não é algo a ser vencido, é algo para ser convivido. Você precisa saber conviver com o seu emocional. É muito difícil dizer que a pessoa não vai ficar nervosa no dia da prova, que não vai bater angústia, desespero e ansiedade na semana da prova. Isso sempre acontece. O que o aluno tem que saber é conviver com esse sentimento, administrá-lo para, assim, fazer o que tem que ser feito”, comenta Luana Davico.
Ela ressalta que o melhor treinamento emocional é fazer simulados, reproduzindo exatamente a estética do dia da prova.
“Não adianta fazer o simulado na sala de TV, com o aparelho ligado, os familiares passando, entre outras distrações. Vá para o seu quarto, coloque no horário da prova. Agente escrivão será à tarde; delegado, pela manhã. Veja como o seu corpo se comporta, com sono, com fome, com vontade de ir ao banheiro.”
- DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL
- Matérias: Direitos Administrativo, Constitucional, Civil, Processual Civil, Empresarial, Internacional Público, Penal, Processual Penal, Previdenciário, Financeiro e Tributário, Ambiental e Direitos Humanos.
- Superdicas:
- Priorize revisão intensiva das leis secas, principalmente CP, CPP, CF/88 e leis penais especiais.
- Treine peças profissionais e questões discursivas diariamente.
- Leia todos os dias Informativos de Jurisprudência do STF
- Dedique ao menos 50% do tempo ao tripé Penal + Processo Penal + Legislação Penal.
- Resolva incontáveis questões anteriores da banca Cebraspe
- PERITO CRIMINAL FEDERAL
- Matérias: variam por área, mas, no geral, serão cobradas: Língua Portuguesa, Informática, Noções de Direitos Administrativo, Constitucional, Penal e Direito Processual Penal, Noções de Criminalística, Direitos Humanos, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.
- Superdicas:
- Estude com base no conteúdo da sua área específica e foque em resoluções de questões técnicas. A prova discursiva será a respeito dos conhecimentos específicos de cada área.
- Reforce Direito Penal/Processual e Criminalística com leitura comentada das Leis Penais Especiais exigidas.
- Faça mapas mentais para fixar fórmulas e conceitos técnicos.
- Dedique ao menos 2h diárias à parte de conhecimentos específicos.
- Resolva todas as provas anteriores para perito criminal federal e, depois, outras da banca examinadora.
- ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL
- Matérias: Português, Noções de Direitos Administrativo, Constitucional, Penal e Processual Penal, Direitos Humanos, Legislação Especial, Estatística, Raciocínio Lógico, Informática, Contabilidade Geral e Arquivologia.
- Superdicas:
- Comece a estudar pelas matérias em que tenha menos domínio.
- Estude no máximo 2 matérias por dia, fazendo pares de matérias de forma estratégica (ex: português + arquivologia, Penal + Direitos Humanos).
- Estude as matérias de Direito, no que for possível, por leis secas.
- É indispensável a resolução de questões da banca examinadora e treino de discursiva, com temas atuais.
- AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
- Matérias: Português, Noções de Direitos Administrativo, Constitucional, Penal e Processual Penal, Direitos Humanos, Legislação Especial, Estatística, Raciocínio Lógico, Informática, Contabilidade Geral.
- Superdicas:
- Além de considerar as mesmas dicas de estudo para o cargo de escrivão, deverá o candidato lançar mão de resumos para a revisão das matérias e praticar todo o dia a matéria já estudada.
- PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL
- Matérias: Português, Noções de Direitos Administrativo, Constitucional, Penal e Processual Penal, Direitos Humanos, Legislação Especial, Estatística, Raciocínio Lógico, Informática, Biologia, Física e Química.
- Superdicas:
- Além de considerar as mesmas dicas de estudo para os cargos de escrivão e agente, deverá o candidato pratique provas anteriores de Papiloscopista (tem estilo próprio em função das matérias).
TESTE FÍSICO
Luana Davico comenta também que não pode faltar na preparação de quem almeja entrar na PF é o Teste de Aptidão Física (TAF).
“O exame ocorrerá em setembro, ou seja, está bem próximo, e vai exigir: salto à distância (2,05m para o sexo masculino), ao contrário do último concurso que exigia 1,70m. Tem a natação, que pode ser um obstáculo para quem ainda não sabe nadar, ou tem fobia de água, e precisa ser trabalhado desde já”, afirma.
O coordenador de carreiras policiais do Estratégia Concursos, Gustavo Trindade, aconselha aos candidatos, desde já, fazer uma verificação de como está em cada um dos exercícios, porque os testes não são fáceis. Ele observa que muitos alunos acabam reprovados do TAF.
“O aconselhamento é de continuar treinando, manter o peso durante a preparação, e logo depois realizar um treinamento específico, direcionado e com um suporte técnico para essa etapa”, orienta Trindade.