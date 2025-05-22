Como se preparar para as provas do concurso da Polícia Federal

O aluno que estuda para escrivão e agente deve incorporar também nos estudos o treinamento da redação. Já para os delegados, é preciso treinar peças para delegados de polícia.

“Eu acredito que o emocional não é algo a ser vencido, é algo para ser convivido. Você precisa saber conviver com o seu emocional. É muito difícil dizer que a pessoa não vai ficar nervosa no dia da prova, que não vai bater angústia, desespero e ansiedade na semana da prova. Isso sempre acontece. O que o aluno tem que saber é conviver com esse sentimento, administrá-lo para, assim, fazer o que tem que ser feito”, comenta Luana Davico.

Ela ressalta que o melhor treinamento emocional é fazer simulados, reproduzindo exatamente a estética do dia da prova.

“Não adianta fazer o simulado na sala de TV, com o aparelho ligado, os familiares passando, entre outras distrações. Vá para o seu quarto, coloque no horário da prova. Agente escrivão será à tarde; delegado, pela manhã. Veja como o seu corpo se comporta, com sono, com fome, com vontade de ir ao banheiro.”