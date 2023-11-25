Como conciliar estudo para concurso público com trabalho

Passar em concurso público exige planejamento, persistência e foco. E quem precisa trabalhar oito horas por dia, cinco ou seis dias por semana, deve fazer uma boa organização do tempo para conciliar com os estudos. Mas, de acordo com especialistas, é possível conseguir a aprovação numa seleção mesmo com a rotina de quem tem carteira assinada.
Para Alexandre Baêta, o estudo para certames deve ser encarado como um grande projeto de vida. Ele ressalta que a carreira pública propicia muitos benefícios e, para alcançá-la, é preciso uma série de investimentos, inclusive de tempo.
Baêta lembra que muitos candidatos precisam trabalhar para custear as suas necessidades básicas, bem como as dos seus familiares e, por isso, é preciso tomar alguns cuidados para não se perder em meio a tantas obrigações.
"Antes de tudo, é preciso ter a consciência de que conciliar a jornada de trabalho com os estudos para concursos públicos é algo desafiador, que requer muita disciplina, muita força de vontade e, acima de tudo, muita persistência"
Ele reforça que é plenamente possível para alguém que trabalhe ser aprovado no concurso público desejado, mas requer esforço, planejamento e muita organização.
A professora e coordenadora do Gran, Fernanda Barboza, ressalta que poucas horas de estudo não significam o insucesso em um certame, uma vez que a maioria das pessoas que passa em concurso também concilia trabalho, maternidade e cuidados com a casa com o estudo.
“Planejamento e organização dentro do processo de estudo são essenciais nesse processo. É importante planejar a visão geral da prova, organizando um cronograma”, orienta Fernanda.
Nessa programação de estudos, é necessário otimizar o tempo, mesmo que sejam 30 minutos, 15 minutos. Ou seja, o candidato não precisa ficar esperando o momento em que vai ter uma manhã inteira livre, 2 ou 3 horas livres. Ele pode aproveitar momentos mais curtos ao longo do dia.
"A pessoa pode estudar nos 15 minutos que sobram do almoço, nos 30 minutos antes de dormir, acordar 1 hora mais cedo. Tudo isso vai fazer a diferença"
É importante, ainda, antecipar a organização do material de estudos. Ou seja, terminou o conteúdo do dia, já deixa tudo preparado para o dia seguinte.
“Quando a pessoa tem pouco tempo, há uma tendência de querer acelerar o conteúdo em termos de quantidade e esquecer da qualidade e principalmente das revisões. Então, é muito importante valorizar a questão das revisões dentro do cronograma. Separar um dia da semana somente para revisar o que tem estudado vai ajudar muito”, orienta a professora.
Outra dica é sempre andar com uma prova impressa ou aplicativo de questões no celular. Assim, fica mais fácil para fazer algumas questões quando estiver em uma fila de banco, ou esperando uma consulta ou até sentado no ônibus, por exemplo.
“Para acelerar o crescimento do estudo, é importante fazer o estudo reverso quando já tiver uma boa quantidade de conteúdo. Isto é, fazer questões, ver o que errou e retomar esses erros para revisar e corrigir as falhas em cima do que tem sido o gap de conhecimento. Dessa forma o candidato vai entender quais conteúdos ele precisa rever”, orienta Fernanda.
Dicas para organizar o tempo
Para organizar o tempo, o especialista em concursos Alexandre Baêta sugere um método com cinco passos para os concurseiros que trabalham.
01
Assuma o compromisso com seu sucesso
Trace objetivos e saiba exatamente o que é preciso fazer para alcançá-los. Priorize o seu futuro. Tudo aquilo que não se relaciona com os seus objetivos deve ser colocado em uma prioridade menor. O candidato deve mudar a sua mentalidade, de forma que o sonho de se tornar servidor público seja convertido em um objetivo profissional. As metas são específicas, quantificadas e metodicamente perseguidas, até que sejam alcançadas.
02
Mapeie o tempo investido nas atividades profissionais e pessoais
Comece mensurando o tempo gasto em todas as suas atividades, para que você possa compreender como o tempo está atualmente dividido. Avalie, por exemplo, o tempo gasto no deslocamento entre a casa e o trabalho e veja se há alguma possibilidade de encaixar leituras, videoaulas, podcasts durante esse trajeto. Busque o equilíbrio nos compromissos sociais. Não abandone o lazer e, acima de tudo, as atividades físicas. É fundamental avaliar com muita sinceridade o tempo gasto nas redes sociais, nas séries e nos programas de TV.
03
Produza tempo livre
No mundo contemporâneo, você precisa compreender que conceito de tempo livre é algo a ser construído, uma vez que o tempo disponível não mais se manifesta naturalmente. Os dispositivos eletrônicos, as tecnologias de comunicação, a mobilidade urbana e as infinitas formas de interação social são grandes armadilhas que nos levam a empreender muitos esforços para pertencermos aos mais variados grupos de discussão, sem que isso nos traga contribuições efetivas para o alcance dos nossos objetivos. Concentre-se naquilo que é essencial para você e naquilo que você precisa para alcançar seus objetivos.
04
Encaixe os estudos em todos os espaços construídos
Estabeleça uma rotina e siga-a religiosamente. A constância e a disciplina são os verdadeiros pilares do sucesso. Decida se os sábados, os domingos e os feriados serão seus aliados ou seus inimigos. Tente estabelecer uma quantidade mínima de horas de estudo, não menos que 20 horas semanais. Se você conseguir estudar três horas por dia, de segunda a sexta, somadas a mais cinco horas no sábado e mais cinco horas no domingo já são 25 horas semanais. Nesse ritmo, seriam 100 horas mensais, e aproximadamente 1.200 horas por ano.
05
Invista em bons materiais
Invista em uma boa plataforma de estudos, que tenha os conteúdos adequados para os concursos para os quais você está se preparando. É necessário selecionar quais são os certames adequados para a sua área e para o seu nível de formação. A partir daí, você deve buscar os melhores materiais disponíveis para o seu concurso, que sejam adequados ao seu orçamento. Existem várias plataformas de estudos, com áudios, vídeos e textos. Algumas delas têm também aulas na modalidade de ensino a distância. Veja qual se ajusta melhor ao seu tempo, à sua rotina e ao seu orçamento.