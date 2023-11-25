Como conciliar estudo para concurso público com trabalho

01

Assuma o compromisso com seu sucesso

Trace objetivos e saiba exatamente o que é preciso fazer para alcançá-los. Priorize o seu futuro. Tudo aquilo que não se relaciona com os seus objetivos deve ser colocado em uma prioridade menor. O candidato deve mudar a sua mentalidade, de forma que o sonho de se tornar servidor público seja convertido em um objetivo profissional. As metas são específicas, quantificadas e metodicamente perseguidas, até que sejam alcançadas.

02

Mapeie o tempo investido nas atividades profissionais e pessoais

Comece mensurando o tempo gasto em todas as suas atividades, para que você possa compreender como o tempo está atualmente dividido. Avalie, por exemplo, o tempo gasto no deslocamento entre a casa e o trabalho e veja se há alguma possibilidade de encaixar leituras, videoaulas, podcasts durante esse trajeto. Busque o equilíbrio nos compromissos sociais. Não abandone o lazer e, acima de tudo, as atividades físicas. É fundamental avaliar com muita sinceridade o tempo gasto nas redes sociais, nas séries e nos programas de TV.

03

Produza tempo livre

No mundo contemporâneo, você precisa compreender que conceito de tempo livre é algo a ser construído, uma vez que o tempo disponível não mais se manifesta naturalmente. Os dispositivos eletrônicos, as tecnologias de comunicação, a mobilidade urbana e as infinitas formas de interação social são grandes armadilhas que nos levam a empreender muitos esforços para pertencermos aos mais variados grupos de discussão, sem que isso nos traga contribuições efetivas para o alcance dos nossos objetivos. Concentre-se naquilo que é essencial para você e naquilo que você precisa para alcançar seus objetivos.

04

Encaixe os estudos em todos os espaços construídos

Estabeleça uma rotina e siga-a religiosamente. A constância e a disciplina são os verdadeiros pilares do sucesso. Decida se os sábados, os domingos e os feriados serão seus aliados ou seus inimigos. Tente estabelecer uma quantidade mínima de horas de estudo, não menos que 20 horas semanais. Se você conseguir estudar três horas por dia, de segunda a sexta, somadas a mais cinco horas no sábado e mais cinco horas no domingo já são 25 horas semanais. Nesse ritmo, seriam 100 horas mensais, e aproximadamente 1.200 horas por ano.

05

Invista em bons materiais