Como começar a estudar para concurso público do zero

Estudo para concurso público Crédito: Yeko Photo Studio/ Freepik

Começar qualquer coisa do zero pode ser muito desafiador e estudar para concurso público não é muito diferente. São diversas carreiras e inúmeros conteúdos que podem deixar o candidato um pouco perdido, caso ele decida começar a se preparar para a maratona de provas.

Para ter sucesso nos estudos e conquistar a tão sonhada vaga, o concurseiro iniciante deve escolher a área de atuação e fazer um bom planejamento de estudos para manter o foco e aumentar as chances de aprovação.

“Um erro muito comum é atirar para todos os lados e o que todo mundo quer é simplesmente passar em uma prova. E aí, comete o equívoco de olhar qualquer exame, achar que dá para fazer o teste, começar a estudar para aquela prova e vira uma bagunça”, comenta o especialista em concursos públicos do Estratégia Concursos Victor Tanaka.

Ele ressalta que o candidato precisa entender como funciona o mundo dos concursos. O certames são divididos pelas seguintes áreas: fiscal, de controle, administrativa, policial, de tribunais, legislativa, bancária, entre outros setores.

Tanaka observa que, com esse entendimento, fica mais fácil decidir por aquela que faz mais sentido e que o candidato almeja trabalhar no futuro.

“Não adianta prestar um concurso sem saber com o que vai trabalhar ou sem ter ideia do que quer fazer de sua vida profissional. Com essa definição, o segundo passo é começar a estudar. Cada área tem um ciclo básico de matérias, ou seja, são aquelas que caem em 90% de cada um dos certames desses respectivos setores. Desta forma, é possível começar o estudo de forma direcionada e não para apenas um processo seletivo”, comenta.