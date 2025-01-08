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Preparação

Como começar a estudar para concurso público do zero

O candidato iniciante deve escolher a área de atuação e fazer um bom planejamento de estudos para manter o foco e aumentar as chances de aprovação

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 14:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jan 2025 às 14:16
Estudo para concurso
Estudo para concurso público Crédito: Yeko Photo Studio/ Freepik
Começar qualquer coisa do zero pode ser muito desafiador e estudar para concurso público não é muito diferente. São diversas carreiras e inúmeros conteúdos que podem deixar o candidato um pouco perdido, caso ele decida começar a se preparar para a maratona de provas.
Para ter sucesso nos estudos e conquistar a tão sonhada vaga, o concurseiro iniciante deve escolher a área de atuação e fazer um bom planejamento de estudos para manter o foco e aumentar as chances de aprovação.
“Um erro muito comum é atirar para todos os lados e o que todo mundo quer é simplesmente passar em uma prova. E aí, comete o equívoco de olhar qualquer exame, achar que dá para fazer o teste, começar a estudar para aquela prova e vira uma bagunça”, comenta o especialista em concursos públicos do Estratégia Concursos Victor Tanaka.
Ele ressalta que o candidato precisa entender como funciona o mundo dos concursos. O certames são divididos pelas seguintes áreas: fiscal, de controle, administrativa, policial, de tribunais, legislativa, bancária, entre outros setores.
Tanaka observa que, com esse entendimento, fica mais fácil decidir por aquela que faz mais sentido e que o candidato almeja trabalhar no futuro.
“Não adianta prestar um concurso sem saber com o que vai trabalhar ou sem ter ideia do que quer fazer de sua vida profissional. Com essa definição, o segundo passo é começar a estudar. Cada área tem um ciclo básico de matérias, ou seja, são aquelas que caem em 90% de cada um dos certames desses respectivos setores. Desta forma, é possível começar o estudo de forma direcionada e não para apenas um processo seletivo”, comenta.
A dica do especialista é criar uma rotina de estudos com as matérias básicas, conforme o candidato vai avançando, vai acrescentando outras mais avançadas daquela área, “até o ponto em que você já vai estar mais preparado para escolher um concurso e começar a estudar as matérias específicas daquele concurso que eventualmente está ou vai sair”, complementa.
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