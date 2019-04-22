Cinco prefeituras do ES abrem vagas temporárias

A remuneração pode chegar a R$ 5.612,43 na Prefeitura da Serra Crédito: Guilherme Ferrari

Cinco prefeituras no Espírito Santo estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 5.612,43 na Prefeitura da Serra.

Os interessados devem observar o prazo e os locais das inscrições, que variam de acordo com o processo de cada município.

Em Viana, Afonso Cláudio e Função inscrevem os candidatos até quinta-feira, dia 25. Já em Ibiraçu o prazo termina no dia 23. Na Serra, a prefeitura abriu processo seletivo para médicos que terão até o dia 1º de maio para fazer a inscrição

SAIBA MAIS

Afonso Cláudio

Vagas: 24 chances, além da formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Cargos: orientador social (5); assistente social; psicólogo; educador físico (3); articulador inclusão produtiva (1); técnico de referência do scfv (1); facilitador de oficina de grupo (1); facilitador de oficina de trabalhos manuais (1); facilitador de oficina de informática (1); apoio administrativo (2); cuidador social; caseira social (4) e recreador social (5).

Remuneração: Varia de R$ 620,19 a R$ 2.554,43.

Inscrições: Até quinta-feira, dia 25, na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, no endereço Rua Jose Cupertino, 104, Centro.

Fundão

Vagas: Formação de cadastro de reserva.

Cargos: Instrutor I e II. É necessário ter licenciatura plena em pedagogia e o ensino médio, respectivamente.

Remuneração: R$ 1.695,10 para instrutor I e R$ 809,59 para instrutor II

Inscrições: Até quinta-feira (25), na Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Cultura, que fica na Rodovia Josil Espíndula Agostini, Casa da Cultura "Mauro Mattos Pereira", 2º Andar, Centro, Fundão.

Ibiraçu

Vagas: Formação de cadastro de reserva. Candidato precisa ter o ensino fundamental.

Cargo: Agente comunitário de saúde.

Remuneração: R$ 1.250.

Inscrições: Nos dias 23 e 24 de abril, na Estratégia Saúde da Família, que fica na Rua Martins Pescador, s/nº, Centro.

Viana

Vagas: 14. O candidato precisa ter o ensino médio. Para agente comunitário, ainda é exigido morar no bairro onde há a vaga

Cargo: Agente de Combate a Endemias e Agente Comunitário de Saúde. Remuneração: R$ 1.014

Inscrições: até quinta-feira (25), no site até quinta-feira (25), no site www.viana.es.gov.br

Serra

Vagas: cadastro de reserva

Cargos: médicos plantonistas.

Remuneração: R$ 5.612,43 (salário base mais 20% de insalubridade e gratificação de Urgência e Emergência) mais extensão de carga horária e auxílio alimentação mensal de R$ 300.