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Chances

Cinco prefeituras do ES abrem vagas temporárias

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e o salário pode passar de R$ 5 mil

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 21:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 abr 2019 às 21:57
A remuneração pode chegar a R$ 5.612,43 na Prefeitura da Serra Crédito: Guilherme Ferrari
Cinco prefeituras no Espírito Santo estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 5.612,43 na Prefeitura da Serra.
Os interessados devem observar o prazo e os locais das inscrições, que variam de acordo com o processo de cada município.
Em Viana, Afonso Cláudio e Função inscrevem os candidatos até quinta-feira, dia 25. Já em Ibiraçu o prazo termina no dia 23. Na Serra, a prefeitura abriu processo seletivo para médicos que terão até o dia 1º de maio para fazer a inscrição
SAIBA MAIS
Afonso Cláudio
Vagas: 24 chances, além da formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Cargos: orientador social (5); assistente social; psicólogo; educador físico (3); articulador inclusão produtiva (1); técnico de referência do scfv (1); facilitador de oficina de grupo (1); facilitador de oficina de trabalhos manuais (1); facilitador de oficina de informática (1); apoio administrativo (2); cuidador social; caseira social (4) e recreador social (5).
Remuneração: Varia de R$ 620,19 a R$ 2.554,43.
Inscrições: Até quinta-feira, dia 25, na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, no endereço Rua Jose Cupertino, 104, Centro.
Fundão
Vagas: Formação de cadastro de reserva.
Cargos: Instrutor I e II. É necessário ter licenciatura plena em pedagogia e o ensino médio, respectivamente.
Remuneração: R$ 1.695,10 para instrutor I e R$ 809,59 para instrutor II
Inscrições: Até quinta-feira (25), na Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Cultura, que fica na Rodovia Josil Espíndula Agostini, Casa da Cultura "Mauro Mattos Pereira", 2º Andar, Centro, Fundão.
Ibiraçu
Vagas: Formação de cadastro de reserva. Candidato precisa ter o ensino fundamental.
Cargo: Agente comunitário de saúde.
Remuneração: R$ 1.250.
Inscrições: Nos dias 23 e 24 de abril, na Estratégia Saúde da Família, que fica na Rua Martins Pescador, s/nº, Centro.
Viana
Vagas: 14. O candidato precisa ter o ensino médio. Para agente comunitário, ainda é exigido morar no bairro onde há a vaga
Cargo: Agente de Combate a Endemias e Agente Comunitário de Saúde. Remuneração: R$ 1.014
Inscrições: até quinta-feira (25), no site www.viana.es.gov.br.
Serra
Vagas: cadastro de reserva
Cargos: médicos plantonistas.
Remuneração: R$ 5.612,43 (salário base mais 20% de insalubridade e gratificação de Urgência e Emergência) mais extensão de carga horária e auxílio alimentação mensal de R$ 300.
Inscrições: até 1º de maio no site processoseletivo.serra.es.gov.br/sesa/.

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