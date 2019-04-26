Cinco prefeituras do ES abrem seleções com salários de até R$ 13 mil

Abertas inscrições em diversos municípios do ES Crédito: Pixabay

Cinco prefeituras do Espírito Santo estão com inscrições abertas para processos seletivos com oportunidades para vários níveis de escolaridade. As seleções têm como objetivo preencher vagas temporárias. A remuneração pode chegar a R$ 13 mil. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

PREFEITURA DA SERRA

Formação de cadastro de reserva para o cargo de médicos plantonistas. A carga horária é de 20 horas semanais. O salário é de R$ 5.612,43 (salário base mais 20% de insalubridade e gratificação de Urgência e Emergência) mais extensão de carga horária e auxílio alimentação mensal de R$ 300.

Inscrições: Os interessados podem se inscrever até 1º de maio, no site processoseletivo.serra.es.gov.br.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

Formação de cadastro de reserva para o cargo de trabalhador braçal. Os interessados devem ter o ensino fundamental incompleto até a 4ª série. Os profissionais terão um salário de R$ 734,24, referente à jornada de 40h semanais de trabalho. A remuneração terá um acréscimo até completar um salários mínimo.

Inscrições: os dias 13 a 17 de maio, na sala da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 466, 1º andar, Centro. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

PREFEITURA DE AFONSO CLÁUDIO

Oportunidades para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. As vagas são para assistente social, psicólogo, educador físico, articulador inclusão produtiva, técnico de referência do SCFV, facilitador de oficina de grupo, facilitador de oficina de trabalhos manuais, facilitador de oficina de informática, apoio administrativo, cuidador social, caseira social e recreador social (5). A jornada de trabalho varia entre 25 a 40 horas semanais, referente à remuneração que alterna entre R$ 620,19 a R$ 2.554,43.

Inscrições: nos dias 29 e 30 de abril e 2 de maio de 2019, das 7h30 às 16h, na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Rua José Cupertino, nº 104, Centro.

PREFEITURA DE LINHARES

Oferta é de 75 vagas, distribuídas pelos seguintes cargos: técnico de enfermagem (16), farmacêutico bioquímico (1), médico clínico geral (2), médico psiquiatra (2), médico clínico geral socorrista - plantonista (17), médico cirurgião geral - plantonista (7), médico ortopedista - plantonista (08), médico pediatra socorrista - plantonista (12) e médico - ESF (10). A remuneração varia de R$ 1.299,30 a R$ 13.000,00 e carga horária de 12 a 40 horas semanais ou plantão semanal de 24 horas ininterruptas.

Inscrições: na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, localizada na Avenida Augusto Calmon, 1675, no centro de Linhares, das 9h às 17h, nos dias 6 e 7 de maio de 2019 para a função de técnico de enfermagem e nos dias 8 e 9 de maio de 2019 para as demais funções.

PREFEITURA DE VITÓRIA

Os cargos disponíveis são: técnico esportivo - área de esporte paralímpico 1: atletismo (1) e técnico esportivo - área de esporte paralímpico 2: natação (1). A remuneração é de R$ 1.493,50 para carga horária de 20 horas semanais.