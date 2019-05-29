Candidatos passam a noite em calçada para conseguir emprego na Serra

Os primeiros candidatos chegaram ao local na noite desta terça-feira (28), como o montador de andaime André Ribeiro, de 34 anos, o primeiro da fila. Ele está sem emprego fixo há dois anos.

André Ribeiro, montador de andaime, 34 continental Crédito: Eduardo Dias

"Cheguei às 20h. Dormi lá fora porque eles não abrem para a gente entrar no espaço do Sine. A procura tá bem grande. Tô esperançoso para ver se consigo arrumar uma vaga de montador de andaime. Espero que dê tudo certo."

O segundo da fila é o morador de Novo Horizonte Djanilton Alves, 32. "Cheguei ontem às 8h da noite, nós ficamos aí fora. Dormimos. Agora de manhã abriram às 6h e estamos aí na batalha procurando uma vaga de emprego. Se Deus abençoar vai dar tudo certo. Estou três anos parado, só trabalhando de pedreiro e pintura, mas estou procurando fichar, conseguir uma coisa melhor. Não dormi nada, no relento ali fora, ficamos batendo papo um com outro esperando abrir", contou.

NÚMEROS

O secretário de Emprego e Renda da Serra, Roberto Carlos, estima que a cidade tenha 35 mil desempregados. Atualmente o Espírito Santo está com cerca de 364 mil desempregados. Os números são do primeiro trimestre, divulgados pelo IBGE no dia 16 de maio.

Com informações de Eduardo Dias

MUTIRÃO

Fila para vagas de emprego no SINE da Serra Crédito: João Paulo Rocetti

Vale. Boas oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada. O Sine da Serra realiza nesta quarta-feira (29) um mutirão do emprego para preencher 213 vagas, das quais 110 para trabalhar em uma empresa específica na área de metalmecânica, que vai contratar para trabalhar na área da

De acordo com informações da unidade, a empresa vai fazer a seleção no local, ou seja, o profissional já vai sair do Sine sabendo se foi contratado ou não. As oportunidades não são temporárias, tem longa duração.

Há oportunidades para cargos como almoxarife, ajudante de obras, montador de andaimes, encanador, eletricista montador e pintor industrial.

Além dos cargos para empresa de metalmecânica, outras empresas também estão com vagas nesta quarta-feira (29).

O atendimento ocorre das 8 às 17 horas e o interessado precisa levar carteira de trabalho, CPF, RG e comprovante de residência. Os candidatos às vagas na área de metalmecânica que tiverem passaporte industrial devem apresentar.

AS VAGAS

Vagas para ampla concorrência

Almoxarife (1)

Ajudante de obra (18)

Auxiliar administrativo (1)

Ajustador mecânico (3)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Consultor de vendas (30)

Costureira em geral (2)

Costureira de máquinas industriais (1)

Cozinheiro geral (2)

Eletricista de manutenção eletroeletrônica (1)

Eletricista de instalações - força e controle (2)

Eletricista de instalações - eletricista montador (5)

Encanador industrial (2)

Maçariqueiro (6)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (1)

Mecânico montador (34)

Montador de andaimes - edificações (13)

Montador - capotas automotivas (1)

Montador de esquadrias (1)

Montador de automóveis (1)

Motofretista (1)

Motorista de caminhão-guindaste (1)

Nutricionista (2)

Operador de telemarketing ativo e receptivo (4)

Operador de equipamento pesados e móveis (3)

Pintor de obras (20)

Pintor industrial (1)

Soldador MIG (5)

Soldador TIG I (13)

Soldador RX (3)

Vendedor externo (12)

Vendedor - assistente comercial (2).

Vagas para pessoas com deficiência

Ajudante de carga e descarga (1)

Auxiliar de estoque (1)

Embalador, a mão (10)

Ceramista (5)

O QUE LEVAR

É preciso levar carteira de trabalho, CPF, RG e comprovante de residência. Os candidatos às vagas na área de metalmecânica que tiverem passaporte industrial devem apresentar.

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