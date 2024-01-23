Câmara de Vitória abre inscrições de concurso nesta terça-feira

Câmara Municipal de Vitória contará com novos servidores em breve Crédito: Fernando Madeira

As inscrições para o concurso público da Câmara de Vitória começam nesta terça-feira, 23 de janeiro, e podem ser feitas até as 23h59 do dia 20 de fevereiro. A oferta é de 16 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

Os salários variam de R$ 2.678,61 a R$ 4.906,27, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.197.

O atendimento aos candidatos ocorre no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) . A taxa de participação é de R$ 66,97 para os cargos de nível médio, R$ 89,04 para os de nível técnico e de R$ 122,65 para os de ensino superior.

Podem pedir a isenção do valor os candidatos inscritos no CadUúnico. A solicitação do benefício poderá ser feita nos dias 23 e 24 de janeiro.

O concurso contará com prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 10 de março de 2024, além de redação, exceto para o cargo de procurador, que terá teste discursivo. Também haverá avaliação de títulos para todas as funções de nível superior.

Os inscritos terão que responder 50 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os seguintes conteúdos programáticos: Língua Portuguesa, Informática Básica, Raciocínio Lógico-Matemático, Legislação Básica e Conhecimentos Específicos.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira os cargos

Assistente administrativo

Vagas: 6

6 Salário: R$ 2.678,61

R$ 2.678,61 Requisito: ensino médio completo

Técnico em tecnologia da informação

Vaga: 1

1 Salário: R$ 3.561,61

R$ 3.561,61 Requisitos: ensino médio completo com experiência mínima de um ano na área de Tecnologia da Informação e curso específico na área de programação ou Curso Técnico em Processamento de Dados ou Informática.

Auditor interno

Vaga: 1

1 Remuneração: R$ 4.906,27

R$ 4.906,27 Requisitos: curso superior completo em Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis ou Direito. Experiência mínima comprovada de dois anos na área de formação.

Analista em tecnologia da informação

Vaga : 1

: 1 Remuneração: R$ 4.906,27

R$ 4.906,27 Requisitos: curso superior completo em qualquer área de Tecnologia da Informação com experiência mínima de três anos na área ou curso superior completo de Ciência da Computação ou Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou Análise de Sistemas. Registro profissional no respectivo conselho ou entidade equivalente (se houver).

Analista legislativo – administração

Vaga: 1

1 Remuneração: R$ 4.906,27

R$ 4.906,27 Requisitos: curso superior completo de Administração. Registro profissional no respectivo conselho ou entidade equivalente.

Analista legislativo – contador

Vaga: 2

2 Remuneração: R$ 4.906,27

R$ 4.906,27 Requisitos: curso superior completo de Ciências Contábeis. Registro profissional no respectivo conselho ou entidade equivalente.

Analista em comunicação legislativa

Vaga: 1

1 Remuneração: R$ 4.906,27

R$ 4.906,27 Requisitos: curso superior completo em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Registro profissional no respectivo conselho ou entidade equivalente.

Consultor legislativo - bacharel em Direito

Vaga: 1

1 Remuneração: R$ 4.906,27

R$ 4.906,27 Requisitos: diploma de curso de nível superior em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação.