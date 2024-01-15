Caixa prepara concurso público com mais de 4 mil vagas

Caixa Econômica Federal terá reforço de pessoal em breve Crédito: Vitor Jubini

Caixa Econômica Federal vai abrir em breve concurso público com 4.050 vagas. O certame já foi confirmado pela instituição e o contrato com a Fundação Cesgranrio foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15).

O edital pode ser liberado a qualquer momento. As oportunidades serão distribuídas pelos seguintes cargos:

Técnico bancário (2.000)

Técnico bancário para área de tecnologia da informação (2.000)

Médico do trabalho (28)

Engenheiro de segurança do trabalho (22)

Para concorrer ao cargo de técnico bancário, o candidato precisa ter o ensino médio. Os selecionados terão salário de R$ 3.762. No caso de médico do trabalho, o inicial é de R$ 11.186 e para engenheiro de segurança do trabalho, R$ 14.915; ambos exigem nível superior.

O contrato entre a Caixa e a Cesgranrio estabelece que as taxas sejam de R$ 50 para funções de nível médio e de R$ 60 para os de nível superior. Os contratados recebem ainda participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, entre outros benefícios.

O edital de abertura do certame já está em fase de elaboração, com previsão de lançamento em fevereiro, conforme informou a Caixa.