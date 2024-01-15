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Níveis médio e superior

Caixa prepara concurso público com mais de 4 mil vagas

Processos seletivo terá oportunidades para técnico bancário, médicos do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho; salário chega a R$ 14,9 mil

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 15:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jan 2024 às 15:06
Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica em Jucutuquara para retirada do benefício do Governo Federal.
Caixa Econômica Federal terá reforço de pessoal em breve Crédito: Vitor Jubini
Caixa Econômica Federal vai abrir em breve concurso público com 4.050 vagas. O certame já foi confirmado pela instituição e o contrato com a Fundação Cesgranrio foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15).
O edital pode ser liberado a qualquer momento. As oportunidades serão distribuídas pelos seguintes cargos:
  • Técnico bancário (2.000)
  • Técnico bancário para área de tecnologia da informação (2.000)
  • Médico do trabalho (28)
  • Engenheiro de segurança do trabalho (22)
Para concorrer ao cargo de técnico bancário, o candidato precisa ter o ensino médio. Os selecionados terão salário de R$ 3.762. No caso de médico do trabalho, o inicial é de R$ 11.186 e para engenheiro de segurança do trabalho, R$ 14.915; ambos exigem nível superior.
O contrato entre a Caixa e a Cesgranrio estabelece que as taxas sejam de R$ 50 para funções de nível médio e de R$ 60 para os de nível superior. Os contratados recebem ainda participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, entre outros benefícios.
O edital de abertura do certame já está em fase de elaboração, com previsão de lançamento em fevereiro, conforme informou a Caixa.
A expectativa é de que os candidatos sejam avaliados por meio de provas objetivas, de redação, discursivas e de títulos.

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