Base27 tem 1.000 bolsas para curso de tecnologia; veja como participar

Hub Base27, em Vitória. Crédito: Divulgação/ Base27

O hub Base27 está oferecendo 1.000 bolsas para capacitar pessoas que têm interesse em seguir a carreira na área de programação. Os cursos de qualificação são on-line e de início imediato para todas as idades e aborda desde os princípios do desenvolvimento de software até a construção de páginas interativas.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 5 de abril, pelo site do Base27.

A ação é uma parceria com a DIO, plataforma de educação impulsionada por inteligência artificial, e com recursos do Sebrae-ES, Fapes e MCI. Os candidatos irão participar de um curso intensivo, chamado bootcamp, que vai contar com aulas, projetos e desafios para os participantes de todas as idades. O programa é voltado para as tecnologias JavaScript, HTML e CSS.