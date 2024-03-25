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Qualificação

Base27 tem 1.000 bolsas para curso de tecnologia; veja como participar

Oportunidades de capacitação profissional são para programação; as inscrições já estão abertas e seguem até o dia 5 de abril

Publicado em 25 de Março de 2024 às 15:31

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

25 mar 2024 às 15:31
Hub Base27, em Vitória.
Hub Base27, em Vitória. Crédito: Divulgação/ Base27
O hub Base27 está oferecendo 1.000 bolsas para capacitar pessoas que têm interesse em seguir a carreira na área de programação. Os cursos de qualificação são on-line e de início imediato para todas as idades e aborda desde os princípios do desenvolvimento de software até a construção de páginas interativas. 
As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 5 de abril, pelo site do Base27.
A ação é uma parceria com a DIO, plataforma de educação impulsionada por inteligência artificial, e com recursos do Sebrae-ES, Fapes e MCI. Os candidatos irão participar de um curso intensivo, chamado bootcamp, que vai contar com aulas, projetos e desafios para os participantes de todas as idades. O programa é voltado para as tecnologias JavaScript, HTML e CSS. 
Ao final da jornada serão entregues certificados de conclusão de curso. 

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