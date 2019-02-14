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Banestes sem prazo para chamar aprovados em concurso

O resultado do concurso concurso foi divulgado no final de junho

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 15:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 fev 2019 às 15:19
Os aprovados no concurso público Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) estão preocupados com a falta de notícias. As provas do certame foram aplicadas em maio do ano passado e, segundo eles, nenhum participante foi chamado para tomar posse.
Por conta disto, um grupo de candidatos vai se reunir com o Sindicato dos Bancários com o objetivo de alinhar algumas ações em conjunto com o objetivo de pressionar a instituição. O encontro acontece no dia 21 de fevereiro, às 18h30, na sede do Sindibancários.
O Banestes informou, por meio de nota, que o concurso público 001/2018 destinou-se para a formação de cadastro de reserva e a instituição fará suas convocações de acordo com a necessidade do seu quadro de funcionários.
> Veja publicações sobre Concursos e Empregos
O resultado do concurso concurso do Banestes foi divulgado no final de junho. A seleção contou com oportunidades para técnico bancário, técnico em Segurança do Trabalho, analista econômico financeiro (gestão contábil), analista econômico financeiro (gestão financeira), analista de tecnologia da informação (desenvolvimento de sistemas), analista de tecnologia da informação (suporte e infraestrutura), assistente social e analista de comunicação.
A remuneração varia de R$ 2.741,10 a R$ 3.849,59. De acordo com o banco, o certame registrou 62.333 inscrições.

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