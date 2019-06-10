Bandes abre seleção para contratar estagiários com bolsa de R$ 1,3 mil

Bandes Crédito: Divulgação/Bandes





O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo ( Bandes ) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de estagiários de nível superior.

As oportunidades são para formação de cadastro de reserva de estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Estatística, Análise de Sistemas, Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação, Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

A duração do estágio será de 18 meses, com bolsa-auxílio de R$ 1.337,50, auxílio-transporte de R$ 150,00, com carga horária de cinco horas diárias.

As inscrições podem ser feitas até 28 de junho, às 23h59, no site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), sne.iel.org.br

O processo seletivo contará com três etapas. Na primeira, haverá uma prova online de português, conhecimentos gerais e informática, que será realizada no período de 4 a 8 julho.