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Jovens talentos

Bandes abre seleção para contratar estagiários com bolsa de R$ 1,3 mil

Oportunidades são para estudantes de nível superior; prazo para se inscrever vai até 28 de junho

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 14:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jun 2019 às 14:50
Bandes Crédito: Divulgação/Bandes
 
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de estagiários de nível superior.
> Confira as vagas de estágios com bolsas de até R$ 1,3 mil
As oportunidades são para formação de cadastro de reserva de estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Estatística, Análise de Sistemas, Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação, Jornalismo e Publicidade e Propaganda.
A duração do estágio será de 18 meses, com bolsa-auxílio de R$ 1.337,50, auxílio-transporte de R$ 150,00, com carga horária de cinco horas diárias.
As inscrições podem ser feitas até 28 de junho, às 23h59, no site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), sne.iel.org.br.
O processo seletivo contará com três etapas. Na primeira, haverá uma prova online de português, conhecimentos gerais e informática, que será realizada no período de 4 a 8 julho.
A segunda etapa será composta por dinâmica em grupo no período de 12 a 19 de julho. E a terceira será inspeção médica e será realizada quando o candidato for selecionado. A lista de aprovados será divulgada no dia 24 de julho.
> Leia mais sobre concurso, emprego e estágio

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