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Oportunidade

Aplicativo garante "match" com vagas de emprego no ES

Em busca de trabalho? Aplicativos semelhantes aos apps de relacionamento conectam profissionais às oportunidades

Publicado em 07 de Março de 2019 às 19:04

Publicado em 

07 mar 2019 às 19:04
'Empreguei' foi criado em 2016 e ajuda candidatos e empresas a darem o 'match' perfeito Crédito: Pexels/Pixabay
Imprimir currículos? Sair distribuindo-os? Tempo de espera em filas? Isso tudo caminha para o passado. É que vários aplicativos estão surgindo para facilitar a busca por trabalho. As plataformas adotam o modelo do Tinder, combinam o perfil da empresa e do candidato, e promovem o encontro perfeito. Agora, o "match" não é apenas amoroso. O objetivo é otimizar o tempo dos contratantes e dos que buscam vagas. O governo Bolsonaro, inclusive, anunciou em janeiro que pretende abrir os dados do Sistema Nacional de Emprego (Sine), de forma voluntária, para seguir a mesma premissa: de parear vagas com os candidatos.
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Uma novidade que chegou no mercado capixaba é o aplicativo Empreguei. O funcionamento é bem similar ao Tinder e é de curtida em curtida que se encontra o funcionário (e o emprego) ideal. O candidato precisa se cadastrar via Facebook e preencher campos como: pretensão salarial, qual cargo pretende exercer, CEP, e experiências profissionais anteriores. A segunda etapa consiste em quatro testes nas áreas de português, lógica, millennial (perfil psicológico) e criatividade. Feito isso, o usuário consegue acesso às vagas e curti-las (ou não). Inicialmente, aparecem as oportunidades que estão a 5 km de distância da residência do candidato, mas pode ser alterada. 
Aplicativo garante ENTITY_apos_ENTITYmatchENTITY_apos_ENTITY com vagas de empregos no ES
O acesso acontece pelo site da empresa e, no caso de celulares com o o sistema Android, também é possível baixar no Google Play. No Estado, a plataforma conta com quatro empresas cadastradas, além de 1.100 usuários. "Entendemos que Vitória tem o segundo maior PIB per capita do país. Além disso, é um estado com nível educacional acima da média. Por isso, decidimos expandir", diz o fundador da Empreguei, Marcio Furtado. 
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Outro site que atua no mesmo ramo é a 99jobs. Nela, existe a ferramenta chamada "99match", em que o candidato responde um teste de valores, o que possibilita mostrar o quanto o usuário combina com alguma vaga ou corporação. No site, são ofertadas vagas de emprego e estágio. 
O empresário Eduardo Borges, dono de uma imobiliária na Praia do Canto, em Vitória, encara as mudanças no cenário como positivas. "É um facilitador para quem quer contratar e quem quer ser contratado. Contratar agência acaba sendo mais caro e a modernidade da ferramenta me parece mais eficaz. Facilita a vida das pessoas", opina.
O empresário atribui, ainda, duas vantagens a esse tipo de plataformas: "Primeiro, que todos têm celulares. Em segundo, a conexão dos perfis. Lá, as pessoas fazem testes, e nós atribuímos características que buscamos", relata.  
TCHAU, PAPEL
Uma das vantagens é a eliminação dos currículos de papel. Furtado relata que, em sites tradicionais, os currículos são disparados sem tanta assertividade. "A gente brinca que, hoje, usam o currículo como rascunho. Vejo muita gente que envia e não recebe resposta." 
"TINDER DO SINE"
Não são apenas as start-ups que pretendem facilitar o match entre empresa e funcionário. O governo Bolsonaro divulgou, em janeiro, que pretende abrir os dados do Sistema Nacional de Emprego (Sine). O objetivo é que agências de recrutamento que desenvolvem plataformas próprias também tenham acesso aos dados do Sine. Com isso, as chances de pareamento entre as vagas e os empregados aumenta.  A ideia recebeu, pelo Ministério da Economia, o nome de Open Sine.
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