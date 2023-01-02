Ano começa com mais de 230 concursos abertos e 26 mil vagas em todo o país

Agência do Banco do Brasil em Vitória: concurso aberto Crédito: Fernando Madeira

Ano novo, carreira nova. A primeira semana de 2023 começa com mais de 26 mil vagas abertas em 231 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros órgãos, oferecem oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade nesta segunda-feira (2), primeiro dia útil do ano.

As maiores remunerações são pagas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo e o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, chegando a R$ 33.689. As inscrições para a instituição capixaba, que oferece vaga para conselheiro substituto, seguem até o dia 5 de janeiro, enquanto que a do tribunal paraense tem chance para procurador, com prazo até 16 de janeiro.

Advocacia Geral da União (AGU) tem 300 postos, distribuídos pelos cargos de procurador da Fazenda Nacional, procurador federal e advogado da União. O salário inicial é de R$ 21.014,49, para carga horária de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever no período de 9 de janeiro a 7 de fevereiro.

No Espírito Santo, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) l ançou edital para a formação de cadastro de reserva de profissionais de níveis médio e superior no próprio banco e também nas marcas Banestes Corretora e Banestes Seguros. A remuneração mensal varia de R$ 3.652,05 a R$ 3.960,13. As inscrições seguem até 13 de janeiro.