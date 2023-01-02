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Que tal uma nova carreira?

Ano começa com mais de 230 concursos abertos e 26 mil vagas em todo o país

Prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros órgãos, oferecem oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 06:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jan 2023 às 06:21
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória
Agência do Banco do Brasil  em Vitória: concurso aberto Crédito: Fernando Madeira
Ano novo, carreira nova. A primeira semana de 2023 começa com mais de 26 mil vagas abertas em 231 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros órgãos, oferecem oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade nesta segunda-feira (2), primeiro dia útil do ano.
As maiores remunerações são pagas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo e o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, chegando a R$ 33.689. As inscrições para a instituição capixaba, que oferece vaga para conselheiro substituto, seguem até o dia 5 de janeiro, enquanto que a do tribunal paraense tem chance para procurador, com prazo até 16 de janeiro.
Entre os certames, o destaque fica por conta do processo seletivo do Banco do Brasil. A oferta é de 6 mil vagas para quem tem o nível médio. Os interessados podem se inscrever até 24 de fevereiro. A remuneração é de R$ 5,4 mil, somando os benefícios.
Também estão abertas até 19 de janeiro as inscrições para o concurso da Receita Federal que visa preencher 699 vagas, sendo 469 postos para analista-tributário e 230 para auditor-fiscal. O salário pode chegar a R$ 21 mil.
A Advocacia Geral da União (AGU) tem 300 postos, distribuídos pelos cargos de procurador da Fazenda Nacional, procurador federal e advogado da União. O salário inicial é de R$ 21.014,49, para carga horária de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever no período de 9 de janeiro a 7 de fevereiro.
No Espírito Santo, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) lançou edital para a formação de cadastro de reserva de profissionais de níveis médio e superior no próprio banco e também nas marcas Banestes Corretora e Banestes Seguros. A remuneração mensal varia de R$ 3.652,05 a R$ 3.960,13. As inscrições seguem até 13 de janeiro.
Também no Estado, até o dia 25 de janeiro o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) recebe inscrições para o concurso com 34 vagas.

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