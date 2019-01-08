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Prefeitura

Anchieta contrata profissionais de níveis médio e superior

Candidatos podem se inscrever nos dias 16 e 17 de janeiro; contratos serão temporários

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 18:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jan 2019 às 18:21
Atividades do programa Anchieta Rumo ao Futuro da Prefeitura de Anchieta Crédito: Divulgação / Prefeitura de Anchieta
A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, com objetivo de garantir a execução das atividades do programa Anchieta Rumo ao Futuro.
Os interessados poderão se inscrever nos dias 16 e 17 de janeiro, das 9h às 13h, na própria secretaria, que fica na Vila Olímpica.
Há vagas para assistente esportivo (nível médio) e profissional de educação física (nível superior). O professor vai receber R$ 17,41, enquanto que o assistente R$ 11,70.
A seleção será realizada em etapa única, constituída de prova de avaliação de títulos/cursos e tempo de serviço na área, com caráter eliminatório e classificatório.
A vigência do processo seletivo será de 12 meses, contados a partir da data de divulgação da homologação do resultado, com possibilidade de prorrogação. O contrato de trabalho terá vigência de até 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
SAIBA MAIS
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
- Ensino Superior Completo em Educação Física nos cursos de Licenciatura Plena
(Resolução CFE n°03/1987) ou Bacharelado (Resolução CNE nº 07/2004), reconhecido pelo MEC e Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF) válido;
- Registro no respectivo Conselho de Classe e Declaração de regularidade.
ASSISTENTE ESPORTIVO - JIU JITSU
- Ensino Médio Completo reconhecido pelo MEC, e suas respectivas Filiações nas Federações e Confederações para a modalidade pleiteada.
- Certificado de Faixa Preta emitido por Federação e Confederação de Jiu Jitsu; Credenciamento (Certidão de Regularidade, Declaração, Carteirinha 2018 e/ou 2019).
ASSISTENTE ESPORTIVO - YOGA
- Ensino Médio Completo reconhecido pelo MEC;
- Curso de “Hatha Yoga” ou afins carga horária mínima 20h;
- Credenciamento (declaração e/ou carteirinha 2018 e/ou 2019).
ASSISTENTE ESPORTIVO - CAPOEIRA
- Ensino Médio Completo reconhecido pelo MEC, e suas respectivas Filiações nas Federações e Confederações para a modalidade pleiteada;
- Mínimo de 10 anos de prática comprovado por registro em federação ou entidade legalmente constituída;
- Credenciamento (Certidão de Regularidade, Declaração, Carteirinha 2018 e/ou 2019).
ASSISTENTE ESPORTIVO - ZUMBA
- Ensino Médio Completo reconhecido pelo MEC;
- Curso específico de “zumba” ou afins carga horária mínima 20h.

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