Anchieta contrata profissionais de níveis médio e superior

Atividades do programa Anchieta Rumo ao Futuro da Prefeitura de Anchieta Crédito: Divulgação / Prefeitura de Anchieta

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, com objetivo de garantir a execução das atividades do programa Anchieta Rumo ao Futuro.

Os interessados poderão se inscrever nos dias 16 e 17 de janeiro, das 9h às 13h, na própria secretaria, que fica na Vila Olímpica.

Há vagas para assistente esportivo (nível médio) e profissional de educação física (nível superior). O professor vai receber R$ 17,41, enquanto que o assistente R$ 11,70.

A seleção será realizada em etapa única, constituída de prova de avaliação de títulos/cursos e tempo de serviço na área, com caráter eliminatório e classificatório.

A vigência do processo seletivo será de 12 meses, contados a partir da data de divulgação da homologação do resultado, com possibilidade de prorrogação. O contrato de trabalho terá vigência de até 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

SAIBA MAIS

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

- Ensino Superior Completo em Educação Física nos cursos de Licenciatura Plena

(Resolução CFE n°03/1987) ou Bacharelado (Resolução CNE nº 07/2004), reconhecido pelo MEC e Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF) válido;

- Registro no respectivo Conselho de Classe e Declaração de regularidade.

ASSISTENTE ESPORTIVO - JIU JITSU

- Ensino Médio Completo reconhecido pelo MEC, e suas respectivas Filiações nas Federações e Confederações para a modalidade pleiteada.

- Certificado de Faixa Preta emitido por Federação e Confederação de Jiu Jitsu; Credenciamento (Certidão de Regularidade, Declaração, Carteirinha 2018 e/ou 2019).

ASSISTENTE ESPORTIVO - YOGA

- Ensino Médio Completo reconhecido pelo MEC;

- Curso de “Hatha Yoga” ou afins carga horária mínima 20h;

- Credenciamento (declaração e/ou carteirinha 2018 e/ou 2019).

ASSISTENTE ESPORTIVO - CAPOEIRA

- Ensino Médio Completo reconhecido pelo MEC, e suas respectivas Filiações nas Federações e Confederações para a modalidade pleiteada;

- Mínimo de 10 anos de prática comprovado por registro em federação ou entidade legalmente constituída;

- Credenciamento (Certidão de Regularidade, Declaração, Carteirinha 2018 e/ou 2019).

ASSISTENTE ESPORTIVO - ZUMBA

- Ensino Médio Completo reconhecido pelo MEC;