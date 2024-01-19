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Anatel publica edital com 238 vagas e salários de até R$ 16 mil

São 50 oportunidades imediatas e 188 para formação de cadastro de reserva; inscrições podem ser feitas de 26 de janeiro a 26 de fevereiro

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 14:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jan 2024 às 14:36
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou nesta sexta-feira (19) o edital de abertura de concurso público com 238 vagas, sendo 50 imediatas e 188 para formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para o cargo de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações, em seis áreas de atuação. A remuneração inicial da carreira é de R$ 16.413, além do auxílio-alimentação de R$ 658. As contratações serão feitas pelo regime estatutário, ou seja, que asseguram a estabilidade empregatícia ao servidor.
Para participar do concurso, é necessário ter nível superior em qualquer área, mas também em graduações específicas, de acordo com a especialidade pretendida:
Sede da Anatel em Brasília: a telefonia celular (pós-paga e pré-paga) é o principal alvo de reclamações no ES
Anatel contará com novos servidores em breve Crédito: Anatel
  • Especialidade: Ciências Contábeis - três vagas;
  • Especialidade: Ciências de Dados - 15 vagas;
  • Especialidade: Direito - oito vagas;
  • Especialidade: Economia - quatro vagas;
  • Especialidade: Engenharia - dez vagas; e
  • Especialidade: Geral - dez vagas.
As inscrições poderão ser feitas entre os dias 26 de janeiro e 26 de fevereiro, pelo site do Cebraspe. 
A taxa de participação é de R$130. Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor.
O concurso da Anatel contará com provas objetivas e discursivas que serão aplicadas no dia 26 de maio, em todas as capitais do país e no Distrito Federal. Os candidatos terão cinco horas para responder 120 questões objetivas e duas dissertativas. Também haverá avaliação de títulos e curso de formação.
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

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