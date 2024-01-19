Anatel publica edital com 238 vagas e salários de até R$ 16 mil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou nesta sexta-feira (19) o edital de abertura de concurso público com 238 vagas, sendo 50 imediatas e 188 para formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para o cargo de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações, em seis áreas de atuação. A remuneração inicial da carreira é de R$ 16.413, além do auxílio-alimentação de R$ 658. As contratações serão feitas pelo regime estatutário, ou seja, que asseguram a estabilidade empregatícia ao servidor.
Para participar do concurso, é necessário ter nível superior em qualquer área, mas também em graduações específicas, de acordo com a especialidade pretendida:
- Especialidade: Ciências Contábeis - três vagas;
- Especialidade: Ciências de Dados - 15 vagas;
- Especialidade: Direito - oito vagas;
- Especialidade: Economia - quatro vagas;
- Especialidade: Engenharia - dez vagas; e
- Especialidade: Geral - dez vagas.
As inscrições poderão ser feitas entre os dias 26 de janeiro e 26 de fevereiro, pelo site do Cebraspe.
A taxa de participação é de R$130. Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor.
O concurso da Anatel contará com provas objetivas e discursivas que serão aplicadas no dia 26 de maio, em todas as capitais do país e no Distrito Federal. Os candidatos terão cinco horas para responder 120 questões objetivas e duas dissertativas. Também haverá avaliação de títulos e curso de formação.
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.