Anatel publica edital com 238 vagas e salários de até R$ 16 mil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou nesta sexta-feira (19) o edital de abertura de concurso públic o com 238 vagas, sendo 50 imediatas e 188 para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para o cargo de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações, em seis áreas de atuação. A remuneração inicial da carreira é de R$ 16.413, além do auxílio-alimentação de R$ 658. As contratações serão feitas pelo regime estatutário, ou seja, que asseguram a estabilidade empregatícia ao servidor.

Para participar do concurso, é necessário ter nível superior em qualquer área, mas também em graduações específicas, de acordo com a especialidade pretendida:

Anatel contará com novos servidores em breve Crédito: Anatel

Especialidade: Ciências Contábeis - três vagas;

Especialidade: Ciências de Dados - 15 vagas;

Especialidade: Direito - oito vagas;

Especialidade: Economia - quatro vagas;

Especialidade: Engenharia - dez vagas; e

Especialidade: Geral - dez vagas.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 26 de janeiro e 26 de fevereiro, pelo site do Cebraspe.

A taxa de participação é de R$130. Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do valor.

O concurso da Anatel contará com provas objetivas e discursivas que serão aplicadas no dia 26 de maio, em todas as capitais do país e no Distrito Federal. Os candidatos terão cinco horas para responder 120 questões objetivas e duas dissertativas. Também haverá avaliação de títulos e curso de formação.