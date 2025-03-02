Secretaria de Saúde do Espírito Santo abre seleção emergencial Crédito: Fernando Madeira

A folia em todo país continua, mas quem quer ingressar na carreira pública pode aproveitar o desfile de editais abertos para cargos de todos os níveis de escolaridade. São 164 concursos públicos e processos seletivos que somam mais de 13 mil vagas efetivas e temporárias.

Há postos para trabalhar nos governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) lançou três editais de processos seletivos simplificados, destinados a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. O objetivo é preencher cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 5.838,21. Os interessados podem se inscrever até as 10 horas do dia 7 de março.

Ainda no âmbito estadual, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agrh) também vai contratar profissionais temporários. Os postos são para profissionais de níveis técnico e superior. O prazo vai até as 23h59 do dia 13 de março.

Your browser does not support the audio element. Agência do ES, Sesa e Piúma - mais de 13 mil vagas em concursos e seleções

O Superior Tribunal Militar (STM) vai abrir concurso público com 80 vagas para os cargos de técnico e analista judiciário, ambos para quem tem o nível superior. Os ganhos variam de R$ 9.052 a R$ 14.852. Os interessados poderão se inscrever de 7 de março a 4 de abril.

A Prefeitura de Piúma , município que fica no litoral Sul do Espírito Santo, está com 105 vagas abertas para profissional de apoio à inclusão escolar. Os candidatos precisam ter o nível médio. A remuneração varia de R$ 1.765 a R$ 2.647,50, além de auxílio-alimentação, no valor de R$ 560. O atendimento aos candidatos ocorre no período de 3 a 9 de março.