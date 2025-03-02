Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Agência do ES, Sesa e Piúma: mais de 13 mil vagas em concursos e seleções
164 editais

Agência do ES, Sesa e Piúma: mais de 13 mil vagas em concursos e seleções

Há oportunidades para assistente administrativo, técnico esportivo, pedagogo, médico, motorista, técnico de segurança do trabalho, farmacêutico, entre outros postos

Publicado em 02 de Março de 2025 às 17:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 mar 2025 às 17:23
Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, SESA
Secretaria de Saúde do Espírito Santo abre seleção emergencial Crédito: Fernando Madeira
A folia em todo país continua, mas quem quer ingressar na carreira pública pode aproveitar o desfile de editais abertos para cargos de todos os níveis de escolaridade. São 164 concursos públicos e processos seletivos que somam mais de 13 mil vagas efetivas e temporárias.
Há postos para trabalhar nos governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) lançou três editais de processos seletivos simplificados, destinados a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. O objetivo é preencher cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 5.838,21. Os interessados podem se inscrever até as 10 horas do dia 7 de março.
Ainda no âmbito estadual, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agrh) também vai contratar profissionais temporários. Os postos são para profissionais de níveis técnico e superior. O prazo vai até as 23h59 do dia 13 de março.
Agência do ES, Sesa e Piúma - mais de 13 mil vagas em concursos e seleções
O Superior Tribunal Militar (STM) vai abrir concurso público com 80 vagas para os cargos de técnico e analista judiciário, ambos para quem tem o nível superior. Os ganhos variam de R$ 9.052 a R$ 14.852. Os interessados poderão se inscrever de 7 de março a 4 de abril.
A Prefeitura de Piúma, município que fica no litoral Sul do Espírito Santo, está com 105 vagas abertas para profissional de apoio à inclusão escolar. Os candidatos precisam ter o nível médio. A remuneração varia de R$ 1.765 a R$ 2.647,50, além de auxílio-alimentação, no valor de R$ 560. O atendimento aos candidatos ocorre no período de 3 a 9 de março.
O maior salário é oferecido no Tribunal Regional Federal da 1ª Região — que abrange o Distrito Federal e os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. São 50 oportunidades para juiz, com ganho de R$ 37.765,55. As inscrições serão recebidas de 17 de março a 16 de abril.

LEIA MAIS

Tribunal de Justiça do ES lança edital de concurso para cartórios

Como se preparar para o concurso público da Polícia Federal

Concurso da Assembleia Legislativa do ES deve ser lançado em março

Concursos na área de segurança terão mais de 3.600 vagas no ES

Como se preparar para o novo concurso da Polícia Militar do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Governo do ES SESA Prefeitura de Piúma
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados