Agência de Mineração abre concurso com salário de até R$ 12 mil

Agência Nacional de Mineração tem oportundiad Crédito: Ricardo Botelho/MME

A Agência Nacional de Mineração (AMN) vai abrir concurso público para preencher 220 vagas nas carreiras de analista e especialista, em diversas áreas de atuação, com exigência de nível superior. O edital com as regras do certame foram publicadas nesta sexta-feira (22).

A remuneração é de R$ 10.527,94 e R$ 12.828,38, respectivamente. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1 mil. A carga horária é de 40 horas semanais.

As oportunidades estão distribuídas por 24 estados e o Distrito Federal. Do total de postos, quatro são destinados para o Espírito Santo.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas de 28 de novembro até as 18 horas de 17 de dezembro de 2024, no site do Cebraspe , empresa responsável pelo certame.

A taxa de participação é de R$ 160. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor. O período para pedir o benefício será o mesmo da inscrição.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2025, no período da tarde, com duração de 4h30. Os participantes terão que responder 120 questões.

O concurso contará ainda com avaliação de títulos e curso de formação profissional.

Confira os cargos e as vagas

ANALISTA ADMINISTRATIVO

Administração

DF: 2

Administração, economia, contabilidade e direito

AM: 1

BA: 1

DF: 10

MG: 1

PA: 1

PE: 1

SP: 1

CE: 1

GO: 1

MT: 1

Arquivologia

DF: 1

Contabilidade

DF: 3

Direito

DF: 3

Engenharia civil (especialização em Segurança do Trabalho)

DF: 1

Engenharia elétrica (especialização em Segurança do Trabalho)

DF: 1

Jornalismo, relações públicas ou comunicação organizacional

DF: 2

Pedagogia

DF: 1

Publicidade e propaganda, design gráfico ou desenho industrial

DF: 1

Analista - qualquer área de formação

DF: 5

Relações Públicas ou comunicação organizacional

DF: 1

ESPECIALISTA EM RECURSOS MINERAIS

Comunicação

DF: 1

Direito

DF: 4

Direito (foco em outorga)

DF: 1

Economia ou contabilidade

DF: 1

Engenharia ambiental, florestal ou biologia

DF: 1

ES: 1

SC: 1

Engenharia de minas

AL: 2

AM: 2

AP: 1

BA: 7

CE: 3

DF: 3

ES: 2

GO: 4

MA: 1

MG: 7

MS: 2

MT: 3

PA: 8

PB: 2

PE: 1

PI: 3

PR: 2

RJ: 2

RN: 2

RO: 2

RS: 3

SC: 1

Criciúma SC: 2

SE: 1

SP: 1

TO: 3

Engenharia de minas (Correicional)

DF: 2

Geologia

AL: 1

AM: 2

AP: 1

BA: 2

DF: 2

ES: 1

GO: 3

MA: 2

MG: 4

MS: 2

MT: 1

PA: 2

PE: 1

PI: 2

PR: 1

RO: 2

RR: 2

RS: 1

SE: 1

SP: 2

TO: 1

Geologia, geografia, geofísica, engenharia de minas, agronômica, florestal, civil. ambiental, arquitetura ou TI

DF: 2

Especialista em qualquer área de formação (fiscalização e distribuição de receitas)

BA : 4

DF : 19

MG: 9

PA : 5

SC: 2

Especialista em qualquer área de formação (suporte à gestão, estratégia e governança)

DF: 6

TI - Ciência de dados

DF: 5

TI - governança e inovação

DF: 4