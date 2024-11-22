Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Agência de Mineração abre concurso com salário de até R$ 12 mil
220 vagas

Agência de Mineração abre concurso com salário de até R$ 12 mil

As oportunidades estão distribuídas por 24 estados e o Distrito Federal. Do total de postos, quatro são destinados para o Espírito Santo; inscrições começam no dia 28 de novembro

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 14:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 nov 2024 às 14:02
Agência Nacional de Mineração tem vagas para profissionais de nível superior
Agência Nacional de Mineração tem oportundiad Crédito: Ricardo Botelho/MME
A Agência Nacional de Mineração (AMN) vai abrir concurso público para preencher 220 vagas nas carreiras de analista e especialista, em diversas áreas de atuação, com exigência de nível superior. O edital com as regras do certame foram publicadas nesta sexta-feira (22). 
A remuneração é de R$ 10.527,94 e R$ 12.828,38, respectivamente. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1 mil. A carga horária é de 40 horas semanais.
As oportunidades estão distribuídas por 24 estados e o Distrito Federal. Do total de postos, quatro são destinados para o Espírito Santo.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas de 28 de novembro até as 18 horas de 17 de dezembro de 2024, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo certame. 
A taxa de participação é de R$ 160. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor. O período para pedir o benefício será o mesmo da inscrição.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2025, no período da tarde, com duração de 4h30. Os participantes terão que responder 120 questões.
O concurso contará ainda com avaliação de títulos e curso de formação profissional.

Confira os cargos e as vagas

ANALISTA ADMINISTRATIVO
  • Administração
  • DF: 2
  • Administração, economia, contabilidade e direito
  • AM: 1
  • BA: 1
  • DF: 10
  • MG: 1
  • PA: 1
  • PE: 1
  • SP: 1
  • CE: 1
  • GO: 1
  • MT: 1
  • Arquivologia
  • DF: 1
  • Contabilidade
  • DF: 3
  • Direito
  • DF: 3
  • Engenharia civil (especialização em Segurança do Trabalho)
  • DF: 1
  • Engenharia elétrica (especialização em Segurança do Trabalho)
  • DF: 1
  • Jornalismo, relações públicas ou comunicação organizacional
  • DF: 2
  • Pedagogia
  • DF: 1
  • Publicidade e propaganda, design gráfico ou desenho industrial
  • DF: 1
  • Analista - qualquer área de formação
  • DF: 5
  • Relações Públicas ou comunicação organizacional
  • DF: 1
ESPECIALISTA EM RECURSOS MINERAIS
  • Comunicação
  • DF: 1
  • Direito
  • DF: 4
  • Direito (foco em outorga)
  • DF: 1
  • Economia ou contabilidade
  • DF: 1
  • Engenharia ambiental, florestal ou biologia
  • DF: 1
  • ES: 1
  • SC: 1
  • Engenharia de minas
  • AL: 2
  • AM: 2
  • AP: 1
  • BA: 7
  • CE: 3
  • DF: 3
  • ES: 2
  • GO: 4
  • MA: 1
  • MG: 7
  • MS: 2
  • MT: 3
  • PA: 8
  • PB: 2
  • PE: 1
  • PI: 3
  • PR: 2
  • RJ: 2
  • RN: 2
  • RO: 2
  • RS: 3
  • SC: 1
  • Criciúma SC: 2
  • SE: 1
  • SP: 1
  • TO: 3
  • Engenharia de minas (Correicional)
  • DF: 2
  • Geologia
  • AL: 1
  • AM: 2
  • AP: 1
  • BA: 2
  • DF: 2
  • ES: 1
  • GO: 3
  • MA: 2
  • MG: 4
  • MS: 2
  • MT: 1
  • PA: 2
  • PE: 1
  • PI: 2
  • PR: 1
  • RO: 2
  • RR: 2
  • RS: 1
  • SE: 1
  • SP: 2
  • TO: 1
  • Geologia, geografia, geofísica, engenharia de minas, agronômica, florestal, civil. ambiental, arquitetura ou TI
  • DF: 2
  • Especialista em qualquer área de formação (fiscalização e distribuição de receitas)
  • BA : 4
  • DF : 19
  • MG: 9
  • PA : 5
  • SC: 2
  • Especialista em qualquer área de formação (suporte à gestão, estratégia e governança)
  • DF: 6
  • TI - Ciência de dados
  • DF: 5
  • TI - governança e inovação
  • DF: 4
  • TI - operações
  • DF: 6

LEIA MAIS

14 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 16 mil

Sedu, Santa Teresa e Itapemirim: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

Ifes abre concurso público para contratar novos servidores

Nove concursos públicos no ES para ficar de olho em 2025

Nove concursos públicos federais para quem tem o ensino médio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos governo federal Mineração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

SML de Linhares, no Norte do ES
Mulher mata companheira em briga sobre fim de relacionamento no ES
Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural
Festival PCD leva arte acessível e gratuita ao ES e reforça inclusão cultural
Imagem de destaque
Girassol: 4 benefícios de ter a planta em casa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados