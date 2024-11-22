Agência de Mineração abre concurso com salário de até R$ 12 mil

A Agência Nacional de Mineração (AMN) vai abrir concurso público para preencher 220 vagas nas carreiras de analista e especialista, em diversas áreas de atuação, com exigência de nível superior. O edital com as regras do certame foram publicadas nesta sexta-feira (22).
A remuneração é de R$ 10.527,94 e R$ 12.828,38, respectivamente. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1 mil. A carga horária é de 40 horas semanais.
As oportunidades estão distribuídas por 24 estados e o Distrito Federal. Do total de postos, quatro são destinados para o Espírito Santo.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas de 28 de novembro até as 18 horas de 17 de dezembro de 2024, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo certame.
A taxa de participação é de R$ 160. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor. O período para pedir o benefício será o mesmo da inscrição.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2025, no período da tarde, com duração de 4h30. Os participantes terão que responder 120 questões.
O concurso contará ainda com avaliação de títulos e curso de formação profissional.
Confira os cargos e as vagas
ANALISTA ADMINISTRATIVO
- Administração
- DF: 2
- Administração, economia, contabilidade e direito
- AM: 1
- BA: 1
- DF: 10
- MG: 1
- PA: 1
- PE: 1
- SP: 1
- CE: 1
- GO: 1
- MT: 1
- Arquivologia
- DF: 1
- Contabilidade
- DF: 3
- Direito
- DF: 3
- Engenharia civil (especialização em Segurança do Trabalho)
- DF: 1
- Engenharia elétrica (especialização em Segurança do Trabalho)
- DF: 1
- Jornalismo, relações públicas ou comunicação organizacional
- DF: 2
- Pedagogia
- DF: 1
- Publicidade e propaganda, design gráfico ou desenho industrial
- DF: 1
- Analista - qualquer área de formação
- DF: 5
- Relações Públicas ou comunicação organizacional
- DF: 1
ESPECIALISTA EM RECURSOS MINERAIS
- Comunicação
- DF: 1
- Direito
- DF: 4
- Direito (foco em outorga)
- DF: 1
- Economia ou contabilidade
- DF: 1
- Engenharia ambiental, florestal ou biologia
- DF: 1
- ES: 1
- SC: 1
- Engenharia de minas
- AL: 2
- AM: 2
- AP: 1
- BA: 7
- CE: 3
- DF: 3
- ES: 2
- GO: 4
- MA: 1
- MG: 7
- MS: 2
- MT: 3
- PA: 8
- PB: 2
- PE: 1
- PI: 3
- PR: 2
- RJ: 2
- RN: 2
- RO: 2
- RS: 3
- SC: 1
- Criciúma SC: 2
- SE: 1
- SP: 1
- TO: 3
- Engenharia de minas (Correicional)
- DF: 2
- Geologia
- AL: 1
- AM: 2
- AP: 1
- BA: 2
- DF: 2
- ES: 1
- GO: 3
- MA: 2
- MG: 4
- MS: 2
- MT: 1
- PA: 2
- PE: 1
- PI: 2
- PR: 1
- RO: 2
- RR: 2
- RS: 1
- SE: 1
- SP: 2
- TO: 1
- Geologia, geografia, geofísica, engenharia de minas, agronômica, florestal, civil. ambiental, arquitetura ou TI
- DF: 2
- Especialista em qualquer área de formação (fiscalização e distribuição de receitas)
- BA : 4
- DF : 19
- MG: 9
- PA : 5
- SC: 2
- Especialista em qualquer área de formação (suporte à gestão, estratégia e governança)
- DF: 6
- TI - Ciência de dados
- DF: 5
- TI - governança e inovação
- DF: 4
- TI - operações
- DF: 6