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Afonso Cláudio faz seleção para operador de máquina

A remuneração mensal é de R$ 1.705,27 e não haverá cobrança na inscrição

Publicado em 08 de Março de 2019 às 21:33

Publicado em 

08 mar 2019 às 21:33
As inscrições começam na próxima quarta-feira (13) e vão até o dia 19 de março Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
A Prefeitura de Afonso Cláudio, na região Serrana do Estado, abriu processo seletivo para operadores de máquinas nesta sexta-feira (8). A remuneração mensal é de R$ 1.705,27 e a carga horária é de 40 horas semanais. Mais informações estão disponíveis no edital
As inscrições começam na próxima quarta-feira (13) e vão até o dia 19 de março, de 8h às 14 horas, na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, na Rua Anália Vieira de Souza, s/n°, no bairro São Vicente. Não haverá cobrança na taxa de inscrição. 
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