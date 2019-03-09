Afonso Cláudio faz seleção para operador de máquina

As inscrições começam na próxima quarta-feira (13) e vão até o dia 19 de março

A Prefeitura de Afonso Cláudio, na região Serrana do Estado, abriu processo seletivo para operadores de máquinas nesta sexta-feira (8). A remuneração mensal é de R$ 1.705,27 e a carga horária é de 40 horas semanais. Mais informações estão disponíveis no

As inscrições começam na próxima quarta-feira (13) e vão até o dia 19 de março, de 8h às 14 horas, na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, na Rua Anália Vieira de Souza, s/n°, no bairro São Vicente. Não haverá cobrança na taxa de inscrição.