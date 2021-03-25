Aderes seleciona professores e alunos bolsistas para aulas on-line

Aula on-line: bolsistas vão atuar em programa de capacitação de empreendedores Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels

A Agência de Desenvolvimentos das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), autarquia do governo do Espírito Santo , abriu seleção para contratar professores e alunos bolsistas para atuar com o ensino à distância (EAD), no núcleo multimídia. A bolsa é de R$ 800 para estudantes e de R$ 1.500 mensais para professores.

São quatro vagas para professores, sendo uma vaga para programação web, que tem como requisito ter ensino superior na área de Tecnologia da Informação ou Engenharia de Computação. Já as outras três vagas são para o núcleo multimídia, para profissionais com formação Superior nas áreas de Design, Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda ou Jornalismo, além de Cinema e Audiovisual. Para todas as vagas os profissionais deverão ter vínculo com uma instituição de ensino.

No caso dos alunos, são seis vagas, sendo duas vagas para programação web, para estudantes de graduação em Tecnologia da Informação ou Engenharia de Computação de qualquer período. As outras quatro vagas são para estudantes de graduação em Design, Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, Jornalismo ou Cinema e Audiovisual, de qualquer período.

Os interessados podem se inscrever até a próxima terça-feira (30), enviando currículo para [email protected] . Os selecionados devem cumprir uma carga horária de 20 horas semanais, no formato híbrido. O período de vigência da bolsa é de 12 meses.

Os bolsistas vão atuar nas áreas multimídia e de programação com o objetivo de atenderem ao programa Capacitar para Empreender, oferecido pela Aderes para pequenos empreendedores. Veja mais informações sobre as bolsas