AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Concursos
  • Aderes seleciona professores e alunos bolsistas para aulas on-line
Empreendedorismo

Aderes seleciona professores e alunos bolsistas para aulas on-line

São quatro vagas para professores e seis para estudantes nas áreas de programação e multimídia. Bolsas variam entre R$ 800 e R$ 1.500

Publicado em 25 de Março de 2021 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2021 às 12:37
computador
Aula on-line: bolsistas vão atuar em programa de capacitação de empreendedores Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels
A Agência de Desenvolvimentos das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), autarquia do governo do Espírito Santo, abriu seleção para contratar professores e alunos bolsistas para atuar com o ensino à distância (EAD), no núcleo multimídia. A bolsa é de R$ 800 para estudantes e de R$ 1.500 mensais para professores.
São quatro vagas para professores, sendo uma vaga para programação web, que tem como requisito ter ensino superior na área de Tecnologia da Informação ou Engenharia de Computação. Já as outras três vagas são para o núcleo multimídia, para profissionais com formação Superior nas áreas de Design, Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda ou Jornalismo, além de Cinema e Audiovisual. Para todas as vagas os profissionais deverão ter vínculo com uma instituição de ensino.
No caso dos alunos, são seis vagas, sendo duas vagas para programação web, para estudantes de graduação em Tecnologia da Informação ou Engenharia de Computação de qualquer período. As outras quatro vagas são para estudantes de graduação em Design, Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, Jornalismo ou Cinema e Audiovisual, de qualquer período.

Veja Também

27 grandes empresas abrem vagas de emprego e estágio no ES

IBGE: última semana para se inscrever em seleção com 6,5 mil vagas

Os interessados podem se inscrever até a próxima terça-feira (30), enviando currículo para [email protected]. Os selecionados devem cumprir uma carga horária de 20 horas semanais, no formato híbrido. O período de vigência da bolsa é de 12 meses.
Os bolsistas vão atuar nas áreas multimídia e de programação com o objetivo de atenderem ao programa Capacitar para Empreender, oferecido pela Aderes para pequenos empreendedores. Veja mais informações sobre as bolsas.
“ Estamos trabalhando mais uma vertente do programa Capacitar para Empreender. Para isso, estamos na busca de profissionais e alunos bolsistas que queiram tocar esse projeto com a gente, atuando na área de audiovisual dos cursos gratuitos, que vamos oferecer em breve para a sociedade. São capacitações profissionais voltadas para o empreendedorismo para que o aluno depois de formado possa gerar trabalho e renda”, afirmou Alberto Gavini, diretor-presidente da Aderes.

Veja Também

Ufes abre concurso com 34 vagas e salário de até R$ 4,1 mil

Ufes abre concurso para professores com salário de até R$ 9,6 mil

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Idosa morre atropelada por moto em Castelo
Idosa de 75 anos morre após ser atropelada por ciclomotor em Castelo
oportunidades para jovens recém formados, trainee
Com foco em IA, Nestlé abre inscrições para Programa Trainee 2027
Imagem de destaque
O que acontecerá quando um foguete da SpaceX colidir com a Lua na quarta-feira?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados