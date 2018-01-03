Abin abre concurso com 300 vagas; salário de até R$ 16,6 mil

Sede da Abin, em Brasília Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) vai abrir concurso público para preencher 300 vagas em cargos de níveis médio e superior. O edital foi publicado nesta quarta-feira (3). Os novos servidores vão receber remuneração que varia de R$ 6,302,23 e R$ 16.620,46, para carga horária de 40 horas semanais. Os aprovados vão trabalhar em Brasília - DF.

A oferta é nas funções de Oficial de Inteligência (220), Oficial Técnico de Inteligência (60) e Agente de Inteligência (20). Profissionais com formação em diversas áreas da Engenharia, Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Psicologia, Pedagogia, Matemática, Estatística, Tecnologia da Informação, Arquivologia, Biblioteconomia, dentre outras áreas, podem se inscrever.

As inscrições poderão ser feitas no endereço eletrônico www.cespe.unb.br , no período entre 10 horas do dia 9 de janeiro de 2018 e 18 horas do dia 30 de janeiro de 2018. A taxa é de R$ 190,00, R$ 210,00 ou R$ 230,00, em função do cargo pretendido.

O concurso contará com provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, prova discursiva, prova de capacidade física, avaliação médica, investigação social e funcional, avaliação psicológica, e Curso de Formação em Inteligência (CFI) na Escola de Inteligência (ESINT) da ABIN.

As provas objetiva e discursiva serão realizadas em 11 de março.