Abertos programas de trainee com vagas para o ES

Trainee para formados em diversos cursos, entre eles o de Engenharia Crédito: Pixabay

Cinco empresas brasileiras estão com inscrições abertas para a seleção recém-formados. Os selecionados nos programas de trainee receberão salários, além de outros benefícios como passagens aéreas ilimitadas.

Suzano está com inscrições abertas para o programa de trainees Jovens Engenheiros . Há vagas para diversas unidades da companhia, inclusive para o Espírito Santo . Há ainda chances na Azul Linhas Aéreas, Easynvest, Red Bull e Centauro.

1 - Azul Linhas Aéreas

Os selecionados do primeiro programa de trainee da Azul Linhas Aéreas terão como benefícios, além do salário, passagens ilimitadas, possibilidade de dar passagens para amigos, assistência médica, previdência privada, entre outros. A seleção é aberta a profissionais de formações diversas para atuarem nas mais diferentes áreas do negócio. O candidato deve ter formação superior com conclusão entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, ser fluente em inglês. Não é necessário ter experiência profissional.

Inscrições: podem ser feitas até 6 de outubro, no site podem ser feitas até 6 de outubro, no site www.voeazul.com.br/trainee

2 - Easynvest

A corretora anunciou a abertura de inscrições para o Programa de Trainee da Easynvest 2019, com vagas para as áreas de marketing, financeiro e inovação. Serão aceitos jovens de todas as formações e com conclusão de curso entre janeiro de 2017 a dezembro 2019.

Para os aprovados, o salário será acompanhado de uma série de benefícios, como plano de saúde e odontológico, Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, Gympass e subsídio para pós-graduação e cursos ou treinamentos. O dress code é “sem gravata, venha como se sentir confortável”, o horário é flexível e tem day off no mês do aniversário.

Inscrições: até 29 de setembro, no site www.pagetalent.com.br até 29 de setembro, no site

3 - Suzano

A Suzano está com inscrições abertas para o programa de trainees Jovens Engenheiros. As vagas são para unidades nas cidades de Aracruz (ES), Belém (PA), Fortaleza (CE), Imperatriz (MA), Mucuri (BA), Três Lagoas (MS), Jacareí, Limeira, Suzano e São Paulo (SP). O candidato precisa ter se formado em qualquer especialidade da Engenharia dentro do período de dezembro de 2017 a dezembro de 2019, ter inglês avançado e disponibilidade para mudança de residência para as cidades onde as vagas estão abertas.

O programa oferece benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte (ou fretado nas unidades industriais), vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), plano de desenvolvimento diferenciado, previdência privada e convênio farmácia.

Inscrições: vão até o dia 23 de setembro de 2019, no site www.atsglobe.com. vão até o dia 23 de setembro de 2019, no site

4 - Red Bull

Programa para trabalhar nas equipes de vendas e marketing. Podem se candidatar jovens graduados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 nos cursos de Administração, Publicidade, Marketing, Comunicação Social, Economia e Engenharias. É necessário ter fluência em inglês. O salário não foi informado.

Inscrições: podem ser feitas 8 de setembro pelo podem ser feitas 8 de setembro pelo site do programa

5 - Centauro

A Centauro abre inscrições para selecionar os candidatos para o seu Programa de Trainees “O Grande Jogo 2020”. O objetivo é buscar jovens que se identifiquem com a dinâmica do varejo e com a proposta da companhia de levar produtos, experiências, serviços e informações a toda comunidade esportiva, além de terem vocação para liderar equipes.

Para a inscrição são necessários alguns pré-requisitos: ter completado o ensino superior entre dezembro de 2017 a dezembro de 2019, em cursos das áreas de exatas ou humanas. Além disso, ter conhecimentos avançados em língua inglesa e disponibilidade para viajar ou residir em outras cidades são fundamentais.

Inscrições: estão abertas até 16 de setembro, por meio do site estão abertas até 16 de setembro, por meio do site www.traineecentauro.com.br