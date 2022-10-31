Abertos mais de 200 concursos e seleções com 25 mil vagas no Brasil

Vagas para guarda-vidas em Aracruz Crédito: Divulgação / Prefeitura de Aracruz

Mais de 25 mil vagas estão abertas em 202 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade que queiram ocupar cargos efetivos ou temporários nos Poderes Executivos, Legislativos e Judiciários.

As oportunidades estão disponíveis em prefeituras, Câmaras de Vereadores, tribunais, governos estaduais, entre outras.

A maior remuneração chega a R$ 32.004 no Ministério Público do Amazonas. São 18 postos para promotores e os interessados podem se inscrever até 9 de dezembro.

No Espírito Santo, já estão abertas as inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Vila Velha. A oferta é de 60 vagas. O prazo vai até 5 de dezembro. Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio e idade entre 18 e 35 anos.

A Prefeitura de Águia Branca, município que fica ao Norte do Estado, lançou edital para a contratação de 98 servidores. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 4.125,98. Os interessados têm até o dia 27 de novembro para garantir a participação na seleção.