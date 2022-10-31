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Efetivos e temporários

Abertos mais de 200 concursos e seleções com 25 mil vagas no Brasil

Salários podem chegar a R$ 32 mil. Postos estão disponíveis em prefeituras, Câmaras de Vereadores, tribunais, governos estaduais, entre outras

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 02:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 out 2022 às 02:00
Vagas para guarda-vidas em Aracruz
Vagas para guarda-vidas em Aracruz Crédito: Divulgação / Prefeitura de Aracruz
Mais de 25 mil vagas estão abertas em 202 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade que queiram ocupar cargos efetivos ou temporários nos Poderes Executivos, Legislativos e Judiciários.
As oportunidades estão disponíveis em prefeituras, Câmaras de Vereadores, tribunais, governos estaduais, entre outras.
A maior remuneração chega a R$ 32.004 no Ministério Público do Amazonas. São 18 postos para promotores e os interessados podem se inscrever até 9 de dezembro.
No Espírito Santo, já estão abertas as inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Vila Velha. A oferta é de 60 vagas. O prazo vai até 5 de dezembro. Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio e idade entre 18 e 35 anos.
A Prefeitura de Águia Branca, município que fica ao Norte do Estado, lançou edital para a contratação de 98 servidores. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 4.125,98. Os interessados têm até o dia 27 de novembro para garantir a participação na seleção.
Já Aracruz e Guarapari estão com inscrições abertas para processos seletivos de guarda-vidas. A oferta é de 60 e 75 vagas, respectivamente. Em Aracruz, os candidatos podem se inscrever de 3 a 25 de novembro, na Secretaria de Turismo, que funciona na Rua Zacarias Bento Nascimento, 167. Já o atendimento aos candidatos de Guarapari ocorre até 1º de novembro, na Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura.

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