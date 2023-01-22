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Carreira pública

Abertos 197 concursos e seleções com mais de 27 mil vagas em todo o país

Salários podem chegar a R$ 32.004,65. Vagas são para atuar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, bancos, entre outros órgãos

Publicado em 22 de Janeiro de 2023 às 19:45

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jan 2023 às 19:45
TJES
Tribunal de Justiça do ES abriu concurso com 128 vagas Crédito: Carlos Alberto Silva
A semana começa com pelo menos 27 mil vagas abertas em 197 concursos públicos e processos seletivos por todo o país nesta segunda-feira (23). Há postos de trabalho para profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos efetivos e temporários. Os selecionados vão atuar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, bancos, entre outros órgãos.
Além das oportunidades iniciais, há formação de cadastro de reserva, que pode ser acionado de acordo com a necessidade de cada órgão.
Os salários podem chegar a R$ 32.004,65 no Tribunal Superior do Trabalho (TST). O certame visa preencher 300 vagas para a função de juiz do trabalho substituto. As oportunidades estão distribuídas pelos TRTs. O prazo segue até 15 de fevereiro.
Também estão abertas até 7 de fevereiro as inscrições para a Advocacia-Geral da União com 300 vagas, sendo 100 para advogado da União, 100 para procurador da Fazenda Nacional e 100 para procurador federal. Os servidores terão remuneração de R$ 21.014,19.
O Banco do Brasil tem 6 mil vagas para cargos de nível médio. O salário é de R$ 5.436,03 e os candidatos podem garantir a participação até 24 de fevereiro.

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No Espírito Santo, o Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) retoma o concurso com 400 vagas para agente socioeducativo. O atendimento aos candidatos começa nesta terça-feira (24) e segue até 26 de fevereiro.
O prazo para se inscrever no certame do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) termina nesta quarta-feira (25). São 34 vagas para cargos de níveis técnico e superior. Os salários variam de R$ 3.339,00 a R$ 6.582,60.

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