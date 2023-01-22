Abertos 197 concursos e seleções com mais de 27 mil vagas em todo o país

Tribunal de Justiça do ES abriu concurso com 128 vagas Crédito: Carlos Alberto Silva

A semana começa com pelo menos 27 mil vagas abertas em 197 concursos públicos e processos seletivos por todo o país nesta segunda-feira (23). Há postos de trabalho para profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos efetivos e temporários. Os selecionados vão atuar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, bancos, entre outros órgãos.

Além das oportunidades iniciais, há formação de cadastro de reserva, que pode ser acionado de acordo com a necessidade de cada órgão.

Os salários podem chegar a R$ 32.004,65 no Tribunal Superior do Trabalho (TST). O certame visa preencher 300 vagas para a função de juiz do trabalho substituto. As oportunidades estão distribuídas pelos TRTs. O prazo segue até 15 de fevereiro.

Também estão abertas até 7 de fevereiro as inscrições para a Advocacia-Geral da União com 300 vagas, sendo 100 para advogado da União, 100 para procurador da Fazenda Nacional e 100 para procurador federal. Os servidores terão remuneração de R$ 21.014,19.

O Banco do Brasil tem 6 mil vagas para cargos de nível médio. O salário é de R$ 5.436,03 e os candidatos podem garantir a participação até 24 de fevereiro.

No Espírito Santo, o Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) retoma o concurso com 400 vagas para agente socioeducativo. O atendimento aos candidatos começa nesta terça-feira (24) e segue até 26 de fevereiro.