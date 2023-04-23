Abertos 160 concursos e seleções com mais de 20 mil vagas pelo país

Os candidatos podem se inscrever em cargos efetivos e temporários. A lista com as seleções abertas, os prazos e os editais pode ser conferida mais abaixo.

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) divulgou edital para preencher 602 vagas para o cargo de analista de tecnologia. As chances são para trabalhar em Belo Horizonte, Belém, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro ou São Paulo. O salário passa de R$ 9 mil mensais, e os interessados têm até 2 de junho para garantir a participação no certame.