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Carreira pública

Abertos 160 concursos e seleções com mais de 20 mil vagas pelo país

Cargos são para profissionais de todos os níveis de escolaridade para trabalhar em prefeituras, câmaras, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos

Publicado em 23 de Abril de 2023 às 18:46

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 abr 2023 às 18:46
Estão abertos, nesta segunda-feira (24), 160 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. A oferta é de mais de 20 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade para trabalhar em prefeituras, câmaras, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
Os candidatos podem se inscrever em cargos efetivos e temporários. A lista com as seleções abertas, os prazos e os editais pode ser conferida mais abaixo.
CREA - Codesa
Sedes do Crea e da Codesa, no Bairro Enseada do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é o órgão que oferece o maior salário, com iniciais de R$ 33.830. São 20 vagas para o cargo de juiz, e os interessados podem se inscrever até 24 de maio. A remuneração é semelhante na Procuradoria-Geral de Roraima, R$ 33.748. Neste caso, são cinco vagas para procurador. As inscrições serão aceitas até 3 de maio.
Já o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) vai selecionar 51 profissionais com salários que variam entre R$ 1.793,58 e R$ 11.718. Já o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) visa preencher 46 postos. Nos dois casos, o prazo de inscrição vai até 2 de maio.
O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) divulgou edital para preencher 602 vagas para o cargo de analista de tecnologia. As chances são para trabalhar em Belo Horizonte, Belém, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro ou São Paulo. O salário passa de R$ 9 mil mensais, e os interessados têm até 2 de junho para garantir a participação no certame.

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