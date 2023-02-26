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Sua chance

Abertos 148 concursos e seleções com mais de 27 mil vagas pelo país

Remuneração pode passar de R$ 28 mil mensais no Ministério Público de São Paulo; destaque fica por conta do concurso da Petrobras, que oferece 1.119 vagas

Publicado em 26 de Fevereiro de 2023 às 17:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 fev 2023 às 17:57
Petrobras
Sede da Petrobras em Vitória: estatal oferece 1.119 vagas em todo o país Crédito: Carlos Alberto Silva
Pelo menos 148 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 27 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever em cargos efetivos e temporários.
As chances disponíveis nesta semana estão distribuídas por prefeituras, câmaras, tribunais, assembleias legislativas, governos estaduais, entre outros órgãos.
O Ministério Público de São Paulo oferece o maior salário, chegando a R$ 28.883 mensais. São 75 vagas para promotor, e os interessados podem se inscrever até 18 de março.
Seguem até 17 de março as inscrições para o concurso da Petrobras. Ao todo, a estatal oferece 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 para a formação de cadastro de reserva. Todas as oportunidades são de nível médio técnico, com ganhos de até R$ 5.563,90.
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) lançou edital para contratar 51 novos profissionais. Os salários variam entre R$ 1.793,58 e R$ 11.718, e os candidatos podem se inscrever de 28 de fevereiro a 2 de maio.

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