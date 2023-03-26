Pelo menos 125 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem 19.550 vagas em cargos para todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever tanto para funções efetivas quanto temporárias.

As chances disponíveis nesta semana estão distribuídas por prefeituras, câmaras, tribunais, assembleias legislativas, governos estaduais, entre outros órgãos.

Entre os destaques, a maior remuneração é para a vaga de juiz federal substituto no Tribunal Regional Federal da 1º Região. O candidato aprovado vai receber R$ 32.004,65 de subsídio.

Your browser does not support the audio element. Abertos 125 concursos com mais de 19,5 mil vagas pelo país

No Espírito Santo, o Departamento de Rodovias e Edificações do Espírito Santo (DER-ES) está com as inscrições abertas até o dia 17 de abril para o concurso público cujo objetivo é contratar técnicos superiores operacionais. Ao todo, são 46 vagas de contratação imediata e 460 para a formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 8.003, além de outros R$ 300 de auxílio alimentação.

Com o maior número de vagas, também há seleção para aprendizes nos Correios. Ao todo, são 4.382 vagas com oportunidades para diversos Estados do país. No Espírito Santo, de acordo com o edital, há 85 vagas distribuídas em 22 municípios tanto da Grande Vitória quanto do interior.

Para quem quer seguir a carreira de militar, dois concursos chamam atenção. Um deles é o da Polícia Militar de Minas Gerais, com 2.821 vagas abertas. A remuneração inicial é de R$ 4.360,83, e os interessados devem se inscrever até o dia 30 de março.

Já o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, tem 2.100 vagas abertas e remuneração de até R$ 6.081. Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de abril