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Oportunidade

90 concursos e seleções têm mais de 16.500 vagas em todo o país

Candidatos podem se inscrever em seleções de câmaras, prefeituras, tribunais, governos estaduais, entre outras oportunidades no setor público

Publicado em 02 de Abril de 2023 às 19:20

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

02 abr 2023 às 19:20
Pelo menos 90 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o Brasil nesta segunda-feira (3). Ao todo, a oferta é de mais de 16.500 mil vagas, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. Os postos estão disponíveis em câmaras, prefeituras, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
Entre os destaques, a maior remuneração é para a vaga de juiz federal substituto no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O candidato aprovado vai receber R$ 32.004,65 de subsídio.
prova de concurso público
Concurseiros têm oportunidades em cargos para todos os níveis de escolaridade Crédito: Freepik
No Espírito Santo, a Câmara de Vereadores de São Mateus, no Norte do Estado, publicou dois editais para novos servidores trabalharem no Poder Legislativo do município. Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas para profissionais de níveis médio e técnico, e os salários variam entre R$ 1.400 e R$ 3.605,12.
Já o Departamento de Rodovias e Edificações do Espírito Santo (DER-ES) também está com as inscrições abertas até o dia 17 de abril para o concurso público cujo objetivo é contratar técnicos superiores operacionais. Ao todo, são 46 vagas imediatas e 460 para a formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 8.003, além de outros R$ 300 de auxílio alimentação.
Com o maior número de vagas, também há seleção para aprendizes nos Correios. Ao todo, são 4.382 vagas com oportunidades para diversos Estados do país. No Espírito Santo, de acordo com o edital, há 85 vagas distribuídas em 22 municípios, tanto da Grande Vitória quanto do interior.
Veja os detalhes completos abaixo:

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