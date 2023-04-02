90 concursos e seleções têm mais de 16.500 vagas em todo o país

Pelo menos 90 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o Brasil nesta segunda-feira (3). Ao todo, a oferta é de mais de 16.500 mil vagas, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. Os postos estão disponíveis em câmaras, prefeituras, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.