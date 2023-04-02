90 concursos e seleções têm mais de 16.500 vagas em todo o país

Pelo menos 90 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o Brasil nesta segunda-feira (3). Ao todo, a oferta é de mais de 16.500 mil vagas, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. Os postos estão disponíveis em câmaras, prefeituras, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
Entre os destaques, a maior remuneração é para a vaga de juiz federal substituto no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O candidato aprovado vai receber R$ 32.004,65 de subsídio.
No Espírito Santo, a Câmara de Vereadores de São Mateus, no Norte do Estado, publicou dois editais para novos servidores trabalharem no Poder Legislativo do município. Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas para profissionais de níveis médio e técnico, e os salários variam entre R$ 1.400 e R$ 3.605,12.
Já o Departamento de Rodovias e Edificações do Espírito Santo (DER-ES) também está com as inscrições abertas até o dia 17 de abril para o concurso público cujo objetivo é contratar técnicos superiores operacionais. Ao todo, são 46 vagas imediatas e 460 para a formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 8.003, além de outros R$ 300 de auxílio alimentação.
Com o maior número de vagas, também há seleção para aprendizes nos Correios. Ao todo, são 4.382 vagas com oportunidades para diversos Estados do país. No Espírito Santo, de acordo com o edital, há 85 vagas distribuídas em 22 municípios, tanto da Grande Vitória quanto do interior.
Veja os detalhes completos abaixo: