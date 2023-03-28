Prefeitura de Cariacica abre seleção para contratação temporária de enfermeiros

Prefeitura de Cariacica, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cariacica publicou o edital de processo seletivo para contratação temporária de enfermeiros para atuação no município. Ao todo, são 12 vagas e a carga horária é de 30 horas semanais. O salário é de R$ 2.221,74.

De acordo com o edital, as inscrições começam às 7h do dia 30 de março e vão até às 18h do dia 10 de abril. Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site da prefeitura.

O certame explica ainda que a primeira etapa tem caráter classificatório, de acordo com os requisitos estabelecidos neste edital.Já a segunda fase o candidato deverá apresentar os documentos referentes a comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional.

Para se candidatar, o interessado precisa ter curso de nível superior em Enfermagem, registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren/ES), conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.