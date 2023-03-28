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Prefeitura de Cariacica abre seleção para contratação temporária de enfermeiros

São 12 vagas disponíveis com carga horária de 30 horas semanais; As inscrições começam no dia 30 de março e vão até dia 10 de abril

Publicado em 28 de Março de 2023 às 10:29

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

28 mar 2023 às 10:29
Prefeitura de Cariacica, em Cariacica
Prefeitura de Cariacica, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cariacica publicou o edital de processo seletivo para contratação temporária de enfermeiros para atuação no município. Ao todo, são 12 vagas e a carga horária é de 30 horas semanais. O salário é de R$ 2.221,74.
De acordo com o edital, as inscrições começam às 7h do dia 30 de março e vão até às 18h do dia 10 de abril. Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site da prefeitura.
O certame explica ainda que a primeira etapa tem caráter classificatório, de acordo com os requisitos estabelecidos neste edital.Já a segunda fase o candidato deverá apresentar os documentos referentes a comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional.
Para se candidatar, o interessado precisa ter curso de nível superior em Enfermagem, registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren/ES), conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.
Interessados devem seguir as etapas que estão publicadas no edital. O processo de seleção será realizado por inscrição, comprovação dos requisitos, experiência profissional, qualificação profissional e formalização de contrato.

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Empregos (ES) Processo Seletivo Empregos Prefeitura de Cariacica Enfermagem
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