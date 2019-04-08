800 vagas de empregos disponíveis no Espírito Santo

Carteira de trabalho: 12% da população sem emprego Crédito: Arquivo

Boa notícia para quem está em busca de estágio ou emprego: a semana começa com 867 vagas de trabalho abertas em agências do Sine de todo o Espírito Santo. As oportunidades são para candidatos de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Os interessados devem procurar uma das agências, portando documentos pessoais, a partir das 8 horas, de segunda a sexta-feira.

É importante destacar que as oportunidades são atualizadas diariamente e, por isso, mudanças podem ocorrer na quantidade de vagas. O candidato que atender aos requisitos é encaminhado para a entrevista.

PREFEITURAS

As agências do Sine Estadual, ligadas ao governo, abrem a semana com 251 vagas. Entre elas, auxiliar administrativo, operador de telemarketing ativo e vendedor externo. A Agência do Trabalhador de Cariacica, por sua vez, inicia a semana com 253 vagas. Dentre elas, 87 são destinadas às pessoas portadoras de deficiência.

Já o Sine da Serra oferece 130 vagas, com oportunidades para pizzaiolo, professor de inglês, representante comercial autônomo, costureira, confeiteiro e muitas outras. Na Agência do Trabalhador de Vitória, são 207 vagas, com vagas de açougueiro, representante comercial autônomo, entre outros.

Confira as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: açougueiro (15), confeiteiro (18), costureira de máquina overloque (2), fisioterapeuta geral (1), padeiro (7), pintor de automóveis (2), pizzaiolo (14), representante comercial autônomo (46), vendedor de serviços (2), encarregado de padaria (1), analista de marketing (1), montador de automóveis (1), programador de computador (1), analista de suporte de sistema (2), biomédico (1), costureira de máquina reta (10), mecânico de automóveis e caminhões (1), operador de cadeira (1), técnico em fibras ópticas (1), costureiro na confecção em série (10), mecânico de auto em geral (2), cortador a mão (1), cortador de roupas (4), desenhista industrial de produto - designer de produto (2), instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1), analista de marketing - estágio (1), professor de alemão (1), tratorista operador de roçadeira (1), motorista operador de betoneira (4), operador de bomba de concreto (2).

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: ajudante de eletricista (2), auxiliar de limpeza (34), auxiliar de linha de produção (5), montador de andaimes - edificações (3), técnico em manutenção de equipamentos de informática (1), auxiliar de armazenamento (2), supervisor de compras (1).

SINE SERRA

Vagas: ajudante de pátio (5), analista de marketing - estágio (1), analista de suporte de sistema (2), açougueiro (8), auxiliar contábil (1), atendente do setor de hortifruti, biomédico (1), borracheiro (1), camareira de hotel (1), classificador de madeira (1), costureira na confecção em série (5), costureira de máquina reta (10), cortador de roupas (2), confeiteiro (3), designer de produto (2), encarregador de padaria (1), gerente de captação (5), mecânico de automóvel (1), motorista operador de bentoneira (4), representante comercial autônomo (41), professor de alemão (1), pizzaiolo (4), vendedor de serviços (2).

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: ajudante de eletricista (2), auxiliar de linha de produção (5), montador de andaimes (3), supervisor de compras (1), operador de movimentação e armazenamento de carga (1).

SINE VILA VELHA

Vagas: açougueiro (8), auxiliar de armazenamento (2), auxiliar de limpeza (30), confeiteiro (8), eletrônico de manutenção (1), embalador, a mão (1), mecânico de auto em geral (2), padeiro (7), pizzaiolo (6), representante comercial autônomo (5), serralheiro (1), técnico de manutenção elétrica (1), técnico em fibras ópticas (1), técnico em segurança do trabalho (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: auxiliar administrativo - construção civil (1), açougueiro (1), ajudante de cozinha - hotel (1), almoxarife - motel (1), auxiliar de lanternagem - transporte coletivo (1), auxiliar de vidraceiro (1), avaliador de veículos (1), balanceiro (1), camareira - hotel (1), cobrador - transporte coletivo (5), consultor de vendas (18), cortador de tecido (2), cozinheira - hospital (2), embalador supermercado (2), estágio de ensino médio (5), estágio superior de Administração (2), fiscal de prevenção de perdas (2), instalador de TV a cabo, internet e telefone - comércio (15), motorista carreteiro (5), motorista de entrega (2), motorista de ônibus (5), operador de empilhadeira (2), operador de telemarketing ativo (20), representante de atendimento (20), supervisor de rota (2), técnico instalador (2).

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: ajudante de obras (3), almoxarife (2), auxiliar - transportadora (5), auxiliar administrativo (4), auxiliar de armazém (1), auxiliar de cozinha (2), auxiliar de serviços gerais - prestadora de serviços (15), movimentador de mercadorias (1), operador de telemarketing ativo (20), pedreiro - construção civil (3), promotor de vendas (2).

SINE ANCHIETA

Vagas: mecânico de máquinas pesadas (1), encarregado de departamento fiscal (1), representante comercial autônomo (10).

SINE ARACRUZ

Vagas: técnico em refrigeração (1), analista de SMS (1), gerente de loja de padaria (1), ajudante de confeiteiro (1), gerente de loja (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: engenheiro de produção (1), garçom (1), cozinheira (1), operador de empilhadeira (1), polidor (1), pizzaiolo (1), recepcionista (1).

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: auxiliar de produção (3).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: confeiteiro (1), mecânico de máquinas pesadas (1), vendedor (1).

SINE LINHARES

Vagas: analista ambiental (1), analista de campo (2), auxiliar de logística (3), borracheiro (5), farmacêutico (1), fiscal de campo (4), instrutor de cabeleireiro (2), instrutor de maquiagem (3), lanterneiro (1), maçariqueiro (6), mecânico de mercedes (4), mecânico de trador a pneu (4), montador de estrutura metálica (2), operador de carregadeira (4), servente de limpeza (2), supervisor do varejo (2), vendedor externo (14).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: fonoaudiólogo (6), técnico em refrigeração (1), técnico em informática (1), açougueiro (2),

vendedor pracista (1), empregada doméstica (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: auxiliar administrativo (1), acadêmico de enfermagem (1), atendente de balcão (2), ajudante de cozinha (2), caseiro (1), eletricista automotivo (3), mecânico de motores a diesel (2), mecânico de colhedora de cana (5), vendedor externo (1), vendedor ambulante (5), manicure unha em gel (1).