610 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 610 vagas de emprego em todo o Estado. Quem quer trabalhar com carteira assinada deve procurar uma das agências, sem se esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer atualização sem aviso prévio. Os candidatos que atenderem aos requisitos exigido pelas empresas são encaminhados para entrevista.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, são 174 chances. Há chances para cargos como vendedor, dentista, cozinheiro, garçom e assistente administrativo.

Já na Agência do Trabalhador de Cariacica são 274 chances, das quais 184 para ampla concorrência e 90 para pessoas com deficiência. Cozinheiro, mecânico, promotor de vendas e representante de atendimento são algumas vagas de destaque.

No Sine da Serra a semana começa com 130 vagas, enquanto que na Agência do Trabalhador de Vitória 32 vagas.

CONFIRA AS VAGAS





AGÊNCIA DO TRABALHAR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de pintura automotiva (2), arrematadeira (2), assistente administrativo (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de carga e descarga (15), auxiliar de vendas (3), balconista de açougue (3), balconista de farmácia (1), camareira de hotel (1), consultor interno de vendas (1), costureira (2), costureira (3), cozinheira (1), cozinheiro (2), cozinheiro (1), encarregado de equipe de higienização (2), encarregado de perecíveis  açougue (1), estágio de ensino médio (5), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), instalador de som e acessórios (1), massagista (1), mecânico de manutenção industrial (1), mecânico veicular grande porte (2), motoboy (1), motorista carreteiro (5), motorista de entrega (2), motorista intermunicipal (30), movimentador de mercadorias (2), operador de empilhadeira (2), operador de pá mecânica (1), porteiro (5), promotor de vendas (1), repositor de alimentos  operador de empilhadeira (1), repositor de mercadorias (3), representante de atendimento (60), salgadeira (1), supervisor de rota (1), técnico de enfermagem (1), técnico em eletrotécnica (1), técnico em instalação (3), técnico em segurança do trabalho (1), telefonista / caixa (1), vendedor de autopeças (2), vendedor externo para cobrir férias (1), vendedora (1), vigia (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante (2), área administrativa  setor de compras (6), assistente administrativo  atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (2), embalador (5), fiscal de ônibus (3), motorista de entrega (2), operador de telemarketing ativo (3), representante de atendimento (60).

SINE ANCHIETA

Vagas: Eletromecânico (1), vulcanizador (2), dentista (1)

SINE ARACRUZ

Vagas: Vendedor (5), vendedor de plano odontológico (10), cozinheiro industrial (1)

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Assistente administrativo (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção PCD (1), garçom (1), operador de caixa (1), operador de máquina a fio diamantado (4), operador de máquina carregadeira e escavadeira (2), operador de ponte rolante (1), operador de pórtico rolante (1), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor externo (1)

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Assistente de logística (1), cozinheiro (1), designer gráfico (1), professor de inglês (1)

SINE CARIACICA

Vagas: Arte-finalista (1), açougueiro (5), desossador (1), serralheiro (1), vendedor porta a porta (1)

SINE COLATINA

Vagas: Eletricista de iluminação pública (1), modelista de roupa (1), montador soldador (1), oficial de manutenção predial (2)

SINE LINHARES

Vagas: Apontador de campo (1), auxiliar de limpeza PCD (2), auxiliar de produção PCD (8), costureira de reparação de roupas de festa (2), cuidador de idoso (1), desenhista projetista gráfico (1), farmacêutico (1), lanterneiro de automóveis (1), mecânico de automóvel linha diesel (1), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1), mecânico de manutenção de máquina industrial (1), mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (1), mecânico de manutenção tratores (1), motorista operador de munck (1), operador de máquina industrial (1), serralheiro (1), supervisor comercial (1), técnico em segurança do trabalho (2), vendedor pracista (1)

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Assistente comercial (1), auxiliar de serviços gerais PCD (2), auxiliar de biblioteca PCD (1), auxiliar administrativo PCD (2), cuidador de idosos (1), mecânico de máquinas agrícolas (1), eletricista automotivo (1), impressor de offset (1), farmacêutico (1), cirurgião dentista (4), técnico em saúde bucal (1), técnico em prótese dentária (1), professor de educação física (1), polidor de granito (1), trabalhador rural (1), empregada doméstica (1), padeiro (1), operador de vendas (1), vendedor pracista (2)

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Atendente PCD (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar cozinha (2), auxiliar mecânico máquinas agrícolas PCD (5), auxiliar de serviços gerais hospitalar (1), barbeiro profissional (1), cabeleireiro corte masculino (1), cabeleireiro profissional (1), chapeiro (1), conferente de mercadoria (1), costureira (2), cozinheira (1), churrasqueiro (1), enfermeiro (13), farmacêutico (1), garçom (1), gerente de restaurante (1), guardião de piscina (1), impressor de offset mono (1), manicure (2), mecânico de refrigeração (1), nutricionista (1), operador de trator pneu PCD (5), técnico de saúde bucal (1), topógrafo (1), trabalhador rural PCD (15), vendedor/vendedora (2), vendedor externo (2)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Arrematadeira (2), atendente de telemarketing PCD (21), auxiliar de limpeza PCD (1), auxiliar de mecânico de autos (1), costureira em geral (2), desenhista industrial gráfico (1), mecânico de automóvel (1), sócioeducador PCD (2), operador de tratores diversos (1).

SINE SERRA

Vagas: Atendente de telemarketing (50), representante comercial autônomo (20), vendedor porta a porta (1), desenhista industrial (2), mecânico de manutenção de automóveis (1), designer gráfico (1), técnico de planejamento e programação da manutenção (1), ajudante de açougueiro (1), motofretista (3), auxiliar de expedição (1), inspetor de qualidade (1), analista de suporte de sistema (1), auxiliar de mecânico de autos (1), motorista de caminhão-guincho pesado com munk (4) e auxiliar de linha de produção (1).