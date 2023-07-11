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Editais previstos

30 concursos com 6.866 vagas serão abertos até dezembro de 2023

O governo do Espírito Santo vai abrir 40 vagas na Polícia Militar, 600 na Secretaria de Justiça e 52 no Idaf; Assembleia Legislativa, Câmara de Vitória e Prefeitura da Serra também preparam novas seleções

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 09:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jul 2023 às 09:24
Prova para concurso público
Prova para concurso público Crédito: Freepik
Quem quer seguir a carreira pública já pode separar os livros e as apostilas. Isso porque até dezembro de 2023 estão previstos, ao menos, 30 concursos públicos com 6.866 vagas para cargos de vários níveis de escolaridade.
Dos certames previstos, sete deles serão no Espírito Santo, com total de 1.000 vagas. O governo do Estado autorizou a contratação de 40 oficiais da Polícia Militar, 600 inspetores judiciários da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e de 52 novos servidores do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).
Já a Assembleia Legislativa prepara processo seletivo, com cerca de 100 oportunidades. A comissão já está formada e realiza o levantamento dos cargos que serão oferecidos na seleção. Previstos ainda concursos com 158 vagas para Guarda Municipal da Serra, 35 postos na Defensoria Pública do Estado e 15 na Câmara de Vitória.

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Na União, 5.866 vagas estão autorizadas em 22 concursos públicos. Um dos mais aguardados é o do Ministério do Trabalho, que visa preencher 900 postos de auditor fiscal. O salário no início da carreira é de R$ 21 mil.
Também haverá certame nos ministérios da Ciência e Tecnologia, Educação, Saúde, Agricultura, e muitos outros órgãos. Alguns dos editais federais serão divulgados em outubro e outros até o início de dezembro, de acordo com a data de autorização de cada um deles. 
Outro concurso muito aguardado é do Tribunal Superior Eleitoral (TST), que terá edital unificado. A adesão será por 25 TREs, entre eles o do Espírito Santo. 

Confira os concursos previstos no ES

Polícia Militar

  • Vagas: 40 para oficial combatente. 
  • Requisito: ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. 
  • Remuneração:  O salário do aluno oficial no primeiro ano do curso de formação é de R$ 3.482,48. Após os três anos de formado e promovido a aspirante, o subsídio passa a ser de R$ 8.654,18
  • Situação: o concurso já foi autorizado pelo governador Renato Casagrande (PSB). Será formada uma comissão para efetivar a licitação que escolherá a empresa que executará as primeiras quatro fases do concurso. Após a contratação da empresa será elaborado e publicado o edital. O documento deve ser lançado até o final de 2023.

Secretaria de Justiça do Espírito Santo

  • Vagas: 600 para inspetor penitenciário.  
  • Requisito: nível médio e carteira de habilitação nas categorias B, C ou D. 
  • Remuneração: R$ 3.107,65, mais auxílio-alimentação de R$ 300
  • Situação: o edital deve ser lançado ainda este ano. O concurso será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf)

  • Vagas: 52, sendo 17 para nível superior e 35 para nível técnico.  
  • Requisito: níveis médio e técnico
  • Remuneração: variam de R$ 3.505 a R$ 6.911.
  • Situação: o concurso já foi autorizado pelo governador Renato Casagrande e está na fase de contratação da empresa. 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo

  • Vagas: previstas cerca de 100 vagas. Os cargos ainda estão sendo definidos.
  • Requisito: ensino médio e superior. 
  • Remuneração: pode chegar a R$ 8,5 mil. 
  • Situação: a comissão de servidores que irão elaborar o certame já está formada. O edital deve ser lançado até o final de 2023. 

Defensoria Pública do Espírito Santo

  • Vagas: 35 para defensor público. 
  • Requisito: nível superior em Direito e três anos de atividade jurídica. 
  • Remuneração: R$ 24.950
  • Situação: o edital deve ser lançado ainda este ano. O concurso será organizado pela Fundação Carlos Chagas. 

Prefeitura da Serra

  • Vagas: 158 para guarda municipal. 
  • Requisito: ensino médio. 
  • Remuneração: R$ 10 mil, somando todos os benefícios. 
  • Situação: O edital deve ser lançado até julho. 

Câmara de Vitória

  • Vagas: 15. 
  • Requisito: ensino médio e superior. 
  • Remuneração: varia de R$ 2.503 a R$ 4.585
  • Previsão: O edital deve ser lançado até o final de 2023.

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