26 concursos abertos com salários de quase R$ 20 mil

IBGE está com 209 vagas temporárias abertas Crédito: Reprodução

Pelo menos 26 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas. Os salários chegam a R$ 19.530,67 no Banco de Brasília.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

Your browser does not support the audio element. 26 concursos abertos com salários de quase 20 mil reais

1 - PREFEITURA DE DORES DO RIO PRETO (ES)

A Prefeitura de Dores do Rio Preto, município que fica na região Sul do Espírito Santo, na região do Caparaó, divulgou nesta segunda-feira (27) o edital de abertura de processo seletivo simplificado. A oferta é de três vagas para o cargo de médico da família. Os selecionados vão assinar contrato temporário. A remuneração mensal é de R$ 10.002,86, para carga horária de 40 horas semanais.

Inscrições: no setor de protocolo da prefeitura, que fica na Rua Pedro de Alcântara Galveas. O atendimento ocorre até 3 de junho, das 8 às 16 horas.

2 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) está com inscrições abertas para o concurso que tem como objetivo de formar cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.373,13 a R$ 8.590,73.

Inscrições: até as 18h do dia 5 de junho de 2019, pelo site até as 18h do dia 5 de junho de 2019, pelo site fundacaolasalle.org.br

3 - POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Civil de São Paulo para o quadro de oficiais. A oferta é de 190 vagas, sem distribuição de oportunidades por sexo. Para concorrer ao cargo de oficial do Barro Branco é necessário possuir ensino médio, idade de 17 a 30 anos (exceto para servidores da corporação) e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres. A remuneração inicial da carreira é de R$ 2.988,06.

Inscrições: serão recebidas até 6 de junho, no site serão recebidas até 6 de junho, no site www.vunesp.com.br

4 - COMPANHIA DAS DOCAS DO PARÁ

O concurso da Companhia das Docas do Estado do Pará vai preencher 17 vagas para os cargos de técnico e analista portuários, que exigem níveis médio, técnico e superior. A seleção ainda formará cadastro reserva (CR) de futuras oportunidades. A remuneração varia de R$ 1.985,00 a R$ 5.029,00.

Inscrições: até 6 de junho de 2019, no site até 6 de junho de 2019, no site institutoconsulplan.org.br

5 - EXÉRCITO

O Exército divulgou o edital do concurso de admissão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) com 450 vagas, para Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico. Para participar é necessário ter concluído o ensino médio, possuir idade de no mínimo, 17 e no máximo 22 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula.

Inscrições: pelo site pelo site www.espcex.eb.mil.br , até 6 de junho de 2019, mediante pagamento da taxa de participação de R$ 90,00.

6 - PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município localizado no Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo para a contratação temporária de profissionais para diversas áreas. Ao todos são 244 vagas – mais cadastro de reserva – para funções com diferentes níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 998 a R$ 10.000.

Inscrições: até 8 de junho, no site da prefeitura.

7 - IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a preencher 209 vagas temporárias na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Do total de postos, 4 são para o cargo de agente censitário municipal, 25 para agente censitário supervisor e 180 para recenseador, para quem tem níveis fundamental e médio, com iniciais de até R$ 2.100.

Inscrições: até as 23h59 de 9 de junho, no endereço: até as 23h59 de 9 de junho, no endereço: www.ibade.org.br

8 - PREFEITURA DE ARACRUZ (ES)

A Prefeitura de Aracruz, no Espírito Santo, vai abrir concurso público com 249 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 835,58 a R$ 1.947,94.

Inscrições:9 de junho de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 41,50 para ensino fundamental, R$ 64,50 para nível médio e R$ 81,50 para cargos de nível superior.

9 - PREFEITURA DE VITÓRIA (ES)

A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, está com inscrições abertas para dois processos seletivos. As oportunidades são para engenheiro civil e médico veterinário. A remuneração pode chegar a R$ 6,1 mil.

Inscrições: até 9 de junho de 2019, no site até 9 de junho de 2019, no site sistemasrh.vitoria.es.gov.br

10 - PREFEITURA DE VITÓRIA II

A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai contratar profissionais temporários para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. As oportunidades são destinadas ao cargo de técnico esportivo. A remuneração é de R$ 2.330,61, mais gratificação.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br , até as 23h59 do dia 9 de junho.

11 - PREFEITURA DE CHAPECÓ (SC)

Já estão abertas as inscrições do concurso da Prefeitura de Chapecó (SC). A seleção visa preencher 201 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva (CR) de futuras oportunidades. Os salários iniciais oferecidos pela Prefeitura de Chapecó partem de R$ 1.536,06 e chegam a R$ 13.140,60.

Inscrições serão recebidas até as 12h do dia 14 de junho de 2019, através do site da banca organizadora, que é serão recebidas até as 12h do dia 14 de junho de 2019, através do site da banca organizadora, que é www.objetivas.com.br . Os valores da taxa de participação variam de R$ 65 a R$ 150, conforme o cargo escolhido.

12 - PREFEITURA DE FEIRA DA MATA (BA)

Estão abertas as inscrições para o concurso com 347 profissionais da Prefeitura de Feira da Mata, no Estado da Bahia. O salário varia de R$ 998 a R$ 6,5 mil.

Inscrições: serão realizadas até às 12 horas do dia 14 de junho de 2019, no endereço eletrônico serão realizadas até às 12 horas do dia 14 de junho de 2019, no endereço eletrônico www.objetivas.com.br

13 - PREFEITURA DE SOORETAMA (ES)

A Prefeitura de Sooretama, município localizado no Norte do Estado, abriu processo seletivo para a contratação de dois Médicos Estratégia Saúde da Família (ESF). A jornada de trabalho é de 40h semanais e a remuneração de R$ 9.800,00.

Inscrições: Os interessados podem realizar as inscrições no período de 3 a 14 de junho de 2019, a partir das 7h, por meio do e-mail: Os interessados podem realizar as inscrições no período de 3 a 14 de junho de 2019, a partir das 7h, por meio do e-mail: [email protected]

14 - HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ (MT)

Estão abertas as inscrições para o concurso de Cuiabá, em Mato Grosso, destinado a preencher 1.892 vagas temporárias no Hospital Municipal Dr. Leony Palma de Carvalho (HMC), gerenciado pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), órgão vinculado à prefeitura. Do total de postos em disputa, 1.248 são para contratação imediata e 644 para formação de cadastro reserva (CR). Os salários iniciais partem de R$ 1.127,39 e alcançam R$ 5.522,02 por mês.

Inscrições: até as 23h59 de 16 de junho, no endereço até as 23h59 de 16 de junho, no endereço www.selecon.org.br

15 - MARINHA MERCANTE

A Marinha Mercante, por meio da Diretoria de Portos e Costas, vai abrir processo seletivo de Admissão às Escolas de Formação de Oficiais. A oferta é de 180 vagas, das quais 100 para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), no Rio de Janeiro (RJ) e 80 para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém (PA). Para participar, o candidato precisa ser brasileiro nato, com idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos em 1ª de janeiro de 2020 e ter concluído o ensino médio até 27 de janeiro de 2020. A seleção é aberta a candidatos de ambos os sexos.

Inscrições: até 16 de junho de 2019, pela internet, no endereço até 16 de junho de 2019, pela internet, no endereço www.marinha.mil.br/ciaga . A taxa de participação é de R$ 68.

16 - TRF 4ª REGIÃO

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF), que abrange os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A seleção é para formar cadastro reserva de pessoal para técnicos e analistas judiciários em diversas áreas de atuação. Para concorrer ao cargo de técnico é necessário possuir ensino médio, enquanto para analista é exigida formação de nível superior, com iniciais, respectivamente, de R$ 7.591,37 e R$ 12.455,30. As inscrições serão recebidas no período de 3 a 26 de junho. Além do salário, os servidores contam com gratificação de atividade e auxílio alimentação de R$ 910,08.

Inscrições: no site no site www.concursosfcc.com.br , até as 14h do dia 26 de junho de 2019.

17 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná está com inscrições abertas para o concurso público com 133 vagas. A oferta está disponíveis em três editais. Oportunidades são para cargos de professores e técnico-administrativos em educação. A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92.

Inscrições: serão recebidas até o dia 1º de julho de 2019, no site : serão recebidas até o dia 1º de julho de 2019, no site www.concursosfau.com.br

18 - ESCOLA NAVAL

A Marinha do Brasil vai abrir concurso público para Admissão à Escola Naval. A oferta é de 31 vagas, sendo 19 destinadas para candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Os interessados deve ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 3º ano do Ensino Médio; entre outros requisitos. A carreira oferece soldo inicial de aspirante de R$ 1.176, posteriormente de guarda-marinheiro de R$ 6.993 e após a formação como segundo-tenente de R$ 7.490.

Inscrições: no site no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br , até as 23h59 do dia 5 de julho de 2019. Também é possível se inscrever na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa de participação é de R$ 106.

19 - PREFEITURA DE MIRIM DOCE (SC)

A Prefeitura Municipal de Mirim Doce (SC) está com inscrições para o concurso público com cinco vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.129,34 a R$ 3.303,58.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.nbsprovas.com.br , até as 17 horas do dia 27 de junho de 2019.

20 - UFES

Estão abertas as inscrições para o quadro administrativo da Ufes. A oferta é de 12 vagas. O salário varia de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, já acrescido do auxílio alimentação.

Inscrições: até 7 de julho, no site até 7 de julho, no site www.progep.ufes.br

21 - PREFEITURA DE JOÃO NEIVA (ES)

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 58 vagas na área da Educação. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 2.221,36. A seleção oferece vagas para cargos de professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês), Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogo. A carga horária é de 25h e 40h semanais.

Inscrições: de 4 de junho a 7 de julho de 2019, no site de 4 de junho a 7 de julho de 2019, no site www.fsjb.edu.br . Também é possível se inscrever no Posto de Atendimento, que fica na Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e Esporte, Av. Presidente Vargas, 157, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 11h e 13h às 16h. A taxa é de R$ 100.

22 - POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) publicou edital de abertura do novo concurso público da corporação. A oferta é de 2.700 vagas para soldado PM de 2ª Classe, destinadas a candidatos de ambos os sexos. A remuneração básica inicial do cargo é de R$ 3.164,58. Podem participar candidatos com idade entre 17 e 30 anos, estatura mínima de 1,55m se mulher e 1,60m se homem e nível médio de ensino concluído.

Inscrições: até 13 de julho, pelo site até 13 de julho, pelo site www.vunesp.com.br

23 - BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília S.A (BRB) divulgou o edital do concurso público com 100 vagas para o cargo de escriturário, de nível médio, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.204,26, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Inscrições: no site no site www.iades.com.br , no período entre 8h do dia 9 de junho e 22h do dia 15 de julho de 2019.

24 - BANCO DE BRASÍLIA II

O Banco de Brasília S.A (BRB) está com inscrições abertas para o concurso que visa a preencher uma vaga para Advogado, além da formação de cadastro reserva. A remuneração é de R$ 19.530,67.

Inscrições: das 8h do dia 23 de junho de 2019, até às 22h do dia 29 de julho de 2019, por meio do endereço eletrônico das 8h do dia 23 de junho de 2019, até às 22h do dia 29 de julho de 2019, por meio do endereço eletrônico www.iades.com.br

25 - PREFEITURA DE MAGALHÃES BARATA (PA)

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata (PA) abriu concurso público com 344 profissionais que tenham Ensino Fundamental incompleto e completo; Ensino Médio; Ensino Médio/ Técnico; Ensino Médio/ Profissionalizante; Ensino Superior. O salário base mensal ofertado varia de R$ 998,00 a R$ 5 mil e a carga horária vai de 20 horas semanais a 100 horas mensais.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.paconcursos.com.br , até 15 de julho de 2019. O valor da taxa varia de R$ 60,00 a R$ 85,00.

26 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (GO)