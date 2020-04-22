25 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Candidatos podem se inscrever para concursos de todo o Brasil Crédito: Piterest

Pelo menos 25 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.

Os salários chegam a R$ 33.689 no Tribunal de Contas do Distrito Federal, com inscrições abertas até 4 de maio. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

Para quem quer seguir a carreira militar, a Marinha do Brasil está com duas seleções em aberto. As oportunidades são para soldados músicos e para ingresso na Escola Naval. Há também vagas para candidatos que querem ser policiais. Neste caso, os processo seletivos são no Paraná e São Paulo.

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