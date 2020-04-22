Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 25 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil
Em todo o país

25 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade; no Espírito Santo, seleção aberta na Câmara de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 17:39

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 17:39

concurso público, edital, prova
Candidatos podem se inscrever para concursos de todo o Brasil Crédito: Piterest
Pelo menos 25 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33.689 no Tribunal de Contas do Distrito Federal, com inscrições abertas até 4 de maio. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.
Para quem quer seguir a carreira militar, a Marinha do Brasil está com duas seleções em aberto. As oportunidades são para soldados músicos e para ingresso na Escola Naval. Há também vagas para candidatos que querem ser policiais. Neste caso, os processo seletivos são no Paraná e São Paulo.

Veja Também

Com pandemia de coronavírus, governo do ES não fará novos concursos

No Espírito Santo, inscrições abertas para o concurso público da Câmara de Vila Velha O prazo vai até o dia 3 de maio.
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados