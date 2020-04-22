25 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

Pelo menos 25 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33.689 no Tribunal de Contas do Distrito Federal, com inscrições abertas até 4 de maio. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.
Para quem quer seguir a carreira militar, a Marinha do Brasil está com duas seleções em aberto. As oportunidades são para soldados músicos e para ingresso na Escola Naval. Há também vagas para candidatos que querem ser policiais. Neste caso, os processo seletivos são no Paraná e São Paulo.
No Espírito Santo, inscrições abertas para o concurso público da Câmara de Vila Velha O prazo vai até o dia 3 de maio.