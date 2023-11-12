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Serviço público

230 concursos e seleções têm mais de 33 mil vagas no país; veja lista

Maior salário é pago no Ministério Público de Goiás, R$ 30.617, para o cargo de promotor; no Espírito Santo, o destaque fica por conta do concurso da Prefeitura de Domingos Martins

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 18:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 nov 2023 às 18:14
Estão abertos, ao menos, 230 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com a oferta de mais de 33 mil vagas efetivas e temporárias. Podem participar candidatos com todos os níveis de escolaridade. Os selecionados vão ocupar postos efetivos e temporários em prefeituras, governos estaduais, câmaras municipais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
O maior salário é pago no Ministério Pùblico de Goiás, R$ 30.617. A oferta é de 28 vagas para o cargo de promotor de Justição, e os interessados podem se inscrever até 23 de novembro.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Domingos Martins, município que fica na Região Serrana do Estado, está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher 544 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.323,75 a R$ 4.130,10. Os interessados podem se inscrever até 14 de dezembro.
Guarda Municipal da Prefeitura de Cariacica
Guarda Municipal da Prefeitura de Cariacica tem inscrições abertas até 20 de novembro Crédito: Claudio Postay/PMC / Divulgação
As inscrições para o concurso com 35 vagas da Prefeitura de Cariacica terminam no dia 20 de novembro. Os postos são para guarda municipal. A remuneração pode chegar a R$ 6 mil, somando todos os benefícios.
Já o governo federal está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de 79 profissionais temporários no Ministério da Agricultura e Pecuária. Os vencimentos variam de R$ 4 mil a R$ 6.130. Os interessados podem se inscrever até 17 de novembro.

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