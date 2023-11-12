230 concursos e seleções têm mais de 33 mil vagas no país; veja lista

O maior salário é pago no Ministério Pùblico de Goiás, R$ 30.617. A oferta é de 28 vagas para o cargo de promotor de Justição, e os interessados podem se inscrever até 23 de novembro.

Já o governo federal está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de 79 profissionais temporários no Ministério da Agricultura e Pecuária. Os vencimentos variam de R$ 4 mil a R$ 6.130. Os interessados podem se inscrever até 17 de novembro.