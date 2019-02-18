23 concursos públicos abertos com salários de até R$ 30 mil

Provas de concurso acontecem em todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 23 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas. Os salários chegam a R$ 30.404,41 no Tribunal de Justiça do Acre.

No Espírito Santo, o Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) está com inscrições abertas para o processo seletivo, que vai formar cadastro reserva de profissionais de nível técnico e superior. Em jornada semanal de 40h o valor das remunerações são de R$ 2.282,28 a R$ 4.443,60.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

Your browser does not support the audio element. 23 concursos públicos abertos com salários de até 30 mil reais

AERONÁUTICA

A Aeronáutica publicou cinco editais para Exames de Admissão, são eles: Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio da Aeronáutica (EAOAP), Curso de Adaptação de Farmacêuticos (CAFAR), Curso de Adaptação de Dentistas (CADAR), Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica (EAOEAR) e Estágio de Adaptação para Capelães (EIAC). A oferta é de 55 vagas para profissionais de nível superior. As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 20 de fevereiro de 2019, pelo site www.fab.mil.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre prorrogou o Concurso Público destinado para Ingresso na Magistratura, para preenchimento de 15 vagas ao cargo de Juiz de Direito Substituto. As inscrições podem ser feitas até 20 de fevereiro de 2019, pelo site www.vunesp.com.br . O valor da taxa de participação é de R$ 304,04, que deve ser paga por meio de boleto bancário. Enquanto ao valor da remuneração do cargo é de R$ 30.404,41.

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu concurso público com 1.652 oportunidades para profissionais de nível Médio e Superior. As vagas são para o cargo de Professor Adjunto de Educação Infantil. Estes profissionais devem atuar em jornada de 40h semanais de trabalho, com remuneração de R$ 2.455,35 ao mês. Com taxa de R$ 80,00; as inscrições são recebidas até o dia 22 de fevereiro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.rio.rj.gov.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) abriu concurso público para preencher 131 vagas para o cargo de técnico-administrativos. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 4.180,66 variando de acordo com a classe. Para todos os cargos ainda será acrescido o valor de R$ 458,00 relativos ao auxílio-alimentação, bem como dos percentuais a título de incentivo à qualificação. Há chances para todos os níveis de escolaridade. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 25 de fevereiro de 2019 poderão ser realizadas no site www.institutoaocp.org.br

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura Municipal de Vitória anuncia Processo Seletivo destinado a admissão de um Auxiliar de Enfermagem Diarista. Os interessados precisam ter: Ensino Fundamental; Curso de Auxiliar de Enfermagem; Registro no Conselho Regional de Classe; Exercício Profissional na função mínimo de seis meses. Em regime de trabalho de 40 horas semanais, o profissional fará jus à remuneração de R$ 1.022,42, mais acréscimo de Gratificação. As inscrições seguem até as 23h59 do dia 25 de fevereiro de 2019, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br . Os candidatos deverão entregar, pessoalmente, Comprovante de Pedido de Inscrição e Documentação Comprobatória, em envelope grampeado, no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro/ Secretaria de Gestão Planejamento e Comunicação (SEGES), situado no Palácio Municipal, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927, Bento Ferreira, Vitória - ES, nos dias úteis de 19 de fevereiro de 2019 a 05 de março de 2019, das 13h às 18 horas.

PREFEITURA DE VESPASIANO (MG)

Na Prefeitura de Vespasiano (MG), há 1.877 vagas, com salários que podem chegar a R$ 3.787,36. Os postos são para todos os níveis de escolaridade, e as inscrições terminam no dia 22 de fevereiro, no site https://www.vespasiano.mg.gov.br

PREFEITURA DE COLATINA

A Prefeitura Municipal de Colatina divulgou edital do processo seletivo simplificado com objetivo de contratar, em designação temporária, de um profissional no cargo de Terapeuta Ocupacional, para integrar a equipe interdisciplinar do Centro de Referência no Atendimento ao Idoso vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Colatina. O contratado deve cumprir carga horária de 20 horas semanais, referente ao vencimento básico de R$ 1.882,52, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 400,00. As inscrições poderão ser feitas no período de 21 a 28 de fevereiro de 2019, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Cassiano Castelo, 320, Centro, Colatina.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Vaga para cientista de dados. Salário de R$ 5.742,57. Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de março, somente via e-mail [email protected]

IASES

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível técnico e superior. As funções disponíveis são: Analista de Suporte Socioeducativo; Assistente Social Socioeducativo; Nutricionista Socioeducativo; Psicólogo Socioeducativo; Pedagogo Socioeducativo e Técnico Socioeducativo. Em jornada semanal de 40h o valor das remunerações são de R$ 2.282,28 a R$ 4.443,60. A atuação é para Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro do Itapemirim. Os interessados podem se inscrever pelo site www.selecao.es.gov.br das 10h do dia 20 de fevereiro de 2019 até as 17h do dia 1º de março de 2019.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro publicou o edital de abertura de concurso público para cargos de níveis médio e superior. A oferta é de 27 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.093,47 para técnico médio e R$ 4.835,37 para os de técnico superior, já somando os benefícios. As inscrições podem ser feitas até 6 de março de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br . A taxa é de R$ 65,00 e R$ 85,00.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRAPORA (MG)

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Pirapora (SAAE), em Minas Gerais divulgou o edital de abertura do Concurso Público com 17 vagas. Profissionais que tenham ensino fundamental, médio/técnico e superior podem concorrer aos cargos de: Agente Administrativo (02); Analista de Sistema (01); Auxiliar de Ofícios (01); Auxiliar de Serviços Gerais (01); Contador I (01); Fiscal I (03); Leiturista I; Oficial Especializado I (Eletricista) (01); Oficial Especializado I (Mecânico de Veículos) (01); Oficial Especializado I (Operador ETA/ETE) (03); Oficial Especializado I (Operador de Máquina Pesada) (01); Técnico de Segurança do Trabalho I (01); Técnico Químico (01). As inscrições podem ser feitas até 7 de março de 2019, no site www.jmsbhz.com.br . A remuneração varia de R$ 997,41 a R$ 4.021,74.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Foi publicado o edital de abertura das inscrições do concurso público para ingresso no curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para o ano de 2019. A seleção visa o provimento de 120 vagas, sendo 108 destinadas a candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Para ingressar na carreira é necessário ter diploma de conclusão de curso de superior em direito, ter idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60 m. As inscrições podem ser feitas até 7 de março de 2019, através do endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br/crs . O valor da taxa de participação é de R$ 173. Salários iniciais partem de R$ 5,7 mil.

PREFEITURA DE BOA VISTA (RR)

A Prefeitura de Boa Vista, no Estado de Roraima anunciou a realização de novo Concurso Público a fim de contratar Procuradores Municipais. O candidato precisa ter curso de graduação de bacharel em Direito, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e experiência mínima de dois anos de prática forense (por certidão cartorária de 5 processos por ano) podem se inscrever. Serão preenchidas quatro vagas em jornadas de 30h semanais, com remuneração de R$ 8.538,76. Há ainda 10 oportunidades destinadas a formação de cadastro reserva. As inscrições devem ser realizadas até as 18h do dia 07 de março de 2019, exclusivamente pela internet ( www.cebraspe.org.br ). A taxa tem valor de R$ 230,00.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta divulgou edital para a contratação temporária de profissionais ao cargo de Técnico em Agrimensura. Os interessados podem se inscrever nos dias 11 e 12 de março de 2019, das 13h às 16h, no Auditório da Escolas de Governo, sede Administrativa da Prefeitura de Anchieta, localizada na Rodovia do Sol, Km 21,5, nº 1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta.

PREFEITURA DE MACAPARANA (PE)

A Prefeitura Municipal de Macaparana (PE) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 248 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. O período de trabalho é de 30 a 40h semanais ou 150h mensais com remuneração variando de R$ 998,00 a R$ 7.213,00 ou R$ 12,27h/a. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 13 de março de 2019, no site www.idhtec.org.br

DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PAULO

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Defensoria Pública de São Paulo. A oferta é de 40 vagas para o cargo de defensor do estado. Para concorrer à carreira, os candidatos deverão ter bacharelado em direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica. A remuneração inicial da carreira é de aproximadamente R$ 18 mil. As inscrições podem ser feitas até 15 de março, no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 260.

AERONÁUTICA

A Aeronáutica divulgou o edital para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS). A oferta é de 227 vagas para o primeiro semestre de 2020. Para participar, o candidato precisa ter o nível médio. O curso é ministrado na Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá - SP, com duração de aproximadamente dois anos. De acordo com o edital, as vagas são para as seguintes especialidades: Aeronavegantes - Mecânica de Aeronaves (50); Material Bélico (13); Não-Aeronavegantes Guarda e Segurança (30); Equipamento de Voo (6) e Controle de Tráfego Aéreo (128). No Comando da Aeronáutica, Aeronavegante é todo militar ou civil que exerce função específica a bordo de aeronaves. As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 19 de março de 2019, no site www.fab.mil.br . A taxa de inscrição é de R$ 60,00.

PREFEITURA DE CURITIBA (PR)

A Prefeitura Curitiba divulgou quatro editais de Concursos Públicos que objetivam a contratação de servidores de nível Médio/ Técnico e Superior em diversas funções. Ao todo, são 62 vagas. A carga horária varia de 20h a 40h semanais e receberão salários que variam de R$ 1.960,92 a R$ 5.514,92. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 19 de fevereiro de 2019 até às 17h do dia 21 de março de 2019, no site portal.nc.ufpr.br . A taxa a ser paga pelo candidato varia entre R$ 70,00 e R$ 100,00.

SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

Foi divulgado um novo edital do concurso da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A seleção preencherá 112 vagas na área da saúde, em cargos de todos os níveis de escolaridade. Candidatos que têm ensino fundamental completo e registro no órgão de classe podem se inscrever para a função pública de auxiliar de enfermagem (5 vagas), cujo salário inicial é de R$ 1.229,92. O posto de técnico de enfermagem (80) requer ensino médio, curso técnico na área e registro no órgão fiscalizador da profissão. O vencimento é de R$ 1.560,01. Já para o emprego de enfermeiro (27), a exigência do edital é de nível superior e registro no órgão de classe. A remuneração é de R$ 2.148. As inscrições podem ser feitas no período de 11 a 21 de março de 2019, no site www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos

UFES

A partir do dia 21 de fevereiro de 2019, são recebidas as inscrições para o novo Concurso Público da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A seleção tem como objetivo preencher vagas para Professores do Magistério Superior das áreas de Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1); Engenharia Química/ Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química (1); Probabilidade e Estatística/ Probabilidade e Estatística Aplicadas (1); Probabilidade e Estatística/ Estatística (1) e Ciências da Saúde/ Educação Física (1). A jornada de trabalho pode ser de 20h semanais ou Regime de Dedicação Exclusiva ao trabalho, com remuneração que varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92 ao mês. As inscrições podem ser feitas de 21 de fevereiro até 22 de março de 2019, nos departamentos que oferecem as vagas. A taxa é de R$ 250,00.

PREFEITURA DE CURITIBA (PR)

A Prefeitura Municipal de Curitiba, no Paraná, divulgou seleção pública para o cargo de procurador. São cinco vagas disponíveis para nível superior. O salário é de R$ 6,5 mil, mas, com benefícios, pode chegar a R$ 20,7 mil. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas de 22 de fevereiro a 24 de março, no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR). portal.nc.ufpr.br

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS

O Conselho Regional de Nutricionistas abriu concurso público para contratar e formar cadastro reserva de servidores de nível Médio e Superior. A seleção conta com chances para as seguintes funções: Assistente Técnico I (1), Assistente Administrativo I, Auxiliar Administrativo I (2), Operador de Call Center I (1), Secretário, Advogado, Nutricionista Assistente I e Nutricionista Fiscal I. A carga horária a ser cumprida varia entre 30h e 40h semanais e os salários partem de R$ 1.484,41 e vão até R$ 4.918,47. As inscrições deverão ser feitas a partir das 8h do dia 15 de fevereiro de 2019 até o dia 29 de março de 2019, via internet, no site da organizadora www.iades.com.br . A taxa a ser paga pelo candidato varia de acordo com a escolaridade do cargo almejado, sendo R$ 42,00 Médio e R$ 48,00 Superior.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

A partir do dia 16 de abril de 2019, podem ser efetuadas as inscrições para o Concurso Público da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que conta com um total de 166 oportunidades, para Técnico-Administrativos em Educação. As vagas são para cargos de níveis Médio/ Técnico e Superior são destinadas à diferentes cidades. A carga horária é de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66 ao mês. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico www.ufpe.br