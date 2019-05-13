23 concursos abertos com salários de R$ 35 mil

Concursos vão preencher milhares de vagas em todo o país Crédito: Arquivo

Pelo menos 23 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas. Os salários chegam a R$ 35.462,22 no Ministério Público de Contas do Pará.

No Espírito Santo, a Ufes está com inscrições abertas para o concurso de professores para o quadro permanente. Há ainda chances para cargos efetivos na Prefeitura de Aracruz.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

Your browser does not support the audio element. 23 concursos abertos com salários de 35 mil reais

1 - PREFEITURA DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

A Prefeitura de São Roque do Canaã, município fica a 114 km de distância de Vitória, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais na área da Educação. Os contratos serão temporários e a remuneração pode chegar a R$ 2,6 mil.

Inscrições: no Protocolo Geral, que fica no prédio da prefeitura, Rua Lourenço Roldi, 88, São Roquinho, São Roque do Canaã. O atendimento ocorre até 13 de maio de 2019, das 8h às 11h e das 12h às 16h.

2 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DF

A Defensoria Pública do Distrito Federal vai abrir concurso público para preencher 12 vagas para o cargo de Defensor Público. Os interessados devem ter graduação de bacharel em Direito e registro a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de dois anos de prática forense. A remuneração chega a R$ 24.668,75.

Inscrições: até as 18 horas do dia 13 de maio, no site www.cebraspe.org.br

3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA

O processo seletivo simplificado vai formar cadastro de reserva de profissionais que tenham até o 5º ano do Ensino Fundamental; Ensino Fundamental completo; Ensino Médio completo. As oportunidades ofertadas são para os cargos de: Operador de Estação de Tratamento de Água; Encanador; Fiscal; Ajudante. Em regime de trabalho de 12h a 40 horas semanais, os profissionais contratados farão jus à remuneração de R$ 798,21 a R$ 963,84, mais R$ 490,23 de auxílio-alimentação, além de auxílio-transporte.

Inscrições: nos dias 14 e 15 de maio de 2019, no escritório do SAAE, localizado na Avenida Presidente Vargas, 356, Centro, João Neiva.

4 - DETRAN DE SÃO PAULO

Estão abertas as inscrições para o concurso do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. A oferta é de 400 vagas, sendo 200 postos para oficial estadual de trânsito e 200 para agente estadual de trânsito, com exigência de ensino médio e superior, respectivamente. As remunerações iniciais são de R$ 1.863 para oficial e R$ 4.657,50 para agente, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições: seguem até 15 de maio no site seguem até 15 de maio no site www.concursosfcc.com.br

5 - PREFEITURA DE CASTELO

A Prefeitura de Castelo abriu processo seletivo simplificado para a contratação de Médico Clínico Geral - ESF. A oferta é de uma vaga. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 9.565,89.

Inscrições: até 17 de maio de 2019, no Auditório da Unidade Básica de Saúde Centro, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, 37, Centro, Castelo.

6 - PREFEITURA DE SANTA TERESA (ES)

Oportunidades para trabalhador braçal. O interessados precisa ter ensino fundamental incompleto até a 4ª série. A remuneração é de R$ 734,24, com complementação.

Inscrições: dias 13 a 17 de maio de 2019, na sala da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 466, 1º andar, Centro. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

7 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

A partir do dia 16 de abril de 2019, podem ser efetuadas as inscrições para o Concurso Público da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que conta com um total de 166 oportunidades, para Técnico-Administrativos em Educação. As vagas são para cargos de níveis Médio/ Técnico e Superior são destinadas à diferentes cidades. A carga horária é de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66 ao mês.

Inscrições: até o dia 19 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico até o dia 19 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico www.ufpe.br

8 - MARINHA

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Marinha destinado a profissionais da medicina. São ofertadas 86 vagas para atuação em seis cidades, de diferentes regiões do país. Para concorrer a uma das vagas, além de ser formado em medicina, é necessário que o candidato tenha menos de 36 anos de idade em 1º de janeiro de 2020.

Inscrições: até as 23h59 do dia 20 de maio por meio do site até as 23h59 do dia 20 de maio por meio do site www.ingressonamarinha.mar.mil.br

9 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

Já estão abertas as inscrições para o concurso do Ministério Público de Santa Catarina destinado a preencher 23 vagas de promotor de justiça substituto. A remuneração é de R$ 25 mil. Podem participar da seleção profissionais com curso superior em direito e experiência mínima de três anos em atividade jurídica após a graduação.

Inscrições: até as 19h de 24 de maio, no site até as 19h de 24 de maio, no site www.institutoconsulplan.org.br. O valor da taxa é de R$ 300.

10 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO PARÁ

O Ministério Público de Contas do Estado do Pará vai preencher dez vagas imediatas, além de formar cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. São dois editais. O primeiro edital conta com o total de nove ofertas, sendo uma de nível médio/técnico e oito para superior. Os salários iniciais oferecidos são de R$ 4.760 (ensino médio) e R$ R$ 8.553,37 (superior). Já o segundo edital do concurso do MPC/PA oferece uma vaga e formação de cadastro reserva para o cargo de procurador de contas. A exigência é de diploma de conclusão de curso de nível superior em direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, desempenhada exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel. A remuneração é de R$ 35.462,22.

Inscrições: até as 18 horas do dia 24 de maio de 2019, no site : até as 18 horas do dia 24 de maio de 2019, no site www.cebraspe.org.br

11 - UFES II

Estão abertas as inscrições para o quadro administrativo da Ufes. A oferta é de nove vagas para os cargos de assistente em administração (2), técnico de laboratório - na área de biologia (1), técnico em contabilidade (1), bibliotecário (2), engenheiro - área agrícola (1), engenheiro - área florestal (1), e jornalista (1). Todas as oportunidades são de 40 horas de jornada semanal, exceto a vaga para Comunicação Social, que é de 25 horas. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário varia de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, já acrescido do auxílio alimentação.

Inscrições: até 27 de maio, no site até 27 de maio, no site www.progep.ufes.br

12 - CÂMARA DE PIRACICABA (SP)

A Câmara de Vereadores de Piracicaba (SP) abriu concurso público com 14 vagas para os seguintes cargos: Motorista Parlamentar (1); Agente Administrativo (1); Agente Legislativo (1); Programador (2); Repórter Fotográfico (1); Técnico Em Contabilidade (1); Administrador De Rede (2); Advogado (1); Analista De Sistemas (1); Arquivista (1); Designer Gráfico (1) e Jornalista (1). A remuneração varia entre R$ 3.607,42 a R$ 5.264,19.

Inscrições: até as 23h59 do dia 27 de maio de 2019, exclusivamente pela internet, no site até as 23h59 do dia 27 de maio de 2019, exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br

13 - AERONÁUTICA

A Aeronáutica divulgou novo edital de abertura de concurso público. Desta vez, são 80 vagas para o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos (EA CAMAR 2020). De acordo com as regras do certame, as chances são para as seguintes especialidades: anestesiologia, anatomia patológica, cancerologia clínica, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria , ginecologia e obstetrícia, hematologia, hemoterapia , medicina intensiva, medicina de família e comunidade, medicina nuclear, neurocirurgia, nefrologia, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia, reumatologista e urologia.

Inscrições: até 28 de maio, pelo site até 28 de maio, pelo site www2.fab.mil.br/ciaar

14 - MARINHA

A Marinha do Brasil divulgou edital com 190 vagas para o Colégio Naval. Entre os requisitos para participar da seleção é preciso não ser casado ou ter constituído união estável, ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020, ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental, possuir bons antecedentes de conduta, ter autorização do responsável legal para incorporação à Marinha.

Inscrições: até 29 de maio, pelo site até 29 de maio, pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br

15 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS

O Ministério Público de Goiás (MPGO) abriu novo edital de concurso público. A oferta é de uma vaga para secretário auxiliar, cargo que exige nível fundamental de formação escolar. O salário inicial é de R$ 3.549,56, para 40 horas de trabalho semanal. Os aprovados receberão ainda auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-creche.

Inscrições: até 29 de maio, pelo site até 29 de maio, pelo site www2.mp.go.gov.br/coliseu

16 - PREFEITURA DE SOLÂNEA (PB)

A Prefeitura de Solânea, no Estado de Paraíba, abriu concurso com 121 vagas para profissionais com escolaridade de nível fundamental a superior. A remuneração varia de R$ 998,00 e R$ 7.600,00.

Inscrições: até o dia 30 de maio de 2019, no endereço eletrônico até o dia 30 de maio de 2019, no endereço eletrônico cpcon.uepb.edu.br

17 - POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Civil de São Paulo para o quadro de oficiais. A oferta é de 190 vagas, sem distribuição de oportunidades por sexo. Para concorrer ao cargo de oficial do Barro Branco é necessário possuir ensino médio, idade de 17 a 30 anos (exceto para servidores da corporação) e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres. A remuneração inicial da carreira é de R$ 2.988,06.

Inscrições: serão recebidas até 6 de junho, no site serão recebidas até 6 de junho, no site www.vunesp.com.br

18 - COMPANHIA DAS DOCAS DO PARÁ

O concurso da Companhia das Docas do Estado do Pará vai preencher 17 vagas para os cargos de técnico e analista portuários, que exigem níveis médio, técnico e superior. A seleção ainda formará cadastro reserva (CR) de futuras oportunidades. A remuneração varia de R$ 1.985,00 a R$ 5.029,00.

Inscrições: até 6 de junho de 2019, no site até 6 de junho de 2019, no site institutoconsulplan.org.br

19 - EXÉRCITO

O Exército divulgou o edital do concurso de admissão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) com 450 vagas, para Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico. Para participar é necessário ter concluído o ensino médio, possuir idade de no mínimo, 17 e no máximo 22 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula.

Inscrições: pelo site pelo site www.espcex.eb.mil.br , até 6 de junho de 2019, mediante pagamento da taxa de participação de R$ 90,00.

20 - PREFEITURA DE ARACRUZ (ES)

A Prefeitura de Aracruz, no Espírito Santo, vai abrir concurso público com 249 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 835,58 a R$ 1.947,94.

Inscrições: 9 de junho de 2019, no site 9 de junho de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 41,50 para ensino fundamental, R$ 64,50 para nível médio e R$ 81,50 para cargos de níveis superior.

21 - ESCOLA NAVAL

A Marinha do Brasil vai abrir concurso público para Admissão à Escola Naval. A oferta é de 31 vagas, sendo 19 destinadas para candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Os interessados deve ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 3º ano do Ensino Médio; entre outros requisitos. A carreira oferece soldo inicial de aspirante de R$ 1.176, posteriormente de guarda-marinheiro de R$ 6.993 e após a formação como segundo-tenente de R$ 7.490.

Inscrições: no site no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br , das 8h do dia 5 de junho de 2019 até as 23h59 do dia 5 de julho de 2019. Também é possível se inscrever na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa de participação é de R$ 106.

22 - POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) publicou edital de abertura do novo concurso público da corporação. A oferta é de 2.700 vagas para soldado PM de 2ª Classe, destinadas a candidatos de ambos os sexos. A remuneração básica inicial do cargo é de R$ 3.164,58. Podem participar candidatos com idade entre 17 e 30 anos, estatura mínima de 1,55m se mulher e 1,60m se homem e nível médio de ensino concluído.

Inscrições: até 13 de julho, pelo site até 13 de julho, pelo site www.vunesp.com.br

23 - BANDO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília S.A (BRB) divulgou o edital do concurso público com 100 vagas para o cargo de escriturário, de nível médio, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.204,26, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.