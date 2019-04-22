23 concursos abertos com salários de até R$ 35,4 mil

Oportunidades estão disponíveis em todo o Brasil Crédito: Arquivo

Pelo menos 23 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas. Os salários chegam a R$ 35.462,22 no Ministério Público de Contas do Pará.

No Espírito Santo, a Polícia Civil está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 33 vagas para delegados. O prazo termina no dia 24 de abril.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

Your browser does not support the audio element. 23 concursos abertos com salários de até 35 mil reais

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO PARÁ

Para concorrer à vaga de procurador de contas, que tem remuneração de R$ 35.462,22, é preciso ter nível superior. O valor da inscrição é de R$ 300,00. Há duas vagas para assistente e outras sete para analista, com remuneração de até a R$ 8.553,37.

Inscrições: Para servidores, no site Para servidores, no site www.cebraspe.org.br/concursos/mpc_pa_19_servidor e, para procurador, no www.cebraspe.org.br/concursos/mpc_pa_19_procurador . O prazo para se inscrever termina em 23 de abril.

AERONÁUTICA

Estão abertas 180 vagas para o concurso de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do AR. O curso tem a duração de três anos. O candidato precisa ter concluído o ensino fundamental e não possuir menos de 14 anos nem completar 19 anos de idade, até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso.

Inscrições: Até 23 de abril, site Até 23 de abril, site www.fab.mil.br

POLÍCIA CIVIL DO ES

A Polícia Civil do Espírito Santo abriu inscrições para o concurso com 33 vagas para delegado. A remuneração inicial será de R$10.058,56, para jornada de trabalho de 40 horas semanais, em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva. A prova objetiva está marcada para o dia 14 de julho.

Inscrições: até 23h59 do dia 24 de abril, no site até 23h59 do dia 24 de abril, no site www.institutoacesso.org.br . A taxa cobrada é de R$ 138,00

PREFEITURA DE IBIRAÇU

A Prefeitura de Ibiraçu vai abrir processo seletivo simplificado para contratar agentes comunitários de saúde. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. A remuneração inicial do cargo é de R$ 1.250.

Inscrições: na Estratégia de Saúde da Família, que fica na Rua Martins Pescador, s/nº, Centro, Ibiraçu, nos dias 23 e 24 de abril de 2019. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 15h30.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

O Ministério Público de São Paulo abriu concurso público para promotor de justiça substituto. São 80 vagas abertas! Os interessados devem ter formação em direito e, no mínimo, 3 anos em atividade jurídica. A remuneração inicial é de R$ 24.818,71.

Inscrições: Até o dia 25 de abril de 2019, no site Até o dia 25 de abril de 2019, no site www.mpsp.mp.br

PREFEITURA DE VIANA

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Saúde, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. O salário é de R$ 1.014,00 mais benefícios para carga horária de 40 horas semanais.

Inscrições: devem ser realizadas pelo site devem ser realizadas pelo site www.viana.es.gov.br até as 23 horas do dia 25 de abril de 2019.

DEFENSORIA PÚBLICA DE MG

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais publicou um novo edital de concurso público para preenchimento de 30 vagas para a função de defensor público de classe inicial. Para ingressar na carreira é necessário possuir nível superior em direito, há no mínimo três anos, além de ter três anos de atividade jurídica até o término do prazo da inscrição definitiva, exercida a partir da conclusão do curso de direito. A remuneração inicial é de R$ 22.158,82.

Inscrição: no site no site www.gestaodeconcursos.com.br , até as 20h de 25 de abril.

PREFEITURA DE AFONSO CLÁUDIO

A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio abriu processo seletivo simplificado para a contratação de servidores em vários níveis de escolaridade. São disponibilizadas oportunidades nos cargos de: Orientador Social (5); Assistente Social; Psicólogo; Educador Físico (3); Articulador Inclusão Produtiva (1); Técnico de Referência do SCFV (1); Facilitador de Oficina de Grupo (1); Facilitador de Oficina de Trabalhos Manuais (1); Facilitador de Oficina de Informática (1); Apoio Administrativo (2); Cuidador Social; Caseira Social (4) e Recreador Social (5). A remuneração varia de R$ 620,19 a R$ 2.554,43.

Inscrições: até 25 de abril de 2019, na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, no endereço Rua José Cupertino, nº 104, Centro.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público para a contratação de professores do magistério Superior do Quadro Permanente. Ao todo, são sete vagas, entre regime de dedicação exclusiva ou 20 horas semanais. O salário pode chegar a R$ 9.600,92. Áreas a serem preenchidas: Administração (nas subáreas de produção, recursos humanos e administração de empresas) (4); Medicina (cirurgia) (1); e Ciências da Saúde (odontologia/clínica odontológica) (2).

Inscrições: até o dia 26 de abril nos departamentos que oferecem as vagas

MARINHA DO BRASIL

São 36 oportunidades para Sargento Músico Fuzileiro Naval na Marinha do Brasil. Os interessados devem atender aos seguintes requisitos: ser brasileiro, com idade mínima de 18 e máxima de 24 anos (em 1º de janeiro de 2019) e ter o ensino médio (ou curso equivalente) completo. As oportunidades são de acordo com os instrumentos: clarinete em Sib (3); Saxofone Alto em Mib (5); Saxofone Tenor em Sib (4); Trompete em Sib (6); Trompa em Fá (2); Trombone em Tenor em Dó (4); Euphonium em Dó/Bombardino (2); Tuba em Sib/Mib (3); Percussão (bateria completa) (5); Baixo Acústico (1); Harpa (1). A remuneração não foi divulgada.

Inscrições: até 30 de abril. No site até 30 de abril. No site www.marinha.mil.br/cgcfn , clicar em link “Concursos para o CFN”, ou presencialmente, nos endereços listados no edital. A taxa de inscrição é de R$ 26.

PREFEITURA DE GUARULHOS

A Prefeitura de Guarulhos, São Paulo está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 50 vagas em cargo inspetor fiscal de rendas, que exige o nível superior. A remuneração inicial é de R$ 6 mil.

Inscrições: no site no site www.vunesp.com.br, até 30 de abril de 2019.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO (SP)

O Conselho Regional de Educação Física da 4ª região abriu 21 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Há vagas para motorista, atendente de unidade móvel, ouvidor, analista contábil, entre outros. O salário pode chegar a R$ 6.552,34. Mais informações você confere no edital.

Inscrições: Até o dia 2 de maio de 2019, exclusivamente pelo site Até o dia 2 de maio de 2019, exclusivamente pelo site www.institutomais.org.br

INSTITUTO FEDERAL DE TOCANTINS

Oferta é de 16 vagas para cargos técnico-administrativos em educação e do magistério. As chances são para profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.446,96. a R$ 4.180,66.

Inscrições: até o dia 2 de maio de 2019, através do site até o dia 2 de maio de 2019, através do site https://portal.ifto.edu.br/seletivos/concurso

DETRAN DE SÃO PAULO

Estão abertas as inscrições para o concurso do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. A oferta é de 400 vagas, sendo 200 postos para oficial estadual de trânsito e 200 para agente estadual de trânsito, com exigência de ensino médio e superior, respectivamente. As remunerações iniciais são de R$ 1.863 para oficial e R$ 4.657,50 para agente, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições: seguem até 6 de maio no site seguem até 6 de maio no site www.concursosfcc.com.br

PREFEITURA DE SALVADOR (BA)

A Prefeitura de Salvador está com três concursos públicos abertos com um total de 368 vagas, em cargos de nível médio, técnico e superior foi retificado. A jornada de trabalho será entre 20h a 40h, com remunerações entre R$ 1.250,00 que podem alcançar a R$ 10.902,39.

Inscrições: até as 16h de 7 de maio de 2019, no até as 16h de 7 de maio de 2019, no site da FGV

IFES

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) abriu concurso público para preencher 15 vagas de contratação de Professor Substituto. A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68.

Inscrições: podem ser feitas nos seguintes Campi, conforme os períodos relacionados abaixo:

Alegre: até 26 de abril de 2019: Rodovia ES-482, KM 47, Distrito de Rive

Cachoeiro de Itapemirim: até 26 de abril de 2019: Rodovia Cachoeiro x Alegre, ES-482, KM 05, Morro Grande

Centro-Serrano: até 26 de abril de 2019: Estrada Guilherme João Frederico Krüger, s/nº, Caramuru

Colatina: até 6 de maio de 2019: Avenida Arino Gomes Leal, n 1700, Bairro Santa Margarida

Guarapari: até 29 de abril de 2019: Alameda Francisco Vieira Simões, nº 720, Aeroporto

Linhares: até 3 de maio de 2019: Avenida Filogônio Peixoto, nº 2220, Aviso

Montanha: até 7 de maio de 2019: Rodovia ES-130, KM 01, Bairro Palhinha

Venda Nova do Imigrante: até 7 de maio de 2019: Avenida Elizabeth Minete Perin, nº 500, Bairro São Rafael

DEFENSORIA PÚBLICA DO DF

A Defensoria Pública do Distrito Federal vai abrir concurso público para preencher 12 vagas para o cargo de Defensor Público. Os interessados devem ter graduação de bacharel em Direito e registro a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de dois anos de prática forense. A remuneração chega a R$ 24.668,75.

Inscrições: a partir das 10 horas do dia 24 de abril até às 18 horas do dia 13 de maio, no site a partir das 10 horas do dia 24 de abril até às 18 horas do dia 13 de maio, no site www.cebraspe.org.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA

O processo seletivo simplificado vai formar cadastro de reserva de profissionais que tenham até o 5º ano do Ensino Fundamental; Ensino Fundamental completo; Ensino Médio completo. As oportunidades ofertadas são para os cargos de: Operador de Estação de Tratamento de Água; Encanador; Fiscal; Ajudante. Em regime de trabalho de 12h a 40 horas semanais, os profissionais contratados farão jus à remuneração de R$ 798,21 a R$ 963,84, mais R$ 490,23 de auxílio-alimentação, além de auxílio-transporte.

Inscrições: nos dias 14 e 15 de maio de 2019, no escritório do SAAE, localizado na Avenida Presidente Vargas, 356, Centro, João Neiva.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

A partir do dia 16 de abril de 2019, podem ser efetuadas as inscrições para o Concurso Público da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que conta com um total de 166 oportunidades, para Técnico-Administrativos em Educação. As vagas são para cargos de níveis Médio/ Técnico e Superior são destinadas à diferentes cidades. A carga horária é de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66 ao mês.

Inscrições: até o dia 19 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico até o dia 19 de maio de 2019, por meio do endereço eletrônico www.ufpe.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

Já estão abertas as inscrições para o concurso do Ministério Público de Santa Catarina destinado a preencher 23 vagas de promotor de justiça substituto. A remuneração é de R$ 25 mil. Podem participar da seleção profissionais com curso superior em direito e experiência mínima de três anos em atividade jurídica após a graduação.

Inscrições: até as 19h de 24 de maio, no site até as 19h de 24 de maio, no site https://www.institutoconsulplan.org.br/mpscpromotor . O valor da taxa é de R$ 300.

UFES II

Estão abertas as inscrições para o quadro administrativo da Ufes. A oferta é de nove vagas para os cargos de assistente em administração (2), técnico de laboratório - na área de biologia (1), técnico em contabilidade (1), bibliotecário (2), engenheiro - área agrícola (1), engenheiro - área florestal (1), e jornalista (1). Todas as oportunidades são de 40 horas de jornada semanal, exceto a vaga para Comunicação Social, que é de 25 horas. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário varia de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, já acrescido do auxílio alimentação.

Inscrições: de 6 de maio a 27 de maio, no site de 6 de maio a 27 de maio, no site www.progep.ufes.br

MARINHA

A Marinha do Brasil divulgou edital com 190 vagas para o Colégio Naval. Entre os requisitos para participar da seleção é preciso não ser casado ou ter constituído união estável, ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020, ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental, possuir bons antecedentes de conduta, ter autorização do responsável legal para incorporação à Marinha.

Inscrições: podem ser feitas de 29 de abril a 29 de maio, pelo site podem ser feitas de 29 de abril a 29 de maio, pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Civil de São Paulo para o quadro de oficiais. A oferta é de 190 vagas, sem distribuição de oportunidades por sexo. Para concorrer ao cargo de oficial do Barro Branco é necessário possuir ensino médio, idade de 17 a 30 anos (exceto para servidores da corporação) e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres. A remuneração inicial da carreira é de R$ 2.988,06.

Inscrições: serão recebidas até 6 de junho, no site serão recebidas até 6 de junho, no site www.vunesp.com.br