200 concursos e seleções contratam mais de 25 mil profissionais

Ministério Público Federal tem o maior salário entre os certames Crédito: Carlos Alberto Silva

A última semana do mês de setembro começa com 200 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o Brasil. A oferta é de mais de 25 mil vagas nesta segunda-feira (26) para cargos de todos os níveis de escolaridade. Há chances para cargos efetivos ou temporários.

As oportunidades são para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras.

O Ministério Público Federal (MPF) é a instituição que oferece o maior salário, R$ 33,6 mil. A seleção visa a preencher 13 vagas na carreira de procurador. O prazo vai até 19 de outubro. A mesma remuneração é paga no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que vai contratar seis novos juízes, com inscrições até 11 de outubro.

Os interessados em ser servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm até o dia 3 de outubro para se inscrever nas 1.000 vagas para técnico do seguro social, que exige apenas o ensino médio. A remuneração é de R$ 5.905.

Nesta segunda-feira (26), começam as inscrições para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT da 17ª Região). O prazo segue até 24 de outubro de 2022. O certame vai preencher cadastro de reserva e os salários variam de R$ 7,5 mil a R$ 14,2 mil.

Já as inscrições do concurso da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) podem ser feitas até 16 de outubro. São nove vagas para o quadro do pessoal técnico administrativo, destinado a quem tem ensino médio, técnico ou superior. A remuneração varia de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66.