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Efetivos e temporários

197 concursos e seleções abertos têm quase 18 mil vagas no país

Processos seletivo estão com oportunidades disponíveis para profissionais de todos os níveis de escolaridade; remuneração pode passar de R$ 33 mil mensais

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 18:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 dez 2022 às 18:52
Agência do Banestes no Centro de Vitória
Banestes abriu concurso com vagas para cargos de níveis médio e superior Crédito: Banestes/Divulgação
Pelo menos 197 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o Brasil nesta segunda-feira (19) e reúnem quase 18 mil vagas efetivas e temporárias. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade e que queiram trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros órgãos.
A remuneração pode chegar a R$ 33.689. O salário é pago no Tribunal de Contas do Espírito Santo e no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. Os interessados podem se inscrever até 5 e  16 de janeiro de 2023, respectivamente.
O governo federal lançou edital com 699 vagas na Receita Federal, com salários que podem chegar a R$ 21 mil. São 469 postos para analista-tributário e 230 para auditor-fiscal. O prazo de inscrição vai até 19 de janeiro.
Já o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) está com inscrições abertas para o concurso que visa formar cadastro de reserva para o próprio banco, Banestes Corretora e Banestes Seguros. A remuneração mensal varia de R$ 3.652,05 a R$ 3.960,13. As inscrições seguem até 13 de janeiro.
Também estão abertas inscrições para os concursos do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), que oferece 30 vagas, e do Instituto Capixaba de Desenvolvimento de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), com 100 postos. Os selecionados poderão ter ganhos de até R$ 6.582.60.

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