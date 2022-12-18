197 concursos e seleções abertos têm quase 18 mil vagas no país

Banestes abriu concurso com vagas para cargos de níveis médio e superior Crédito: Banestes/Divulgação

Pelo menos 197 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o Brasil nesta segunda-feira (19) e reúnem quase 18 mil vagas efetivas e temporárias. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade e que queiram trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros órgãos.

A remuneração pode chegar a R$ 33.689. O salário é pago no Tribunal de Contas do Espírito Santo e no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. Os interessados podem se inscrever até 5 e 16 de janeiro de 2023, respectivamente.

O governo federal lançou edital com 699 vagas na Receita Federal, com salários que podem chegar a R$ 21 mil. São 469 postos para analista-tributário e 230 para auditor-fiscal. O prazo de inscrição vai até 19 de janeiro.

Já o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) está com inscrições abertas para o concurso que visa formar cadastro de reserva para o próprio banco, Banestes Corretora e Banestes Seguros. A remuneração mensal varia de R$ 3.652,05 a R$ 3.960,13. As inscrições seguem até 13 de janeiro.