19 concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 17 mil

Hospital Universitário tem concurso aberto para novos servidores Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos 19 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 2.100 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) está com inscrições abertas para quatro processos seletivos simplificados para a contratação de médicos e profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.648 a R$ 11.676. As inscrições podem ser feitas até as 10 horas de 15 de janeiro.

A Secretaria da Justiça (Sejus) está com processo de seleção em aberto para contratação de Engenheiro Civil Estrutural e Engenheiro Eletricista. São dois postos destinados ao Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Moderniza-ES), que prevê a construção de novos presídios no Estado. Os ganhos chegam a R$ 15.877,29 e carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos podem se inscrever até o dia 20 de janeiro.

Ministério Público da União (MPU) vai contratar 152 servidores efetivos. As oportunidades são para cargos de técnico e analista, ambos destinados a cargos de nível superior. Há postos em todo o país, inclusive para o Espírito Santo. Os salários passam de R$ 11 mil mensais. As inscrições seguem até 27 de fevereiro.

As inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) , empresa pública federal que administra 45 hospitais universitários, seguem até 20 de janeiro. A oferta é de 545 vagas efetivas imediatas, nas áreas administrativa, assistencial e médica. A remuneração varia de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62. No Espírito Santo, as chances estão no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes).

A Prefeitura de Piúma está com inscrições abertas para o processo seletivo de 97 profissionais temporários. O salário é de R$ 1.642. O prazo para garantir a participação na seleção termina nesta terça-feira, dia 14 de janeiro.

Na mesma data também terminam as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Fundão. As oportunidades são para pedagogos, com carga horária que varia de 25 a 40 horas semanais de trabalho. O salário chega a R$ 4,6 mil.