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Efetivos e temporários

185 concursos e seleções têm mais de 28 mil vagas no país

Profissionais vão trabalhar nas áreas administrativa, judiciária, legislativa, de segurança pública, entre outros setores; salário  chega a R$ 35.710 no Tribunal de Contas de Sergipe

Publicado em 08 de Outubro de 2023 às 20:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 out 2023 às 20:01
Pelo menos 185 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 28,8 mil vagas. Os postos são para profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos efetivos e temporários.
Os aprovados vão trabalhar nas áreas administrativa, segurança pública, judiciária, legislativa, entre outros setores.
O maior salário é pago para o cargo de subprocurador do Tribunal de Contas de Sergipe: R$ 35.710 mensais. A oferta é de uma vaga, e os interessados têm até o dia 23 de outubro para se inscrever.
O destaque da semana fica por conta do concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela administração das unidades universitárias. Ao todo, são três editais, que totalizam 695 vagas nas áreas médica, assistencial e administrativa. A remuneração varia de R$ 2.626 a R$ 12.524.
A lotação das vagas será em uma das 45 unidades da Rede Ebserh, entre elas, o Hospital Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam/Ufes), em Vitória. São oferecidos 12 postos para o Hospital das Clínicas.
O governo federal tem ainda quatro concursos abertos, totalizando mais de 800 vagas. As chances estão no Tribunal Superior do Trabalho (TST), no Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e no Ministério das Relações Exteriores.
Além disso, continuam abertas as inscrições para o Petrobras Transporte (Transpetro), com 1.668 vagas, sendo 219 para preenchimento imediato e 1.449 para cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para profissionais de níveis técnico e superior, com salários que variam de R$ R$ 4.636,99 a R$ 12.739,70. Os interessados podem se inscrever até 30 de outubro.

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