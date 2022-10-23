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Efetivos e temporários

177 concursos e seleções abrem mais de 26 mil vagas em todo o país

Há oportunidades para trabalhar como guarda municipal, guarda vidas, promotor de Justiça, professor, policial militar, analista judiciário, entre outros postos de trabalho

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 19:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 out 2022 às 19:49
Guarda Municipal de Vila Velha recupera mais de 100 veículos em 3 meses
Guarda Municipal de Vila Velha tem concurso aberto Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação
A última semana do mês de outubro começa com mais de 26 mil vagas abertas em 177 concursos-publicos"="">concursos-publicos">concursos-publicos">concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Os postos são para cargos efetivos e temporários e voltados para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
As chances são quem quer seguir carreira em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, forças de segurança pública, entre outras.
O salário pode chegar a R$ 28.724 no Ministério Público de Roraima. A oferta é de 7 vagas para o cargo de promotor de Justiça e os interessados podem se inscrever até 17 de novembro.
As inscrições para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT da 17ª Região) terminam nesta segunda-feira (24). As chances são para profissionais que tenham os níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 7,5 mil a R$ 14,2 mil.
A Prefeitura de Vila Velha lançou edital para contratar 60 guardas municipais. O prazo vai de 28 de outubro a 5 de dezembro. Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio e idade entre 18 e 35 anos.
Ainda no Espírito Santo, as prefeituras de Vitória, Linhares e Aracruz abriram inscrições para a seleção de guarda-vidas. Os profissionais vão atuar nas praias dos municípios durante o verão.

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