177 concursos e seleções abrem mais de 26 mil vagas em todo o país

Guarda Municipal de Vila Velha tem concurso aberto Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

A última semana do mês de outubro começa com mais de 26 mil vagas abertas em 177 concursos -publicos"=""> concursos -publicos"> concursos -publicos"> concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Os postos são para cargos efetivos e temporários e voltados para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

As chances são quem quer seguir carreira em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, forças de segurança pública, entre outras.

O salário pode chegar a R$ 28.724 no Ministério Público de Roraima. A oferta é de 7 vagas para o cargo de promotor de Justiça e os interessados podem se inscrever até 17 de novembro.

As inscrições para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo (TRT da 17ª Região) terminam nesta segunda-feira (24). As chances são para profissionais que tenham os níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 7,5 mil a R$ 14,2 mil.

Prefeitura de Vila Velha lançou edital para contratar 60 guardas municipais. O prazo vai de 28 de outubro a 5 de dezembro. Para participar do concurso, é necessário ter o nível médio e idade entre 18 e 35 anos.