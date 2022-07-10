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Carreira pública

165 concursos e seleções com inscrições abertas para 22 mil vagas

Remuneração pode chegar a R$ 33 mil no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. No Espírito Santo, já estão abertas as inscrições para as 40 vagas da Polícia Civil

Publicado em 10 de Julho de 2022 às 19:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jul 2022 às 19:25
Polícia Civil do ES
Polícia Civil do ES vai selecionar 40 delegados Crédito: Polícia Civil / Divulgação
Pelo menos 165 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira, dia 11 de julho. Ao todo, são mais de 22 mil vagas destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.
As oportunidades são para atuar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras.
O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais é o órgão que oferece a maior remuneração, R$ 33.683,11. O certame oferece seis vagas para o cargo de juiz. As inscrições começam no dia 12 de setembro. Já no Ministério Público de Contas de Santa Catarina tem salário inicial de R$ 32.004, para o cargo de procurador. Neste caso, os interessados podem se inscrever até 28 de julho.
No Espírito Santo, a Polícia Militar (PMES) lançou cinco editais para a contratação de soldados e oficiais. São 11.052 e 59 vagas respectivamente. O prazo para garantir a participação em um dos certames termina na próxima quinta-feira, 14 de julho. Também estão abertas 40 vagas para delegados da Polícia Civil
A partir desta segunda-feira (11) estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O prazo segue até 1º de agosto. A oferta é de 48 vagas para quem tem o nível superior. As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes localidades: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Salvador e São Paulo.

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