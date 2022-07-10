165 concursos e seleções com inscrições abertas para 22 mil vagas

Pelo menos 165 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira, dia 11 de julho. Ao todo, são mais de 22 mil vagas destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.
As oportunidades são para atuar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras.
O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais é o órgão que oferece a maior remuneração, R$ 33.683,11. O certame oferece seis vagas para o cargo de juiz. As inscrições começam no dia 12 de setembro. Já no Ministério Público de Contas de Santa Catarina tem salário inicial de R$ 32.004, para o cargo de procurador. Neste caso, os interessados podem se inscrever até 28 de julho.
No Espírito Santo, a Polícia Militar (PMES) lançou cinco editais para a contratação de soldados e oficiais. São 11.052 e 59 vagas respectivamente. O prazo para garantir a participação em um dos certames termina na próxima quinta-feira, 14 de julho. Também estão abertas 40 vagas para delegados da Polícia Civil.
A partir desta segunda-feira (11) estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O prazo segue até 1º de agosto. A oferta é de 48 vagas para quem tem o nível superior. As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes localidades: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Salvador e São Paulo.