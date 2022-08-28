158 concursos e seleções têm mais de 40 mil vagas em todo o país

Pelo menos 158 concursos -publicos"=""> concursos -publicos"> concursos -publicos"> concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem mais de 40 mil vagas destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há postos para ocupar funções temporárias ou efetivas.

As chances disponíveis a partir desta segunda-feira (29) são para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras.

A maior remuneração, R$ 33,6 mil, é paga no Ministério Público do Trabalho (MPT) e no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. A oferta é de cinco e seis vagas, respectivamente.

Aplicação de provas de concurso ocorrem em todo o Brasil Crédito: Freepik

No Senado Federal, o salário chega a R$ 33,4 mil. São 22 vagas imediatas e 980 para formação de cadastro reserva (CR). As chances são para cargos de níveis médio e superior. O prazo para se inscrever segue até 21 de setembro. As provas objetivas serão aplicadas em novembro em todas as capitais brasileiras.

No Espírito Santo, as inscrições para o concurso da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) foram prorrogadas até as 14h59 do dia 5 de setembro. O certame oferece 621 vagas para trabalhar no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central).