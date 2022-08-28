Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 158 concursos e seleções têm mais de 40 mil vagas em todo o país
Todas as escolaridades

158 concursos e seleções têm mais de 40 mil vagas em todo o país

Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e Senado Federal têm salários que passam de R$ 33 mil; veja a lista completa
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 ago 2022 às 19:36

Publicado em 28 de Agosto de 2022 às 19:36

Pelo menos 158 concursos-publicos"="">concursos-publicos">concursos-publicos">concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem mais de 40 mil vagas destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há postos para ocupar funções temporárias ou efetivas.
As chances disponíveis a partir desta segunda-feira (29) são para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outras.
A maior remuneração, R$ 33,6 mil, é paga no Ministério Público do Trabalho (MPT) e no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. A oferta é de cinco e seis vagas, respectivamente.
prova de concurso público
Aplicação de provas de concurso ocorrem em todo o Brasil Crédito: Freepik
No Senado Federal, o salário chega a R$ 33,4 mil. São 22 vagas imediatas e 980 para formação de cadastro reserva (CR). As chances são para cargos de níveis médio e superior. O prazo para se inscrever segue até 21 de setembro. As provas objetivas serão aplicadas em novembro em todas as capitais brasileiras. 
No Espírito Santo, as inscrições para o concurso da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) foram prorrogadas até as 14h59 do dia 5 de setembro. O certame oferece 621 vagas para trabalhar no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central).
Ainda no Estado, as prefeituras de Afonso Cláudio, Guarapari, Castelo, Jaguaré, João Neiva e Venda Nova do Imigrante estão com processos seletivos abertos para a contratação de temporários.

LEIA MAIS

Senado Federal lança edital de concurso com salário de até R$ 33 mil

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim prepara concurso com 400 vagas

Prefeitura da Serra prepara concurso com 150 vagas para guarda municipal

IBGE abre novo processo seletivo com 6,7 mil vagas

Receita Federal com 699 vagas tem organizadora definida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Senado Federal MPT
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados