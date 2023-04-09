155 concursos e seleções têm mais de 23 mil vagas em todo o país

Pelo menos 155 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 23 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever em funções efetivas e temporárias.
As chances disponíveis nesta segunda-feira (10) estão distribuídas por prefeituras, câmaras, tribunais, assembleias legislativas, governos estaduais, entre outros órgãos.
A remuneração pode chegar a R$ 33.830 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). São 20 vagas para o cargo de juíz, e os interessados podem se inscrever até 24 de maio. Outro órgão com salário alto, R$ 33.748, é pago na Procuradoria-Geral de Roraima. Nesse caso, são cinco vagas para procurador. As inscrições serão feitas no período de 12 de abril a 3 de maio.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Guarapari lançou edital de concurso público com 64 vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.280 a R$ 8 mil mensais. Os candidatos devem se inscrever até 18 de maio.
Já as inscrições para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) seguem até 2 de maio. Os salários variam entre R$ 1.793,58 e R$ 11.718.