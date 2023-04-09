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Efetivos e temporários

155 concursos e seleções têm mais de 23 mil vagas em todo o país

Remuneração pode passar de R$ 33 mil no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e na Procuradoria-Geral de Roraima; veja a lista completa

Publicado em 09 de Abril de 2023 às 19:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 abr 2023 às 19:25
Pelo menos 155 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 23 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever em funções efetivas e temporárias.
As chances disponíveis nesta segunda-feira (10) estão distribuídas por prefeituras, câmaras, tribunais, assembleias legislativas, governos estaduais, entre outros órgãos.
TJES
Tribunal de Justiça do Espírito Santo abriu concurso com 20 vagas Crédito: Carlos Alberto Silva
A remuneração pode chegar a R$ 33.830 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). São 20 vagas para o cargo de juíz, e os interessados podem se inscrever até 24 de maio. Outro órgão com salário alto, R$ 33.748, é pago na Procuradoria-Geral de Roraima. Nesse caso, são cinco vagas para procurador. As inscrições serão feitas no período de 12 de abril a 3 de maio.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Guarapari lançou edital de concurso público com 64 vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.280 a R$ 8 mil mensais. Os candidatos devem se inscrever até 18 de maio.
Já as inscrições para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) seguem até 2 de maio. Os salários variam entre R$ 1.793,58 e R$ 11.718.

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