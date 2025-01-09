Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ricardo Medeiros
Diversas áreas

15 concursos públicos no ES para ficar de olho em 2025

Governador Renato Casagrande vai reforçar os quadros da Segurança Pública com  contratação de policiais penais, militares e civil, além do Iases

Diná Sanchotene

Repórter

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 11:06

Publicado em

09 jan 2025 às 11:06
Palácio Anchieta, Vitória
Palácio Anchieta, sede do governo Estadual Crédito: Ricardo Medeiros
Pelo menos 15 concursos públicos serão lançados até 2025 no Espírito Santo, totalizando mais de 5.500 vagas. As oportunidades estarão disponíveis nos Poderes Legislativo e Executivo estadual, prefeituras e Ministério Público.
O maior volume de vagas deve ser aberto pelo governo do Estado. A área da Segurança Pública será reforçada pelo governador Renato Casagrande (PSB), com a contratação de 600 policiais penais1.052 oficiais investigadores de Polícia Civil, além de 1.026 postos no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
“Vamos abrir também concursos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Ficamos muito tempo sem processos seletivos para o cargo de soldados, de 2015 a 2018. Agora, precisamos recuperar o tempo perdido e contratar policiais em todas as carreiras da força de segurança e também para agente socioeducativo”, comentou.
O chefe do Poder Executivo ressaltou ainda a recomposição e o fortalecimento do quadro do magistério. Casagrande lembrou que ainda existem muitos contratos temporários na Secretaria de Educação (Sedu), mas a intenção do governo é substituir esses contratos por efetivos.
O edital para o certame da pasta já está publicado. São 1.290 vagas, sendo 940 para professores, 60 para pedagogos e 290 para agentes de suporte educacional. As inscrições podem ser feitas até 21 de janeiro.
“Tem uma regra hoje que a gente não pode ter DT (designação temporária) em algumas atividades. Então, estamos substituindo todos os policiais penais temporários por efetivos. O mesmo ocorre no Iases. Na educação, a gente está autorizado a contratar alguns DTs, mas vamos avançar na contratação de concursados”, ressaltou o governador.
Sobre o concurso da Polícia Civil, Casagrande explicou que o governo aguardava a lei geral ser aprovada para liberar as novas contratações. Com a legislação, o quadro da corporação passa a contar com apenas dois cargos: delegados e oficiais de investigação, este último substitui os cargos de investigador, escrivão e agente.
Há ainda previsão de concurso na área da Saúde. Ao longo dos anos, as contratações de profissionais efetivos são feitas pela Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba), autarquia responsável pela administração de hospitais estaduais.
A fundação assumiu recentemente o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, e vai assumir o Hospital de Cariacica e o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha. “Vai ter mais concursos na área da Saúde”, destacou.

Confira os concursos

LEGISLATIVO E MPES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai abrir concurso público com 35 vagas para o quadro de servidores em breve. As oportunidades serão para os seguintes cargos: consultor legislativo (15), analista legislativo (5) e agente de polícia legislativa (15).  A carreira de agente de polícia legislativa exige o nível fundamental de escolaridade e tem remuneração inicial de R$ 3.007,32. Já os cargos de analista e consultor são voltados para profissionais de nível superior. Os salários são de R$ 4.422,47 e R$ 8.957,35, respectivamente. 

MINISTÉRIO PÚBLICO
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) contratou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para planejar, organizar e realizar o concurso público para cargos efetivos de servidores do quadro administrativo da instituição. A comissão organizadora já trabalha na elaboração do certame e vai se reunir com a contratada para definição do calendário de execução, o que inclui a data de publicação do edital, com todas as informações necessárias. O total de vagas e os cargos ainda não foram divulgados. O Conselho Superior do MPES aprovou a realização de concurso público para o preenchimento de cinco vagas de promotor de Justiça substituto. De acordo com a instituição, no momento, estão sendo cumpridos os trâmites e etapas internas referentes a esta seleção e ainda não há previsão para publicação do edital.

GOVERNO DO ESTADO

CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros deve abrir concurso com seis vagas para oficiais. A corporação informou que no momento, o trâmite está na fase de contratação de empresa para a realização do certame, que deve ocorrer no 1º semestre do ano que vem.

IASES
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) está autorizado a abrir concurso público com 1.026 vagas para agente socioeducativo e técnico superior socioeducativo. O candidato precisa ter o ensino médio e nível superior, respectivamente. O salário varia de R$ 3.614,04 a R$ 7.222,76. A comissão organizadora está finalizando a minuta do Termo de Referência para contratação da banca. Feito isso, o documento será encaminhado para apreciação da Procuradoria Geral do Estado, conforme informou a autarquia.

PROCON
O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) informou, em nota, que está prevista a realização de concurso público em 2025, com 20 vagas para o cargo de agente de defesa do consumidor. Os detalhes específicos estão atualmente em fase de estruturação e serão divulgados em momento oportuno.

POLÍCIA CIVIL 
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prevê abrir concurso público com 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de polícia, com edital estimado para publicação em 2025. De acordo com nota publicada pela corporação, a comissão responsável pela organização do certame está em fase de formação, e os trâmites para a contratação da empresa organizadora estão em andamento.

POLÍCIA PENAL 
O concurso da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) vai oferecer 600 vagas para o cargo de policial penal. Para publicação do certame, os procedimentos administrativos já foram iniciados como a elaboração do termo de referência que se destina a contratação de banca examinadora para a realização do certame. A previsão é de que o edital seja publicado no primeiro semestre de 2025. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
O concurso público da Secretaria de Educação (Sedu) tem como objetivo preencher 1.290 vagas, sendo 940 oportunidades para professores, 60 para pedagogos e 290 para agente de suporte educacional. As inscrições podem ser feitas até 21 de janeiro de 2025, no site da Fundação Carlos Chagas.  

SECRETARIA DE SAÚDE A comissão organizadora do concurso da Secretaria da Saúde (Sesa) já foi instituída. A equipe é responsável pelo planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao concurso para provimento de diversos cargos do órgão. A Sesa informou que o processo encontra-se em etapa de validação do Parecer Técnico da Comissão. Outras informações serão divulgadas posteriormente, seguindo os trâmites legais dos trabalhos da Comissão.

PREFEITURAS

PREFEITURA DE ARACRUZ
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Aracruz, autarquia ligada à prefeitura, está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.353,95 a R$ 5.754,10. O prazo segue até 16 de janeiro de 2025, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). 

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
O prefeito eleito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), prometeu abrir concurso público com mil vagas para professores. A declaração foi feita durante entrevista para o Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, em outubro. 

PREFEITURA DE CARIACICA
Já estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Cariacica. São 452 oportunidades, com salários que variam de R$ 1.785 a R$ 7.800. Os interessados podem se inscrever até 20 de janeiro, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia. 

PREFEITURA DE LINHARES
O prefeito eleito de Linhares, Lucas Scaramussa (Podemos), disse que quer abrir concurso para a Guarda Municipal do município. A declaração foi feita durante entrevista ao Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, em outubro. 

PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY
A Prefeitura de Presidente Kennedy, município que fica no Sul do Espírito Santo, lançou edital para a contratação de 57 novos servidores. Ao todo, são dois editais, com oportunidades para cargos de níveis médio e superior e salário que pode chegar a R$ 5.959. O prazo para se inscrever vai até 10 de fevereiro, no site do Instituto Secplan.

PREFEITURA DE VILA VELHA
A Secretaria de Administração da Prefeitura de Vila Velha informou, em nota, que o concurso público vai abranger as áreas de educação, saúde e administrativa. O número de cargos para cada setor ainda está em estudo, bem como a data de lançamento do certame.

LEIA MAIS

União abre concurso público com 545 vagas em hospitais universitários

INSS lança edital de concurso com 500 vagas para peritos médicos

Concursos para professores do ES serão mais frequentes, diz secretário

Concurso da Assembleia Legislativa do ES vai ter salário de até R$ 8 mil; veja detalhes

Governo autoriza concurso para Polícia Federal na área administrativa

A Gazeta integra o

Saiba mais
Concursos (ES) Concursos Públicos Polícia Civil Renato Casagrande Sedu Iases Polícia Militar Polícia Penal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados