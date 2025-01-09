15 concursos públicos no ES para ficar de olho em 2025

Confira os concursos
GOVERNO DO ESTADO
CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros deve abrir concurso com seis vagas para oficiais. A corporação informou que no momento, o trâmite está na fase de contratação de empresa para a realização do certame, que deve ocorrer no 1º semestre do ano que vem.
IASES
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) está autorizado a abrir concurso público com 1.026 vagas para agente socioeducativo e técnico superior socioeducativo. O candidato precisa ter o ensino médio e nível superior, respectivamente. O salário varia de R$ 3.614,04 a R$ 7.222,76. A comissão organizadora está finalizando a minuta do Termo de Referência para contratação da banca. Feito isso, o documento será encaminhado para apreciação da Procuradoria Geral do Estado, conforme informou a autarquia.
PROCON
O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) informou, em nota, que está prevista a realização de concurso público em 2025, com 20 vagas para o cargo de agente de defesa do consumidor. Os detalhes específicos estão atualmente em fase de estruturação e serão divulgados em momento oportuno.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prevê abrir concurso público com 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de polícia, com edital estimado para publicação em 2025. De acordo com nota publicada pela corporação, a comissão responsável pela organização do certame está em fase de formação, e os trâmites para a contratação da empresa organizadora estão em andamento.
POLÍCIA PENAL
O concurso da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) vai oferecer 600 vagas para o cargo de policial penal. Para publicação do certame, os procedimentos administrativos já foram iniciados como a elaboração do termo de referência que se destina a contratação de banca examinadora para a realização do certame. A previsão é de que o edital seja publicado no primeiro semestre de 2025.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
O concurso público da Secretaria de Educação (Sedu) tem como objetivo preencher 1.290 vagas, sendo 940 oportunidades para professores, 60 para pedagogos e 290 para agente de suporte educacional. As inscrições podem ser feitas até 21 de janeiro de 2025, no site da Fundação Carlos Chagas.
SECRETARIA DE SAÚDE A comissão organizadora do concurso da Secretaria da Saúde (Sesa) já foi instituída. A equipe é responsável pelo planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao concurso para provimento de diversos cargos do órgão. A Sesa informou que o processo encontra-se em etapa de validação do Parecer Técnico da Comissão. Outras informações serão divulgadas posteriormente, seguindo os trâmites legais dos trabalhos da Comissão.
PREFEITURAS
PREFEITURA DE ARACRUZ
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Aracruz, autarquia ligada à prefeitura, está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.353,95 a R$ 5.754,10. O prazo segue até 16 de janeiro de 2025, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
O prefeito eleito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), prometeu abrir concurso público com mil vagas para professores. A declaração foi feita durante entrevista para o Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, em outubro.
PREFEITURA DE CARIACICA
Já estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Cariacica. São 452 oportunidades, com salários que variam de R$ 1.785 a R$ 7.800. Os interessados podem se inscrever até 20 de janeiro, no site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia.
PREFEITURA DE LINHARES
O prefeito eleito de Linhares, Lucas Scaramussa (Podemos), disse que quer abrir concurso para a Guarda Municipal do município. A declaração foi feita durante entrevista ao Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, em outubro.
PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY
A Prefeitura de Presidente Kennedy, município que fica no Sul do Espírito Santo, lançou edital para a contratação de 57 novos servidores. Ao todo, são dois editais, com oportunidades para cargos de níveis médio e superior e salário que pode chegar a R$ 5.959. O prazo para se inscrever vai até 10 de fevereiro, no site do Instituto Secplan.
PREFEITURA DE VILA VELHA
A Secretaria de Administração da Prefeitura de Vila Velha informou, em nota, que o concurso público vai abranger as áreas de educação, saúde e administrativa. O número de cargos para cada setor ainda está em estudo, bem como a data de lançamento do certame.