15 concursos públicos no ES para ficar de olho em 2025

CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros deve abrir concurso com seis vagas para oficiais. A corporação informou que no momento, o trâmite está na fase de contratação de empresa para a realização do certame, que deve ocorrer no 1º semestre do ano que vem.

IASES

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) está autorizado a abrir concurso público com 1.026 vagas para agente socioeducativo e técnico superior socioeducativo. O candidato precisa ter o ensino médio e nível superior, respectivamente. O salário varia de R$ 3.614,04 a R$ 7.222,76. A comissão organizadora está finalizando a minuta do Termo de Referência para contratação da banca. Feito isso, o documento será encaminhado para apreciação da Procuradoria Geral do Estado, conforme informou a autarquia.

PROCON

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) informou, em nota, que está prevista a realização de concurso público em 2025, com 20 vagas para o cargo de agente de defesa do consumidor. Os detalhes específicos estão atualmente em fase de estruturação e serão divulgados em momento oportuno.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prevê abrir concurso público com 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de polícia, com edital estimado para publicação em 2025. De acordo com nota publicada pela corporação, a comissão responsável pela organização do certame está em fase de formação, e os trâmites para a contratação da empresa organizadora estão em andamento.

POLÍCIA PENAL

O concurso da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) vai oferecer 600 vagas para o cargo de policial penal. Para publicação do certame, os procedimentos administrativos já foram iniciados como a elaboração do termo de referência que se destina a contratação de banca examinadora para a realização do certame. A previsão é de que o edital seja publicado no primeiro semestre de 2025.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

O concurso público da Secretaria de Educação (Sedu) tem como objetivo preencher 1.290 vagas, sendo 940 oportunidades para professores, 60 para pedagogos e 290 para agente de suporte educacional. As inscrições podem ser feitas até 21 de janeiro de 2025, no site da Fundação Carlos Chagas.

SECRETARIA DE SAÚDE A comissão organizadora do concurso da Secretaria da Saúde (Sesa) já foi instituída. A equipe é responsável pelo planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao concurso para provimento de diversos cargos do órgão. A Sesa informou que o processo encontra-se em etapa de validação do Parecer Técnico da Comissão. Outras informações serão divulgadas posteriormente, seguindo os trâmites legais dos trabalhos da Comissão.