15 concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 35 mil

Tribunal de Justiça tem oportunidades para temporários Crédito: Carlos Alberto Silva

Pelo menos 15 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, com oportunidades para cargos efetivos e temporários. A oferta é de 470 postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 35 mil mensais.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de nível superior da área de Tecnologia da Informação. A remuneração varia de R$ 7.365.84 a R$ 9.820,87. O prazo vai até 22 de setembro.

Oportunidades temporárias ainda no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). São 8 vagas para quem tem nível superior. O salário é de R$ 7.222,76, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. As inscrições podem ser feitas até 20 de setembro.

O certame do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, vai preencher 30 vagas para juiz substituto. O salário é de R$ 35.845 e os interessados podem se inscrever até 8 de outubro.