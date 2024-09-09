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470 vagas

15 concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 35 mil

A oferta é de 470 postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Oportunidades estão em tribunais, prefeituras, governo do Estado, entre outros órgãos

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 13:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 set 2024 às 13:44
TJES
Tribunal de Justiça tem oportunidades para temporários  Crédito: Carlos Alberto Silva
Pelo menos 15 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, com oportunidades para cargos efetivos e temporários. A oferta é de 470 postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 35 mil mensais.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais de nível superior da área de Tecnologia da Informação. A remuneração varia de R$ 7.365.84 a R$ 9.820,87. O prazo vai até 22 de setembro.
Oportunidades temporárias ainda no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). São 8 vagas para quem tem nível superior. O salário é de R$ 7.222,76, mais R$ 600 de auxílio-alimentação. As inscrições podem ser feitas até 20 de setembro.
A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) recebe até o dia 23 de setembro as inscrições dos interessados em trabalhar como assistente administrativo em órgãos do governo do Espírito Santo. Os selecionados vão prestar serviços terceirizados por tempo determinado. A remuneração é de R$ 1.913,82.
O certame do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, vai preencher 30 vagas para juiz substituto. O salário é de R$ 35.845 e os interessados podem se inscrever até 8 de outubro.
A Câmara de São Mateus, cidade do Norte do Espírito Santo, vai contratar 30 servidores efetivos por meio de concurso público. O salário chega a R$ 3.605,12, além de auxílio-alimentação de R$ 500. Os interessados podem se inscrever até 23 de setembro.

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