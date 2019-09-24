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Qualificação

145 vagas em cursos de graça em Vila Velha

Oportunidades são para cursos de qualificação em diversas áreas

Publicado em 

24 set 2019 às 14:32

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 14:32

Curso de pedreiro oferecido pelo Senai Crédito: Pixabay
Sine de Vila Velha, em conjunto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), está com 145 vagas de cursos de qualificação gratuitos em diversas áreas.
> Confira as vagas dos cursos do Qualificar ES em Vila Velha
As chances são para pedreiro de alvenaria, pedreiro de revestimento, assistente de planejamento e controle de produção alimentícia, assistente de planejamento, programação e controle de produção, armador de ferragem e carpinteiro de obras.
Os interessados devem procurar a unidade do Senai de Vila Velha, que fica na Rodovia Darly Santos, 2.655, Novo México. É preciso levar original e cópia do RG e CPF; comprovante de residência atualizado (3 últimos meses); autodeclaração de postulante (baixa renda); e comprovante de escolaridade (Histórico Escolar ou Declaração Escolar ou Autodeclaração de Compatibilidade), conforme exigido no curso pretendido.
Mais informações pelos telefones: 3399-5800 / 3399-5803 / 3399-5836.
CONFIRA AS VAGAS
Assistente de planejamento e controle de produção alimentícia: 20
Assistente de planejamento, programação e controle de produção: 40
Armador de ferragem: 39
Carpinteiro de obras: 20
Pedreiro de alvenaria: 8
Pedreiro de revestimento: 18
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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