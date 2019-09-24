145 vagas em cursos de graça em Vila Velha

As chances são para pedreiro de alvenaria, pedreiro de revestimento, assistente de planejamento e controle de produção alimentícia, assistente de planejamento, programação e controle de produção, armador de ferragem e carpinteiro de obras.

Os interessados devem procurar a unidade do Senai de Vila Velha, que fica na Rodovia Darly Santos, 2.655, Novo México. É preciso levar original e cópia do RG e CPF; comprovante de residência atualizado (3 últimos meses); autodeclaração de postulante (baixa renda); e comprovante de escolaridade (Histórico Escolar ou Declaração Escolar ou Autodeclaração de Compatibilidade), conforme exigido no curso pretendido.