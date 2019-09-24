145 vagas em cursos de graça em Vila Velha

O Sine de Vila Velha, em conjunto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), está com 145 vagas de cursos de qualificação gratuitos em diversas áreas.
As chances são para pedreiro de alvenaria, pedreiro de revestimento, assistente de planejamento e controle de produção alimentícia, assistente de planejamento, programação e controle de produção, armador de ferragem e carpinteiro de obras.
Os interessados devem procurar a unidade do Senai de Vila Velha, que fica na Rodovia Darly Santos, 2.655, Novo México. É preciso levar original e cópia do RG e CPF; comprovante de residência atualizado (3 últimos meses); autodeclaração de postulante (baixa renda); e comprovante de escolaridade (Histórico Escolar ou Declaração Escolar ou Autodeclaração de Compatibilidade), conforme exigido no curso pretendido.
Mais informações pelos telefones: 3399-5800 / 3399-5803 / 3399-5836.
CONFIRA AS VAGAS
Assistente de planejamento e controle de produção alimentícia: 20
Assistente de planejamento, programação e controle de produção: 40
Armador de ferragem: 39
Carpinteiro de obras: 20
Pedreiro de alvenaria: 8
Pedreiro de revestimento: 18